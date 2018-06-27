Работа над ошибками: Польша исправит «закон о Холокосте»

Польский сейм поддержал предложение премьер-министра Матеуша Моравецкого внести изменения в так называемый «закон о Холокосте» и отменить уголовную ответственность за обвинение Польши и поляков в преступлениях Холокоста.

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Моравецкий призвал депутатов рассмотреть такую возможность ранее в среду, 27 июня. Об этом сообщал глава канцелярии премьера Михал Дворчик. По его словам, премьер-министр Польши обратился к маршалу сейма с просьбой о дополнении повестки дня сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте национальной памяти.

Польский премьер призывает отказаться от уголовных инструментов, которые могут отвлечь внимание от изначальной цели введения закона.

«Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду», — подчеркнул Моравецкий, добавив, что для этого больше подходят гражданско-правовые методы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил уверенность, что изменения в закон, предложенные Моравецким, в итоге будут приняты. «В этом нет сомнений, тем более что эта норма ни разу не применялась, и я думаю, что теперь уголовной ответственности за использование таких искусственных формул, которую предполагала предыдущее законодательство, уже не будет», — отметил Брутер.

Так называемый «закон о Холокосте» — поправки к закону об Институте национальной памяти — вступил в силу 1 марта 2018 года. Он предполагал уголовное преследование лиц, пропагандирующих «бандеровскую идеологию», а также публично заявляющих о причастности польского народа к преступлениям Третьего рейха. За это предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

В частности, под запретом оказалось использование формулировки «польские лагеря смерти» по отношению к располагавшимся на территории страны нацистским концлагерям. Поправки запрещают и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Помимо этого, закон предполагает наказание за публичное отрицание Волынской резни.

Польский сейм принял поправки в январе 2018 года, а 6 февраля изменения в законе одобрил президент Анджей Дуда. Еще на стадии рассмотрения в парламенте законопроект вызвал негативную реакцию со стороны международного сообщества — в частности, против поправок выступили Украина, Израиль, Франция и США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал законопроект «безосновательным». «Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать Холокост», — подчеркнул он. Схожую позицию выразили другие официальные лица Израиля, которые также выразили мнение, что польский закон ограничивает свободу слова и ставит под удар евреев, пострадавших по вине жителей Польши, если они захотят об этом рассказать.

Депутаты Верховной рады Украины, в свою очередь, требовали, чтобы президент Польши Анджей Дуда наложил вето на скандальный закон, отмечая, что он унижает достоинство украинской нации.

«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического», — говорилось в постановлении депутатов.

По поводу скандального польского законопроекта высказывался и президент Украины Петр Порошенко, подчеркивая, что историческая правда требует «открытого разговора и диалога, а не запретов».

Тем не менее, Дуда принял одобренные сеймом поправки. При этом после подписания закона польский президент направил его на рассмотрение в конституционный суд, чтобы его положения проверили на соответствие польской конституции. Он также подчеркнул, что новый закон будет предусматривать ответственность только в отношении лиц, обвиняющих в пособничестве нацистам не отдельных поляков, а весь польский народ и Польшу в целом.

В беседе с «Газетой.Ru» Владимир Брутер выразил мнение, что предложение Моравецкого отменить уголовную ответственность для нарушителей «закона о Холокосте» можно воспринимать как признание польским премьером того факта, что этот закон был ошибкой.

«Я считаю, что те меры, которые были приняты в марте, были крайне неудачными и вызвали серьезную негативную реакцию и в международном сообществе, и в отдельных европейских общинах, и вопрос их отмены постоянно лоббировался и из Вашингтона, и из европейских столиц. Поэтому факт его отмены говорит о том, что Моравецкий фактически признает свою ошибку», — поясняет эксперт.