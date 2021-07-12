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Политика

Как «Талибан*» пытается легализоваться с помощью России и США

В Совфеде не исключили возможности снятия санкций с талибов* в будущем

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Талибы* попросили Москву снять с них наложенные Совбезом ООН санкции, заявил представитель организации Сухейль Шахин. Ранее в Москву приехала делегация «Талибана». Однако спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отмечает, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков Совбеза ООН нет. В Совфеде при этом не исключают, что такое решение может быть принято в будущем.

«Мы просили их [руководство РФ] об исключении из санкционного списка [Совбеза ООН]», — отметил представитель политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в РФ как террористическая) Сухейль Шахин, передает ТАСС.

При этом талибы уже отмечали, что исключение движения из всех «черных списков» подразумевается достигнутым им ранее соглашением с США. По их словам, Вашингтон работает над этим.

Члены «Талибана» посетили Россию 8-9 июля, встретившись со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, главой 2-го департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым. При этом Кабулов позднее заявил РИА «Новости», что условий для исключения талибов из санкционных списков пока нет. Запущена эта процедура будет лишь в случае начала продуктивных переговоров между сторонами афганского конфликта, «при утверждении ясной и четкой повестки дня».

В 2020 году дипломат отмечал, что Россия может пойти на такой шаг, если если решение об отмене соответствующих международных рестрикций примет Совет Безопасности ООН. «Если СБ ООН примет резолюцию — а это решение обязательно для всех — по отмене санкционного режима в отношении движения талибов, то это будет иметь последствия и для России, и для всех остальных членов организации», — пояснял он.

Член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов считает, что оснований для пересмотра статуса «Талибана» пока нет.

«Возможно, со временем это решение [снятие санкций] и состоится, но, на мой взгляд, это время еще не пришло. Я думаю, что надо присмотреться, мы понимаем, что они хотят стать цивилизованной политической силой, но при этом слишком много крови на их руках. Насколько я понимаю, Россия еще не готова к принятию подобных решений», — заявил депутат «Газете.Ru».

Однако в дальнейшем снятие санкций возможно, но сначала нужно оценить, как могут себя повести талибы в случае прихода к власти, считает первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Надо посмотреть, что будет дальше. Сейчас пока мало говорить: «Вы поставьте нам пятерку, мы исправимся». Сначала надо исправиться. Нужно понять, реально талибы придут к власти или это только планы, и каким будет их поведение в стране: это будут массовые репрессии в отношении тех, кто работал в государственных структурах, либо это будет страна светская, нормальная. Рановато. Надо оставить афганский народ в покое, чтобы они сами разобрались, какую власть они хотят», — подчеркнул он в комментарии «Газете.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан» в рамках их нынешнего визита в Москву.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, фото, на котором якобы запечатлены Лавров и талибы было сделано еще в 2019 году на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Афган продолжает гореть

На фоне вывода войск США в Афганистане вновь активизировался конфликт между правительством страны и движением «Талибан» (организация запрещена в РФ). Более 1 тыс. афганских военнослужащих отступили под натиском талибов на территорию Таджикистана. Боевики взяли под контроль северную границу Афганистана.

«Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА (Исламской республики Афганистан), военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию», — заявили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

При этом «Талибан» после ухода американцев выразил желание заключить мир с правительством ИРА. «Хотя мы имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу», — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, отметили, что переговоры — единственный способ положить конец 40-летней войне в Афганистане. В 2020 году Штаты и талибы впервые за 18 лет войны подписали договор о перемирии.

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09 июля 19:35

По некоторым оценкам, в рядах «Талибана» насчитывается более 100 тыс. бойцов и командиров, хотя чаще можно увидеть оценки в районе 70-80 тыс. человек.

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