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Политика

«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане

Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула

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Gulabuddin Amiri/AP
«Талибан*» продолжает активно захватывать территорию Афганистана, вплотную приближаясь к Кабулу. Боевики уже контролируют около 70% территории страны, что вынудило США, Канаду, Великобританию и Данию начать эвакуацию своих посольств. Однако в российской дипмиссии «Газете.Ru» ситуацию описали как спокойную и отвергли возможность вывоза дипломатов. При этом в Госдуме и Совфеде считают, что талибы могут взять столицу.

В Кабуле все спокойно

На данный момент ситуация в Кабуле стабильная, несмотря на сообщения о продвижении сил «Талибана (организация запрещена в России)» к афганской столице и взятие крупных городов Герата и Кандагара, а также информацию об обесточивании столицы, рассказали «Газете.Ru» в посольстве РФ в Афганистане.

Ситуация в Афганистане
По предварительным оценкам, под контролем талибов находится около 70% территории страны — 20 из 32 провинций.
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Ситуация в Афганистане


По предварительным оценкам, под контролем талибов находится около 70% территории страны — 20 из 32 провинций.




Только за последние сутки боевики захватили Кандагар — второй по величине город страны, и Герат — третий по размеру город. Помимо этого, под контролем «Талибана» находится значительная часть государственных границ, часть провинций и еще как минимум четыре крупных города — Газни, Лашкаргах, Калайя-Нау и Гильменд.




Россия, США, европейские государства и страны Центральной Азии призывают представителей движения вернутся за стол переговоров с афганским правительством для урегулирования ситуации.


«Перебои с электроэнергией здесь бывают, но ничего критического в этом нет. Все необходимые системы жизнеобеспечения в дипмиссии имеются, они в рабочем состоянии», — отметили в посольстве.

В российской дипмиссии также уточнили, что на данный момент посольство не готовится к эвакуации, как, например, это делают представители США. Согласно заявлению Госдепа, американская сторона собирается вывести часть дипперсонала из Афганистана, для чего в Кабул будут переброшены 3 тыс. солдат — они займут аэропорт афганской столицы.

«Мы к эвакуации не готовимся, и эта возможность не рассматривается», — подчеркнули в посольстве России в Афганистане.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, хотя перспективы захвата талибами Афганистана «есть и были», «этого не случится в ближайшее время».

«В настоящий момент угрозы нашему посольству в Кабуле я не вижу», — указал дипломат.

В МИД России придерживаются схожей позиции. Согласно заявлению ведомства, продвижение талибов пока не угрожает Кабулу, да и сам «Талибан» пока не в состоянии захватить афганскую столицу.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин уверен, что все последние месяцы российское руководство, МИД, Минобороны и ОДКБ озабочены теми событиями, которые происходят в Афганистане.

«Захват Кандагара и Герата — это тревожные симптомы и новости для правительства Афганистана. Так же как и развитие событий вокруг Кабула. Мы знаем, что американцы планируют эвакуацию своего посольства, и мы тоже следим за всеми аспектами ситуации. Решение по эвакуации посольства РФ будет приниматься в зависимости от того, как будут развиваться дела», — отметил сенатор.

Как спасают дипломаты

Как пояснил «Газете.Ru» бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов, в случаях, когда власти страны принимают решение об эвакуации того или иного посольства, в первую очередь создается штаб во главе с послом или временным поверенным, который распределяет обязанности между дипломатами.

«В посольстве есть вещи, которые мы храним как зеницу ока — это шифры для переписки с центром и секретные документы. Поэтому надо продумать, как и что надо сделать. Если посольство не может вывезти архив, значит надо частично заняться его уничтожением. Все это согласовывается с Москвой, конечно. Что касается подготовки к эвакуации, то все зависит от ситуации. Если ситуация экстраординарная и времени нет, то все делать нужно быстро», — рассказал дипломат.

Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин уверен, что у российского посольства в Афганистане есть план эвакуации, но его реализация будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в республике.

«Есть же аэродромы, есть авиация и есть эвакуационный план на случай угрозы. Вы думаете дипломаты просто сидят, и когда удар наносят они также все сидят? Они что там, самоубийцы что ли? Все будет складываться из того, как будет развиваться ситуация. Молниеносно развиваться она не может. Талибы не обладают такими качествами, чтобы сделать рывок и оказаться уже в центре Кабула. Они еще с Кандагаром разбираются», — добавил депутат.

Обстановка сейчас отслеживается посекундно и поминутно, она анализируется на военном, политическом, стратегическом и тактическом уровне, продолжил Заварзин. Исходя из анализа обстановки и будет приниматься решение.

«Наши люди ни в коем случае не будут брошены — это гарантировано. Эвакуация может проходить по-разному. Они там внутри это знают, в каждом государстве на момент эвакуации разрабатывается специальный план исходя из географического положения, технического состояния и всего остального. Он разрабатывается до мельчайших подробностей», — резюмировал депутат.

Продвижение «Талибана»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на работающую в Афганистане итальянскую гуманитарную организацию Pangea, силы «Талибана» уже в 50 км от афганской столицы, они обесточили город, перерезав силовые кабели. Были взяты столица провинции Логар — город Пули-Алам, а также столицу провинции Забуль — Калат. Эти успехи талибов вызывают беспокойство у международного сообщества.

Некоторые уже следуют примеру США и готовят эвакуацию своих посольств. Дополнительные силы для вывоза своих дипломатов в Кабул направили Канада и Великобритания. Дания также закрывает посольство.

Меры по защите дипмиссии этих государств обусловлены тем, что взяв Кандагар, талибы фактически открыли себе путь к Кабулу.

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы сходятся на том, что угроза «Талибана» существенна, но отмечают, что российские власти держат ситуацию на контроле. С точки зрения Виктора Заварзина, захват талибами всего Афганистана — это лишь вопрос времени. По его словам, даже удары США по силам «Талибана», которые проходят по просьбе афганского правительства, ничего не изменят.

«Американцы подставили нас и все мировое сообщество, начав вывод войск из Афганистана. Конечно, нас интересует угроза в том смысле, что всю границу с Таджикистаном, Туркменией и так далее уже практически полностью контролируют талибы. Предстоит огромная работа на дипломатическом и политическом уровне, в том числе с подключением ООН, чтобы не допустить прорыва талибов через границу с Таджикистаном.

Россия все отслеживает, силы ОДКБ находятся в боеготовом состоянии и принимаются меры, чтобы этого не допустить. Талибы дают обещание не вторгаться в страны Центральной Азии, но я мало верю в это», — указал депутат.

При этом Заварзин добавил, что Москва вряд ли станет признавать «Талибан», если силы движения захватят Афганистан — схожей точки зрения придерживаются страны ЕС и США.

«На мой взгляд, пока мы не можем этого сделать. Известно, где их организация у нас записана — в реестре террористических группировок. Как их можно признать, когда они такие вещи ужасные проводят по отношению к женщинам, детям и творят казни на площадях? Мы никак не можем их признать», — добавил депутат.

По мнению сенатора Григория Карасина, озабоченность России из-за развития ситуации в Афганистане постепенно нарастает и речь уже идет о стратегической стабильности, а не каких-то региональных угрозах.

«Часто спрашивают, почему высокопоставленные представители России встречаются с талибами? Ответ прямой — это связано с тем, что надо разговаривать со всеми и надо препятствовать расширению конфликта и превращению его международный кризис. Поэтому наши связи с талибами имеют конструктивную направленность и будут продолжены», — подчеркнул сенатор.

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