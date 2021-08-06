Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих... 19:39
Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного... 19:26
Датский священник убил жену и растворил ее тело в кислоте 19:25
Футболистка из Канады стала первым в истории трансгендером, завоевавшим медаль... 19:23
Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19 19:22
Прокуратура проверяет видео с голым ребенком, купающимся в луже 19:14
Apple начнут проверять не только фото, но и сообщения в iPhone 19:10
Арбитр Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА 19:08
Туристка упала со скалы в Сочи во время фотосессии 19:04
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться... 18:49
Политика

«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России

Япония предупредила посольство России о готовящихся антироссийских акциях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Koji Sasahara/AP
Японская полиция предупредила российское посольство в Токио о возможных акциях японских ультраправых, которые пройдут на следующий день после завершения Олимпиады, 9 августа, в годовщину вступления СССР в войну против Японии в 1945 году. Хотя такие мероприятия для Японии обычное дело, эксперты указывают на рост раздражения в японском обществе из-за нерешенного с Москвой спора о Южных Курилах. Об истоках и причинах антироссийских настроений в Японии — в материале «Газеты.Ru».

Новые обиды и раздражение

Ультраправые организации Японии проведут серию антироссийских акций по всей стране 9 августа. Об этом диппредставительства России предупредила местная полиция.

Акции планируют провести в районе посольства и торгового представительства России в Японии, а также около российских генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате. Дипломаты также призвали россиян к повышенной осторожности в этот день.

Регулярные антироссийские выступления ультраправых в Японии можно уже считать привычным делом.

Такие акции у посольства традиционно проходят, например, 7 февраля, в День северных территорий — именно так в Японии называют Южные Курилы. Неотъемлемой частью перформанса стали агитационные автобусы с громкоговорителями, из которых разносится «Отдайте северные территории!» В 2021 году акция, правда, не состоялась из-за коронавирусных ограничений.

Политические силы страны при участии главы правительства проводят в этот день общенациональный съезд, где обсуждают все тот же больной для нации вопрос.

На этот раз поводом для очередных антироссийских протестов станет 76-я годовщина вступления Советского Союза в боевые действия с милитаристской Японией в ходе Второй мировой. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Токио и окончанием всей войны. Одним из итогов короткой военной кампании стало включение в состав СССР Курильских островов.

Научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что вопрос о принадлежности Южных Курил, или «северных территорий» — главная причина антироссийских настроений в японском обществе.

«Есть еще исторические обиды, связанные с тем, что в СССР после войны долго удерживали японских пленных, есть просто негативный образ, который сложился в годы «холодной войны» и который во многом сохранился сейчас, есть настороженность из-за все более тесного российско-китайского сотрудничества.

Но центральный элемент здесь все-таки то, что они называют территориальным вопросом», — пояснил эксперт.

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что, с точки зрения японцев, вступление СССР в войну связано именно с вопросом принадлежности Южных Курил, так как «их территории отобрали силой».

Историческая справка
Москва и Токио после Второй мировой войны так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разных точек зрения о принадлежности южной части Курильских островов. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими территориями, в Москве же не признают сам факт территориального спора.
Читать дальше
Историческая справка


Москва и Токио после Второй мировой войны так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разных точек зрения о принадлежности южной части Курильских островов. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими территориями, в Москве же не признают сам факт территориального спора.




При этом стороны подписали в 1956 году Московскую декларацию, которая официально положила конец состоянию войны и зафиксировала добровольное согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Это, в свою очередь, не устроило американцев, которые при реализации этого сценария пригрозили не вернуть японцам контроль над оккупированной Окинавой. Президент России Владимир Путин признавал юридическую силу документа 1956 года.


Кистанов также считает, что одной из причин, возбудивших японских ультранационалистов, мог стать недавний визит российского премьера Михаила Мишустина на Курилы. При этом эксперт отметил, что политической акции на следующий день после закрытия Олимпийских игр едва ли обрадуются в правительстве, так как там не хотят испортить впечатление от спортивного события.

Владимир Нелидов отметил, что акции протеста националистов по случаю знаменательных годовщин никогда не перерастают в столкновения или погромы — таковы особенности японской политической жизни.

