Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки... 00:23
Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022 00:10
Обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила... 00:01
В норвежском порту загорелся российский траулер 00:00
Украинский призер Игр-2020: в фото Магучих с Ласицкене нет измены 08.08.2021, 23:51
CNN: больницы во Флориде «переполнены» детьми с коронавирусной... 08.08.2021, 23:43
Ягудин заявил, что теперь на ОИ появилась самая важная оценка —... 08.08.2021, 23:33
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во... 08.08.2021, 23:23
Слуцкий о плохом поле «Ак Барс Арены»: здесь проводятся свадьбы, форумы... 08.08.2021, 23:18
В США от рака умерла звезда сериала «Клиника» 08.08.2021, 23:15
Политика

«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио

Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС
Россия уделит внимание судейству выступлений российских спортсменов во время Олимпийских игр в Токио. В правительстве и Госдуме считают, что спортсмены, в частности, гимнастки — сестры Аверины стали заложниками политической обстановки. Накануне разразился скандал после того, как первое место в личном многоборье в художественной гимнастике заняла израильтянка. При этом, выполняя одно из упражнений она выронила предмет.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Москва не оставит без внимания ситуации, когда политика влияла на справедливую оценку выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — сказал он в комментарии ТАСС.

Он добавил, что результаты выступлений спортсменов из России будут проанализированы совместно с Минспорта. «Будут приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где мог бы быть результат выше. Акцент будет также сделан и на увеличении количества соревнований мирового уровня, проводимых в России», — подчеркнул замглавы кабмина.

Скандал на Олимпиаде в Токио

В субботу, 7 августа, 13-кратная чемпионка мира, том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам. Во время выполнения заключительного упражнения Ашрам уронила ленту, но все равно получила за него второй по высоте балл.

Российские эксперты считают, что судейство было нечестным. Сборная России, представленная на Играх как команда Олимпийского комитета РФ (ОКР), дважды подавала протесты на упражнения с участием Арины и Дины Авериных (сестра Дины стала четвертой в личном многоборье). Только один из них был удовлетворен (Арине Авериной подняли балл за выступление с булавой с 27,4 до 27,8).

«Продажное судейство» и «заложница политических игрищ»

Эта ситуация вызвала резонанс как в спортивном сообществе, так и в политическом. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что судейство на Олимпийских играх в Токио было «продажным». «Все они прекрасно видели, все понимали. Это позор всей мировой гимнастики!» — приводит его слова «Спорт-экспресс». Милонов сравнил итоги турнира с «худшими событиями договорных матчей».

Его коллега — парламентарий Борис Пайкин — считает, что Дина Аверина стала «заложницей политических игрищ».

«Для нас Дина — безусловная чемпионка. Ее мастерство, ее мужество, равно как и ее слезы станут символом российского спортивного характера», — приводит его слова ТАСС.

Пайкин отметил, что российские спортсмены на этих играх «показали фантастические результаты, подтвердив статус России как великой спортивной державы».

«Наряду с нашими олимпийскими чемпионами на Играх в Афинах мы помним Алексея Немова и несправедливое судейство его выступления. И аплодисменты зрителей, которые приветствовали истинного победителя. Такой же — непобежденной — войдет в историю и Дина Аверина», — добавил он.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев выразил надежду, что из этих соревнований будут вынесены «нужные уроки». «Чем больше нас будут пытаться бить, тем будем мы сильнее», — сказал он в комментарии «Чемпионату».

По словам Валуева, «проблемы с судьями будут только нарастать». «Я просто констатирую последствия накручивания, связанного с Россией. Это неизбежно, нужно к этому готовиться, мы будем в этом жить все то время пока будем стараться выстраивать повестку в мире с учетом своего мнения, которое показываем всему миру», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв, считает, что израильтянка «не должна была быть даже на втором месте».

«К сожалению, судейство в художественной гимнастике зачастую бывает предвзятым. Может быть и политический вектор, который влияет на решение судейства… Cегодня мы увидели ровную противоположность логике Олимпийских игр. Это оскорбление ко всем российским спортсменам», — сказал он «Чемпионату».

По его словам, профессионалы, которые следили за соревнованиями, «в шоке от случившегося». «Весь спортивный мир понимает, что у России несправедливо отняли золотую медаль. Да и бронзу мы должны были завоевать», — уверен депутат.

Что касается второго места России и в групповом многоборье, он посчитал это «обидным и досадным поражением».

«Мы, к сожалению, так привыкли к золотым медалям, что второе и третье места воспринимаем как катастрофу. Давайте не будем считать второе место в групповом многоборье катастрофой», — отметил он.

В то же время парламентарий призвал специалистов разобраться в том, что повлияло на такой результат. «Если это судейские ошибки, то надо обязательно отстаивать интересы сборной», — подчеркнул политик.

«Это антисудейство!»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что оценка выступлений российских спортсменок в личном многоборье нельзя назвать судейством.

«Это антисудейство! Мы видели все, весь мир все видел!

Весь мир видел великолепное, уверенное, высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. И весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них эту функцию», — приводит ее слова «Спорт-экспресс».

Ранее Захарова выразила мнение, что «не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы». «Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала она в своем Telegram-канале после объявления результатов состязаний по художественной гимнастике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19
В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане
Познер об Олимпиаде-2020: мы заслужили наказание за допинговый скандал
В честь олимпийцев Мацуев и Башмет объединили Первый концерт Чайковского и хит Queen
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
На Украине заявили, что страна живет в экологический долг
Новости и материалы
Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки к юбилею Обамы
Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022
Обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила публично
В норвежском порту загорелся российский траулер
Украинский призер Игр-2020: в фото Магучих с Ласицкене нет измены
CNN: больницы во Флориде «переполнены» детьми с коронавирусной инфекцией
Ягудин заявил, что теперь на ОИ появилась самая важная оценка — «за гражданство»
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во время родов
Слуцкий о плохом поле «Ак Барс Арены»: здесь проводятся свадьбы, форумы, Хакамада приезжает
В США от рака умерла звезда сериала «Клиника»
Австралийцы о пьяном дебоше по пути с Олимпиады: это же не третья мировая
В «Векторе» объяснили высокую заразность «дельта»-штамма COVID-19
Умер петербургский журналист Дмитрий Запольский
Российский футболист забил первый гол за «Шальке»
Тимановская объяснила смысл своего послания «Я просто хотела бежать»
В Турции заявили, что представляющих угрозу для населенных пунктов пожаров не осталось
НАСА запустит миссию к астероиду, который может сделать миллиардером каждого жителя Земли
«Динамо» обыграло ЦСКА в столичном дерби
Все новости
Серебро в гандболе и злоключения гимнасток: итоги последнего дня Олимпиады
В заключительный день Игр в Токио Россия завоевала две серебряные медали
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Магучих затравили в соцсетях
Прыгунью Магучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
С призраком Бандероса: как продаются и покупаются виллы знаменитостей
Риэлторы рассказали, какую недвижимость предпочитают россияне покупать в Британии
Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспевает красоту и силу уйгурской женщины
Как художница из Казахстана обрела свои корни в Китае
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
Ямада отдал приказ. Стало известно, когда Япония начала готовиться к войне с СССР
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях