В Польше осудили двух историков Холокоста за изложенные в их книге факты

Польский суд вынес решение в отношении двух историков Холокоста, профессора Барбары Энгелькинг и профессора Яна Грабовского, за факты, которые были изложены в их совместной книге, описывающей трудности жизни евреев на территории оккупированной нацистами Польши во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении историков ранее были возбуждены дела по статье о «Клевете».

В их книге, которая получила название «Ночь без конца», основатель и директор Польского центра исследований Холокоста совместно с польско-канадским историком Холокоста из Университета Оттавы рассказывают историю старосты деревни Малиново, находящейся в восточной Польше, Эдварда Малиновского. Он был обвинен одной из евреек в передаче нацистам 22 скрывавшихся в лесах вблизи деревни евреев.

Потерпевшей стороной стала Филомена Лещиньская, дядей которой являлся Малиновский. Она заявила, что он наоборот помогал евреям и был освобожден от всех обвинений в 1950-х годах.

Суд обязал ученых извиниться за изложенные материалы.

Книга была издана в 2018 году и вызвала много споров в историческом научном сообществе. Так, Институт национальной памяти Польши обвинил авторов в ужасающих манипуляциях с источниками их работы.