Действовать быстро. Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в РФ

Природные чрезвычайные ситуации говорят в том числе о необходимости снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, подчеркнул президент РФ Владимир Путин 14 августа на оперативном совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов. Важно «глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой», добавил Путин. Какие меры поручил принять глава государства — в материале «Газеты.Ru».

Масштаб природных бедствий в некоторых субъектах РФ носит беспрецедентный характер, отметил президент России Владимир Путин в субботу, 14 августа, на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов.

«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — указал глава государства.

Все это говорит о том, насколько важно «глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой», добавил Путин.

О первостепенных задачах

Президент поставил задачу минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС. «Обращаю особое внимание и на то, что нужно максимально постараться сохранить и лесные богатства. Разумеется, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов», — заявил он.

Путин поручил также «обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей». «Насколько это возможно, конечно. Я понимаю ситуацию, которая там складывается», — отметил президент.

Кроме того, он попросил незамедлительно приступить ко всесторонней оценке причиненного ущерба, подчеркнув, что уже обсудил этот вопрос с главой МЧС Евгением Зиничевым. «Он заверил меня в том, что соответствующая работа министерством и руководителями регионов проводится», — сказал Путин.

Об эвакуации населения

Президент потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий.

«Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно.

Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество.

В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных», — сказал Путин.

О восстановлении жилья

Глава государства поручил Минстрою начать работу по восстановлению жилья в регионах, пострадавших от природных ЧС, «как только позволит обстановка». «Я вас прошу с губернатором отработать все до мельчайших подробностей и в самое ближайшее время, как только позволит обстановка, сразу начать делать, восстанавливать и помочь региону», — сказал президент.

Путин отметил, что всегда при возникновении такого рода природных чрезвычайных ситуаций картина складывается одна и та же. «По временной схеме там люди делают то, что они в состоянии сделать. Но потом нужно сделать обязательно следующий шаг и не затягивать с этим. Там и зима на носу, осень быстро там проходит, зима начинается. Если вовремя не сделаем, потом уйдет вообще в никуда», — подчеркнул он.

Президент поручил принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших регионах. «Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», — добавил Путин.

Президент указал, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Он сделал акцент на том, что последствия ЧС не являются уважительной причиной для отсрочки начала учебного года. «Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, мы об этом хорошо знаем, начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», — сказал он.

О ситуации в Якутии

Огонь от лесных пожаров в Якутии в настоящее время не угрожает жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров все же находятся вблизи населенных пунктов, сообщил Путин.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев находится сейчас на месте, организует работу по тушению пожаров. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», — поручил Путин.

Президент обратил внимание, что даже при отсутствии прямой опасности от огня для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют дым и повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. «Об этом хотелось бы тоже сегодня поговорить, и нужно подумать, как создать для людей, которые находятся в этой зоне риска, необходимые условия для того, чтобы здоровье поддержать», — сказал Путин.

Он призвал проанализировать и использовать опыт, полученный за прошедшие годы и за минувшие недели. «Правительство, полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева этот вопрос прошу проработать отдельно и доложить сегодня в ходе нашего совещания. Так же, как и в целом нужно отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской, социальной помощи пострадавшим», — указал президент.

Президент добавил, что практически в ежедневном режиме получает доклады от главы Якутии Айсена Николаева. «Айсен Сергеевич, мы с вами разговариваем чуть ли не каждый день, я знаю ситуацию в целом, вы мне ее докладывали буквально вчера или позавчера», — обратился Путин к Николаеву.

Он также выразил благодарность добровольцам, принимающим активное участие в борьбе с пожарами в регионе. Он уточнил у мэра Якутска Евгения Григорьева, нужна ли дополнительная помощь от федерального центра. Тот ответил, что с точки зрения тушения пожаров регион обеспечен в полном объеме.

Путин также сообщил, что по просьбе мэра Якутска разговаривал с руководителями Ростехнадзора, Росавиации и Минтранса. «Они подойдут к решению вопроса о возможности использовать удлиненную полосу для Бе-200 без всяких формальностей, но, безусловно, с соблюдением необходимых требований, связанных с обеспечением безопасности», — указал президент.

Об отдыхе детей

Глава государства также поручил отправить в оздоровительные лагеря детей из Якутии, а нуждающимся гражданам помочь пройти лечение в других регионах. «Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Татьяна Голикова слышит, она уже об этом сказала. Я прошу с коллегами из Якутии проработать», — сказал Путин.

