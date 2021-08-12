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Общество

«ЧС каждый день». Крым снова страдает от сильных дождей

В Крыму из-за ливней перекрыли трассу «Таврида»

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На трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма из-за подтопления дороги временно ограничили движение. Из-за сильных дождей в селе Красногорка оказались подтоплены 25 частных домов и 80 придомовых территорий, и эти цифры — не окончательные. В Симферопольском районе минувшей ночью также прошел ливень: вода залила домовладения и участок трассы Симферополь – Ялта. Шесть человек, в том числе ребенка, эвакуировали. В Ялте объявлено штормовое предупреждение. Для отдыхающих в Крыму туристов обстановка осложняется тем, что власти не намерены снимать основные антиковидные ограничения. О том, что происходит на полуострове — в материале «Газеты.Ru».

В селе Красногорка Ленинского района Крыма в результате обильных осадков подтопило несколько домов. На месте работают службы экстренного реагирования. Кроме того, из-за сильных дождей с утра четверга, 12 августа, была перекрыта федеральная трасса «Таврида». Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«ЧС каждый день. Вчера затопило Симферопольский район, Ялтинская трасса была перекрыта, «Таврида» с утра перекрыта — на 55-м километре вода через трассу переливается, также в Ленинском районе в селе Красногорка подтопления, там подтапливает жилые дома», — приводит его слова РИА «Новости».

Очень сильный дождь

По предварительным данным МЧС Крыма, в селе Красногорка подтоплены 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Дождь не прекращается.

«На данный момент дождь идет. Пострадавших нет. Ситуация находится на строгом контроле правительства республики Крым. Ведется сбор и уточнение информации. Всего для ликвидации последствий привлечено 85 человек и 15 единиц техники», — сообщили в ведомстве. Местным властям даны указания по мобилизации строительной техники и рытью траншей для устранения последствий непогоды. На место выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев.

В свою очередь, глава администрации Ленинского района Екатерина Юровских сообщила, что осадки продолжаются и цифры по подтопленным домам пока уточняются. «Там очень сильный дождь идет», — рассказала она ТАСС.

Ситуация на дорогах

На трассе «Таврида» в Ленинском районе из-за подтопления дороги временно ограничили движение. В Симферопольском районе минувшей ночью также прошел сильный дождь. Вода залила четыре домовладения, 19 дворов и часть трассы Симферополь – Ялта между селами Краснолесье и Доброе. Шесть человек, в том числе ребенка, эвакуировали в соседнее село Перевальное.

В 12:40 мск 12 августа движение автомобилей по трассе «Таврида» в районе подтопления частично восстановили. По данным пресс-службы ФКУ «Упрдор «Тамань», машины проезжают по одной полосе в каждую сторону.
Движение было полностью перекрыто на участке от развязки в районе села Красногорка до села Луговое с 10:00. Машины пускали через село Ильичево. Пользователи соцсетей сообщали, что образовалась пробка в обе стороны.

По прогнозам синоптиков, 12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма продолжатся очень сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе в четверг объявлено штормовое предупреждение. Она призвала жителей и гостей Ялты воздержаться от морских и пеших прогулок.

Никакой информации по поводу того, что пострадала туристическая инфраструктура, в том числе отели и гостиницы, на данный момент нет, отмечает портал Profi.Travel. «В любом случае нынешнее наводнение не сравнить с предыдущим в Ялте, оно может вызвать лишь временные неудобства для тех, кто проезжает по трассе «Таврида». В Севастополе не выпало ни одной капли дождя», — цитирует издание главу регионального отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского.

Неутешительные прогнозы

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, говорить о возможном улучшении погодных условий в ближайшие дни не приходится. Так, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа на востоке полуострова ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Напомним, в середине июня на юге и востоке Крыма прошли ливни, в результате которых были подтоплены более 400 частных и многоквартирных домов. В результате разгула стихии несколько человек погибли, десятки получили травмы.

Ситуация с коронавирусом

Для отдыхающих в Крыму туристов обстановка осложняется тем, что власти не намерены снимать основные антиковидные ограничения к бархатному сезону. По официальным данным, на полуострове с начала пандемии выявили более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 2 тыс. человек умерли.

Власти Крыма не планируют ослаблять антиковидные ограничения к сентябрю, после окончания высокого туристического сезона — как пишет портал TourDom, такое решение принято в связи с нежеланием местного населения проходить вакцинацию. По словам главного санитарного врача республики Натальи Пеньковской, к сентябрю планировалось достичь коллективного иммунитета на полуострове. Для этого прививки от COVID-19 необходимо сделать 1 млн человек. Однако полностью вакцинированы около 40% от намеченного порога (380 тыс. жителей).

Кроме того, местный бизнес до сих пор нарушает требования Роспотребнадзора — в частности, чиновники внесли в «черный» список 68 увеселительных заведений, которые проигнорировали запрет работы по ночам. Среди них бары, рестораны, кафе и дискотеки. Нарушителям администрация не будет продлевать договоры аренды.

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