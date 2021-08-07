Годовщина выборов и протестов в Белоруссии. Власти США думают о новых санкциях

Во время протестов в Минске, 23 августа 2020 года

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявит об очередных рестрикциях на фоне «продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко», сообщает 7 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в Конгрессе. Подробностей пока нет, но известно, что речь может идти как о «Беларуськалии», так и о нефтяных, лесных и сталелитейных предприятиях. Ранее список этих компаний передала Белому дому Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов 2020 года.

Белый дом может в понедельник, 9 августа, объявить о введении новых санкций против Белоруссии, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американском Конгрессе. Подробностей о возможных новых рестрикциях Вашингтона в отношении Минска пока нет.

Ровно год назад в этот день в Белоруссии состоялись президентские выборы, после которых в республике начался затяжной политический кризис.

«Ожидается, что администрация Джо Байдена объявит о новых санкциях на фоне продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко», — передает CNN.

close Полицейское заграждение во время акций протеста в Минске в ночь после выборов президента Белоруссии, 9 августа 2020 года Участники акций протеста в Минске с горящими экранами телефонов в ночь после выборов президента Белоруссии, 9 августа 2020 года Помощь пострадавшему во время акций протеста в Минске в ночь после выборов президента Белоруссии, 9 августа 2020 года Участники акций протеста в Минске в ночь после выборов президента Белоруссии, 9 августа 2020 года Участники акций протеста в Минске с горящими экранами телефонов в ночь после выборов президента Белоруссии, 9 августа 2020 года Полную галерею можно посмореть

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28 июля президент США встретился со Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победительницей президентских выборов 2020 года. На брифинге она заявила, что во время своего визита передала Белому дому «конкретный список объектов и лиц, которые она хотела бы видеть под санкциями». Речь, в частности, идет о компаниях, «монополизированных режимом Лукашенко и его соратниками», в том числе о «Беларуськалии». Кроме того, в перечень вошли нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Политик призвала администрацию США ввести более строгие санкции, заявив, что, по ее мнению, первоначальные ограничения были «символическими». «Они не ударили по режиму, и я думаю, что мы действительно потеряли время», — сказала она, призвав международное сообщество 9 августа «послать сигнал солидарности с белорусами, борющимися за демократию и свободу».

В июне администрация США вместе с властями Великобритании, Канады и руководством ЕС объявили о санкциях в рамках скоординированного ответа на принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair и «продолжающиеся репрессии».

Кризис в Белоруссии

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз подряд. По официальным данным ЦИК, он победил с результатом в 80,1% голосов. Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, согласно тем же данным, получила поддержку 10,12% избирателей.

Жители страны сообщали о массовых фальсификациях как в ходе предварительных дней голосования, так и в основной день. Штабы всех оппозиционных кандидатов объявили о несогласии с итогами выборов. Светлана Тихановская настаивала на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

close Участники оппозиционного «Марша героев» в Минске, 13 сентября 2020 года Участники оппозиционного «Марша героев» и сотрудники белорусских силовых структур в Минске, 13 сентября 2020 года Участники оппозиционного «Марша героев» в Минске, 13 сентября 2020 года Участники оппозиционного «Марша героев» в Минске, 13 сентября 2020 года Белорусские силовики во время задержания протестующих в день оппозиционного «Марша героев» в Минске, 13 сентября 2020 года Полную галерею можно посмореть

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После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе первых дней протестных акций сотрудники силовых структур Белоруссии использовали против демонстрантов дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и спецтехнику, тысячи людей получили ранения или были задержаны.

Оппозиционные митинги и шествия продолжались на протяжении нескольких месяцев.

Оценки россиян

Около 50% россиян испытывали отрицательные эмоции в отношении акций протеста в Белоруссии, о положительных в августе-сентябре прошлого года социологам говорили 23% респондентов.

39% участников опроса ФОМ говорили, что большинство жителей Белоруссии поддерживают Лукашенко. 26% предпологали, что симпатии большинства – на стороне протестующих.

Действия президента Белоруссии называли правильными 39% россиян: «он очень много делает, поднимает свою страну с колен», «не допускает переворота в стране»; «свою страну не дает разрушить и не дает ее раздербанить». С ними были не согласны 21% опрошенных – по их оценкам, Лукашенко «жестко поступает с народом, много пострадавших» и ему «пора уйти с президентства», также они указывали на отсутствие диалога с протестующими.

О возможном объединении двух стран

На фоне роста напряженности в Белоруссии россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран в рамках Союзного государства, отмечает ВЦИОМ. Так, 43% жителей РФ считают, что объединение не нужно, надо поддерживать добрососедские отношения между странами. В то же время каждый пятый ответил, что такое слияние необходимо проводить на равноправной основе (22%). За вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов РФ выступили 17% опрошенных.

Сложившиеся отношения между двумя государствами россияне чаще оценивают позитивно или нейтрально. Напряженными (11%) или враждебными (1%) их видит только каждый десятый.