«Но сейчас контекст изменился. Политика по налаживанию отношений прошлого премьера Синдзо Абэ закончилась, с точки зрения японцев, ничем, это дало повод новым обидам и раздражению», — сказал эксперт.

В японском обществе существует консенсус, что правительству страны необходимо добиваться от России передачи Курильских островов, показывают опросы общественного мнения NHK. Разделение проходит лишь по срокам — 38% населения считают, что стоит соглашаться только на передачу сразу всех четырех островов, столько же считают, что процесс можно растянуть по времени.

Только 10% японцев согласны на передачу двух островов.

Правительство и маргиналы

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что ультраправые группировки, проводящие акции протеста у российских представительств, можно называть политическими маргиналами.

Большинство ультраправых японских организаций стремятся к пересмотру роли Японии во Второй мировой войне, отрицают военные преступления и не признают решения Токийского трибунала. Более того, память ряда военных преступников увековечена, в том числе в знаменитом синтоистском храме Ясукуни. Посещение его премьерами неоднократно критиковалось соседями, которые пострадали во Второй мировой от японских милитаристов.

«Но при этом значительное число политиков из правящего лагеря сочувствуют ультраправым. Тот же Абэ состоит в обществе «Ниппон Кайги» («Японская конференция»), клубе японской консервативной элиты», — отметил Владимир Нелидов из Центра японских исследований ИВ РАН.

Эта организация (в которую входит около 35 тысяч человек) выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить новые поколения японцев от чувства вины перед другими народами за преступления, совершенные в период Второй мировой войны.

По словам Нелидова, тот же Абэ после ухода с поста премьера может более открыто выражать симпатию ультраправым идеям, но действующие премьеры вынуждены снижать градус своей радикальности. Кроме того, у действующего премьера Ёсихидэ Суги много проблем и без России — Олимпиада, коронавирус и предстоящие осенью парламентские выборы.

В целом же, отметил Нелидов, позиция японского правительства по Курилам однозначна — сначала должен быть решен вопрос о принадлежности северных территорий (не обязательно сразу), а потом уже заключен мирный договор.

«Грубо говоря, нужно, чтобы Россия признала в принципе, что острова японские и их когда-нибудь вернут. А будет это сначала два острова, потом мирный договор, а потом еще когда-то два или как-то по-другому — вопрос второстепенный.

Эксперт добавил, что выступления японских ультраправых вызывают колоссальную негативную реакцию и в других странах, например, в Китае.

«Но при этом на китайских картах Курильские острова окрашены в цвета Японии, хотя и выступает Пекин по этой теме крайне осторожно. Это стратагемная дипломатия, чтобы оставлять себе свободу для маневра. Если что, Китай сможет использовать это и как рычаг давления против России», — заключил востоковед.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Коллективный иммунитет в ближайшие месяцы: какие перспективы видят в Минздраве
Минздрав прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного из сбежавших из ИВС
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек рассказал на видео о мотиве преступления
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
Новости и материалы
Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков
Датский священник убил жену и растворил ее тело в кислоте
Футболистка из Канады стала первым в истории трансгендером, завоевавшим медаль Олимпиады
Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
Прокуратура проверяет видео с голым ребенком, купающимся в луже
Apple начнут проверять не только фото, но и сообщения в iPhone
Арбитр Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА
Туристка упала со скалы в Сочи во время фотосессии
Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей
Актрису Эйдлин избили в элитном подмосковном поселке
На Украине рассказали, когда запустят проект космического туризма
Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 6 августа
Эксперт озвучил простой способ диагностики степени тяжести постковидного синдрома
Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ
Адвокат рассказал, где заключенные ИВС Истры могли взять инструменты для побега
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети
Повзрослевшие герои возвращаются в тизере нового сезона «Очень странных дел»
Россия занимает пятое место по итогам 14 дня Олимпиады
Все новости
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека, в том числе младенец, погибли в ДТП в Ростовской области
Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям
Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет лишения свободы
В Москве засняли очередной инцидент с блогером за рулем
Бедность под контролем: достаток малообеспеченных россиян начнут мониторить с осени
Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера
Ведущий «Время покажет» заявил о плохом отношении соперниц к трансгендерной тяжелоатлетке
Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе
«Газпром» выясняет причины аварии на Уренгойском заводе, спровоцировавшей скачок цен на газ
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях