«Настоящее самоубийство»: Захарова осудила премьера Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «самоубийством» слова председателя правительства Польши Матеуша Моравецкого о том, что созданный гитлеровскими войсками концентрационный лагерь Аушвиц, расположенный около польского города Освенцим, мог быть освобожден на полгода раньше, но стоявшие в 200 км советские войска задерживали освобождение.

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Искомая статья польского премьера вышла в американском издании Politico. Кроме того, Моравецкий написал, что армия СССР, по сути, и вовсе не освобождала Варшаву от войск Третьего рейха.

Захарова в своем посте в Facebook назвала слова польского политика «очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны» и подчеркнула, что такие фразы лежат «за гранью добра и зла».

«На этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять Советский Союз и нацистскую Германию или повтором любимого тезиса об их «союзе». Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней», — указала российский дипломат.

Она также напомнила, что тогдашняя власть Польши «заигрывала с [Адольфом] Гитлером», что в итоге вылилось в «позорное участие Варшавы в разделе Чехословакии в 1938 года по результатам Мюнхенского сговора — события, ставшего реальным прологом Второй мировой войны».

При этом Захарова указала, что СССР после войны за свой счет восстанавливал разрушенные польские города.

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека»,

— резюмировала представитель МИД России.

Двумя днями ранее легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова, рассказал, что жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей.

Однако бойцы Армии Крайовой — объединения польских партизан — не слишком радовались появлению солдат СССР в Польше, поскольку хотели освободить свою страну самостоятельно, пояснил Ботян, которому в следующем месяце исполнится 103 года.

«Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — вспомнил ветеран.

Спор на уровне государств между Москвой и Варшавой о Второй мировой войне с новой силой разгорелся в декабре прошлого года, когда президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части гонений на евреев.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение.

На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

А несколькими днями ранее на большой пресс-конференции Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши. Президент России отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, чтобы выразить свое несогласие с оценкой Путина как личности Липского, так и роли советских войск в войне.

По словам дипломата, беседа с директором восточного департамента МИД Польши была «жесткая, но вполне корректная».

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил Андреев.

В спор незамедлительно вступил Вашингтон — посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что считает Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина зачинщиками Второй мировой войны. В то же время Польшу она назвала жертвой этого конфликта.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В свою очередь бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил ранее, что Владимир Путин хочет разрушить «польско-американский союз».

Путин на фоне всего происходящего пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, которые касаются Второй мировой войны. Таким образом Москва восстановит историческую правду. Свое обещание Путин дал в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами ВОВ и представителями патриотических организаций.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — указал глава государства.