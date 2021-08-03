«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией

Лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», а также ряд бывших депутатов и сотрудников министерств обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем они выступили за нормализацию отношений двух стран и раскритиковали действия США. «Газета.Ru» разбиралась в возможных мотивах обращения грузинских политиков.

Забыли, кто разорвал отношения

Один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook открытое письмо Владимиру Путину.

«Ваше Превосходительство господин Президент! Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений», — такой тон задают авторы в начале письма.

Общий смысл обращения сводится к призыву наладить добрые межгосударственные отношения. Под письмом стоят подписи 42 грузинских политиков и бывших чиновников.

В офисе партии «Газете.Ru» пояснили, что они хотят наладить отношения с Москвой и добиться отмены виз (сейчас граждане Грузии для въезда в Россию должны получить соответствующий документ). Основной целью письма, по словам политиков, была попытка наладить дипломатические отношения с Россией, которых нет с 2008 года из-за политики грузинского правительства.

Авторы письма акцентировали внимание на большом соцопросе, который проводился накануне парламентских выборов осенью 2020 года. Согласно его результатам, 75,8% жителей выступают за диалог с Россией, а 69,7% поддержали военный нейтралитет Грузии.

«Никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединенные вокруг экс-президента [Михаила] Саакашвили <…> согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», — говорится в тексте письма.

«Альянс патриотов» также отмечает негативную роль США, которые можно назвать «режиссерами театра двух актеров» (партии «Грузинская мечта» и «Национальное движение»). Многочисленные же учения НАТО в Грузии названы в письме «вызовом для России».

В тексте также утверждается, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны».

Авторы просят Путина разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения, в том числе в рамках совместных медиа, культурных и социальных проектов. Сами составители письма подчеркивают, что принимали участие в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами и в создании международного экспертного «Венского формата».

Представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо оппозиционной партии.

«Это просто постыдно! Приближается 8 августа (день начала военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году), и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую. Нельзя так!» — сказал Сарджвеладзе. По его мнению, это обращение «безответственно перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии». Политик также указал на возможные корыстные интересы подписантов.

Старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что в грузинском обществе реакция на письмо была сдержанной — большинство «просто пожало плечами».

«Они призывают российского президента восстановить дипломатические отношения с Грузией. Но парадокс в том, что российский президент давно не против этого. Это Грузия разорвала дипломатические отношения после признание Россией Абхазии и Южной Осетии. PR-ход тоже ведь должен быть продуман. Как можно призывать российского президента восстановить то, что он не разрывал?» — удивляется политолог.

По словам Васадзе, восстановление дипломатических отношений будет означать признание Абхазии и Южной Осетии, что исключено с грузинской стороны.

«Если кто-то в Грузии и решится на это, то он вряд ли потом удержится у власти какое-то значительное время. Сразу же взорвется общество. С точки зрения содержания, письмо бессмысленно», — уверен эксперт.

Связи с Москвой

Партия «Альянс патриотов Грузии» создана в декабре 2012 года. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент. Через четыре года партия набрала всего 3,14%, после чего лидеры партийного списка, которые должны были получить мандаты, от них отказались. Места в парламенте в итоге перешли тем, кто следовал в списках уже после лидеров. Однако они вскоре вышли из «Альянса» и сформировали собственную фракцию «Европейские социалисты».

В ходе кампании 2020 года в Грузии высказывались предположения, что «Альянс патриотов» — «агенты Кремля». Тогда прозападная партия «Европейская Грузия» после визита ее лидеров в Абхазию обратилась в прокуратуру с требованием установить происхождение ее финансирования.

Представители «Альянса патриотов» регулярно проводят в Москве встречи с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. Гела Васадзе считает, что «Альянс патриотов» надеется с помощью упомянутого обращения получить финансирование и вернуться в политику. Он утверждает, что у партии есть лоббисты в коридорах российской власти.

«Но проблема в том, что они весьма неудачно выступили на прошлых парламентских выборах. Им на самом деле еще до них урезали финансирование извне, и они набрали денег от богатых людей, которые хотели быть членами парламента. В итоге партия набрала всего 3%. Да, «Грузинская мечта», конечно, убавила процент у всех конкурентов, поэтому оппозиция сначала протестовала. Но потом лидеры «Альянса патриотов» были вынуждены уступить места тем людям, которые заплатили», — уверен Васадзе.

По мнению политолога, сейчас в «Альянсе патриотов» подают разнообразные сигналы, что снова готовы активно представлять интересы спонсоров. При этом реабилитация партии вряд ли возможна, так как ее рейтинг сейчас составляет около 2%.