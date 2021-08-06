«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России

Японская полиция предупредила российское посольство в Токио о возможных акциях японских ультраправых, которые пройдут на следующий день после завершения Олимпиады, 9 августа, в годовщину вступления СССР в войну против Японии в 1945 году. Хотя такие мероприятия для Японии обычное дело, эксперты указывают на рост раздражения в японском обществе из-за нерешенного с Москвой спора о Южных Курилах. Об истоках и причинах антироссийских настроений в Японии — в материале «Газеты.Ru».

Новые обиды и раздражение

Ультраправые организации Японии проведут серию антироссийских акций по всей стране 9 августа. Об этом диппредставительства России предупредила местная полиция.

Акции планируют провести в районе посольства и торгового представительства России в Японии, а также около российских генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате. Дипломаты также призвали россиян к повышенной осторожности в этот день.

Регулярные антироссийские выступления ультраправых в Японии можно уже считать привычным делом.

Такие акции у посольства традиционно проходят, например, 7 февраля, в День северных территорий — именно так в Японии называют Южные Курилы. Неотъемлемой частью перформанса стали агитационные автобусы с громкоговорителями, из которых разносится «Отдайте северные территории!» В 2021 году акция, правда, не состоялась из-за коронавирусных ограничений.

Политические силы страны при участии главы правительства проводят в этот день общенациональный съезд, где обсуждают все тот же больной для нации вопрос.

На этот раз поводом для очередных антироссийских протестов станет 76-я годовщина вступления Советского Союза в боевые действия с милитаристской Японией в ходе Второй мировой. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Токио и окончанием всей войны. Одним из итогов короткой военной кампании стало включение в состав СССР Курильских островов.

Научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что вопрос о принадлежности Южных Курил, или «северных территорий» — главная причина антироссийских настроений в японском обществе.

«Есть еще исторические обиды, связанные с тем, что в СССР после войны долго удерживали японских пленных, есть просто негативный образ, который сложился в годы «холодной войны» и который во многом сохранился сейчас, есть настороженность из-за все более тесного российско-китайского сотрудничества.

Но центральный элемент здесь все-таки то, что они называют территориальным вопросом», — пояснил эксперт.

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что, с точки зрения японцев, вступление СССР в войну связано именно с вопросом принадлежности Южных Курил, так как «их территории отобрали силой».

Историческая справка Москва и Токио после Второй мировой войны так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разных точек зрения о принадлежности южной части Курильских островов. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими территориями, в Москве же не признают сам факт территориального спора. Читать дальше

Кистанов также считает, что одной из причин, возбудивших японских ультранационалистов, мог стать недавний визит российского премьера Михаила Мишустина на Курилы. При этом эксперт отметил, что политической акции на следующий день после закрытия Олимпийских игр едва ли обрадуются в правительстве, так как там не хотят испортить впечатление от спортивного события.

Владимир Нелидов отметил, что акции протеста националистов по случаю знаменательных годовщин никогда не перерастают в столкновения или погромы — таковы особенности японской политической жизни.

«Но сейчас контекст изменился. Политика по налаживанию отношений прошлого премьера Синдзо Абэ закончилась, с точки зрения японцев, ничем, это дало повод новым обидам и раздражению», — сказал эксперт.

В японском обществе существует консенсус, что правительству страны необходимо добиваться от России передачи Курильских островов, показывают опросы общественного мнения NHK. Разделение проходит лишь по срокам — 38% населения считают, что стоит соглашаться только на передачу сразу всех четырех островов, столько же считают, что процесс можно растянуть по времени.

Только 10% японцев согласны на передачу двух островов.

Правительство и маргиналы

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что ультраправые группировки, проводящие акции протеста у российских представительств, можно называть политическими маргиналами.

Большинство ультраправых японских организаций стремятся к пересмотру роли Японии во Второй мировой войне, отрицают военные преступления и не признают решения Токийского трибунала. Более того, память ряда военных преступников увековечена, в том числе в знаменитом синтоистском храме Ясукуни. Посещение его премьерами неоднократно критиковалось соседями, которые пострадали во Второй мировой от японских милитаристов.

«Но при этом значительное число политиков из правящего лагеря сочувствуют ультраправым. Тот же Абэ состоит в обществе «Ниппон Кайги» («Японская конференция»), клубе японской консервативной элиты», — отметил Владимир Нелидов из Центра японских исследований ИВ РАН.

Эта организация (в которую входит около 35 тысяч человек) выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить новые поколения японцев от чувства вины перед другими народами за преступления, совершенные в период Второй мировой войны.

По словам Нелидова, тот же Абэ после ухода с поста премьера может более открыто выражать симпатию ультраправым идеям, но действующие премьеры вынуждены снижать градус своей радикальности. Кроме того, у действующего премьера Ёсихидэ Суги много проблем и без России — Олимпиада, коронавирус и предстоящие осенью парламентские выборы.

В целом же, отметил Нелидов, позиция японского правительства по Курилам однозначна — сначала должен быть решен вопрос о принадлежности северных территорий (не обязательно сразу), а потом уже заключен мирный договор.

«Грубо говоря, нужно, чтобы Россия признала в принципе, что острова японские и их когда-нибудь вернут. А будет это сначала два острова, потом мирный договор, а потом еще когда-то два или как-то по-другому — вопрос второстепенный.

Эксперт добавил, что выступления японских ультраправых вызывают колоссальную негативную реакцию и в других странах, например, в Китае.

«Но при этом на китайских картах Курильские острова окрашены в цвета Японии, хотя и выступает Пекин по этой теме крайне осторожно. Это стратагемная дипломатия, чтобы оставлять себе свободу для маневра. Если что, Китай сможет использовать это и как рычаг давления против России», — заключил востоковед.