Николаев попросил президента помочь отправить более 100 детей из села Бясь-Кюель в лагеря «Орленок» и «Океан». Он также доложил, что 45 жителей села стоят на диспансерном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 — с заболеваниями органов дыхания. Глава региона попросил помочь им пройти санаторно-курортное лечение.

Кроме того, Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель расположена ветхая школа и попросил оценить возможность выделения средств на строительство нового образовательного учреждения. По его словам, в селе нет многофункционального культурного и спортивного центра. Президент заверил, что эти вопросы будут рассмотрены. «То же самое касается и спортивного сооружения, и школы. У нас соответствующие программы есть, по результатам сегодняшнего обсуждения это будет заложено в поручения президента правительству и, уверен, это будет отработано», — ответил Путин.

О страховании имущества

Путин считает, что можно обдумать идею о введении обязательного страхования имущества в районах, которые юридически обозначены как зоны подтопления. Соответствующую инициативу высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В этих районах просто не нужно разрешать строить. И восстанавливать там не нужно. Вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали», — прокомментировал предложение Кондратьева Путин.

По итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое 27 июля провел премьер-министр Михаил Мишустин, Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти было дано поручение к 1 ноября представить предложения о целесообразности обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Вопрос должен быть проработан с участием страховых организаций и профессиональных объединений страховщиков.

О выплатах без бюрократии

Подтверждение факта проживания граждан в пострадавших от ЧС районах для выплаты им компенсаций должно приниматься без бюрократии, отметил Путин. Он обратил внимание на слова одного из участников совещания о том, что помощь людям нужно оказывать исходя из их фактического проживания в пострадавших домах. «Я с этим, кстати говоря, согласен», — сказал российский лидер.

Президент также попросил амурского губернатора Василия Орлова рассказать, кто входит в муниципальные комиссии, занимающиеся этим вопросом в его регионе. Губернатор ответил, что в них участвуют любые сотрудники муниципалитета, которые могут подтвердить факт проживания граждан в поврежденных в ходе ЧС домовладениях.

«Прошу коллег из правительства внимательно посмотреть на эту практику, я думаю, что она вполне приемлема, ее можно тиражировать. И нужно это сделать, чтобы снизить уровень забюрокраченности при принятии решений», — сказал Путин.

Минфин в ближайшие дни завершит оформление выплат гражданам, пострадавшим из-за пожаров, в размере 89 млн рублей, сообщил в свою очередь замглавы ведомства Михаил Котюков. «По социальным выплатам у нас решение с МЧС отработано полностью, согласовано, в ближайшие дни оно может быть окончательно оформлено, 89 млн рублей для выплат гражданам могут поступить в ближайшее время в край», — проинформировал он.

Об экологической ситуации

Природные чрезвычайные ситуации говорят в том числе о необходимости снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, подчеркнул президент. По его словам, о планах улучшения экологической ситуации в 12 промышленных центрах «не только нельзя забывать, нужно усиливать эту работу».

«Сегодняшняя ситуация, лето этого года показывает, насколько важно своевременно действовать для того, чтобы эта антропогенная нагрузка в сочетании с выбросами от предприятий, от транспорта, от объектов энергетики не давала такой негативный эффект для региона, для граждан», — сказал глава государства.

О паводке на Дальнем Востоке

Ситуация с паводком на Дальнем Востоке находится под контролем, заявил в свою очередь вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Главная задача — быстрейшие выплаты гражданам», — сказал он.

Трутнев отметил, что установлены два срока: к 1 сентября должны быть осуществлены все выплаты пострадавшим в ДФО из-за паводка, а к 1 августа 2022 года должна быть восстановлена вся инфраструктура и все социальные объекты.

В зону подтопления в четырех регионах ДФО попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований — более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков и 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна. Более 80% пострадавших получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тыс. рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Не дожидаясь понедельника

Президент поручил правительству и своей администрации за выходные подготовить поручения по итогам состоявшегося совещания.

«Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу и воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я мог это уже подписать. Безотлагательно все необходимо исполнить. Разумеется, до понедельника ждать ничего не нужно, все люди работают, работают на местах, и я вас прошу самым внимательным образом отнестись к тому, как идет эта работа. Будем держать это на контроле», — заключил Путин.