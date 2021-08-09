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Политика

Спасибо, что ушли: в отсутствие США талибы* берут власть в Афганистане

«Талибан*» заявил, что афганские власти потеряли контроль над ситуацией

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Mirwais Khan/AP
«Талибан»** захватил еще несколько населенных пунктов в Афганистане. Под контроль был взят центр провинции Нимроз Зарандж и другие ключевые города. Талибы уже празднуют победу и обещают скорое падение города Мазари-Шарифа. Тем временем США продолжают вывод войск из региона и менять планы не собираются. Это может спровоцировать усиление террористической активности, создающей угрозу не только Афганистану, но и другим странам, уверены эксперты.

Правительство Афганистана полностью утратило контроль над ситуацией в стране, заявил РИА «Новости» официальный представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед. Он выразил уверенность, что четвертый по величине город в стране Мазари-Шариф скоро также перейдет в руки талибов.

Как отметил Муджахед, силы «Талибана» продвигаются с умеренной скоростью.

Всего за несколько дней они захватили ряд населенных пунктов и продолжают наступление.

«Мы стараемся так же спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — заявил он.

Талибы наступают

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местной полиции, они установили контроль над городом Зарандж — центром провинции Нимроз на юго-западе страны. Это первый административный центр, который захватили талибы.

По данным The New York Times, они за один день также взяли под контроль три ключевых города — Кундуз, Сар-э-Пуль и Талукан.

Замгубернатора провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что эта территория тоже перешла под контроль радикального движения, сообщало местное агентство Pajhwok. Жителей осажденного «Талибаном» города Лашкаргах экстренно эвакуировали в безопасные районы.

Обострение ситуации происходит на фоне вывода из региона американского военного контингента.

Причем, как пишет NYT со ссылкой на источник в американской администрации, президент США Джо Байден не собирается корректировать эти планы, несмотря на последние события.

Американский лидер решил, что у афганского правительства достаточно сил и ресурсов, чтобы противостоять талибам и продолжать вести переговоры об урегулировании конфликта, пишет газета. При этом в Пентагоне по-прежнему не отказываются от планов при необходимости предоставить афганскому правительству необходимые ресурсы.

В способность самостоятельно противостоять «Талибану» верят и сами центральные власти Афганистана, о чем заявил постпред страны при ООН Гулям Исхакзай. По его словам, у афганского правительства есть план по обеспечению безопасности до конца года. К тому же для получения поддержки в борьбе с талибами Кабул взаимодействует с местными общинами.

Террористическая активность может повыситься

Впрочем, эксперты такого оптимистичного настроя не разделяют.

«Ситуация в регионе продолжит усугубляться, если сейчас ее не остановить общими усилиями», — сказал «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Он напомнил, что «Талибан» широко использует террористические акты для достижения своих политических, социальных и религиозных целей.

Причем влияние организации, по словам эксперта, не обязательно должно быть военным. Как отметил Чупрыгин, есть опасения, что из-за нее могут пробудиться пассионарные слои молодежи в сопредельных государствах, тем самым создав очередную проблему. Это очень серьезный ресурс, которым пользуется «Талибан», обратил внимание эксперт.

Он также усомнился, что «Талибан» в случае прихода к власти ограничится только территорией Афганистана. «Я не помню ни одной террористической группировки, которая бы ограничивалась тем географическим ареалом, на котором она образовалась. Рано или поздно они начинают пытаться расширить свое влияние на прилегающие территории», — отметил он.

Причем заверения талибов, что они будут бороться с террористами, тоже не вызывают доверия в экспертном сообществе. Как сообщил «Газете.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, на данный момент есть информация, что талибы привлекают к своей деятельности иностранных боевиков.

По его словам, риски ухудшения ситуации увеличивается на фоне вывода американских войск.

Более того, существует вероятность, что в регионе появятся новые террористические группировки. Это связано, с одной стороны, со снижением влияния центральных властей, а с другой — с тем, что талибы продолжают сохранять отношения с другими террористическими организациями.

«Я думаю, что усиление террористической активности в Афганистане может угрожать другим странам, потому что не бывает таких движений без глобальных целей. Нет оснований полагать, что, если талибы установят контроль над Афганистаном, у них не появится цели сделать это в других странах», — сказал эксперт.

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