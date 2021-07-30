«Сначала — возвращение Курил»: как в Японии собираются исправлять «провал» Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместной с президентом России Владимиром Путиным встречи с представителями российских и японских деловых кругов в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018

Политика экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ в отношении в России оказалась провальной, пишут японские СМИ. Журналисты осуждают экс-премьера за чрезмерную гибкость по отношению к Москве и призывают нового главу правительства Ёсихидэ Сугу пересмотреть подходы к российско-японским отношениям. Изменится ли политика Токио на самом деле и чем это чревато для России, «Газете.Ru» рассказали эксперты-востоковеды.

Что будет с отношениями России и Японии

«В Японии сейчас вообще принято все сбрасывать на Абэ, потому что он взял на себя практически невыполнимое обязательство — урегулировать спор вокруг островов. Долгое время он внушал самому себе и японцам, что вот-вот ситуация будет урегулирована. Это вопрос обманутых ожиданий», — сказал «Газете.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Об уступках со стороны Абэ в пользу России начали говорить после того, как в 2018 году он заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно ей, советские власти согласились обсудить передачу только двух островов — Хабомаи и Шикотана.

Японцы расценили это как серьезную уступку со стороны Токио, поскольку до этого ставилось условие о возвращении всех четырех островов.

Абэ пытался выторговать территориальные уступки со стороны России, но это не сработало, поэтому в Японии решили четко обозначать, что не два острова, а четыре должны быть предметом территориальных переговоров, отметил в комментарии «Газете.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению эксперта, теперь Япония откажется от подхода уступок в экономическом плане в обмен на территории и будет ставить на первое место чисто политические вопросы — сначала возвращение территорий, а затем подписание мирного договора.

Он обратил внимание, что такая позиция Японии усилилась после того, как в России была принята конституционная поправка, запрещающая действия или призывы к действиям, направленным на отчуждение российских территорий.

Сейчас Япония действует по принципу «все или ничего», а это загоняет весь переговорный процесс в тупик, отметил Алексей Маслов.

Он обозначил два заблуждения японцев в этом вопросе: по их мнению, если ужесточить позицию, то Россия пойдет на решение этой проблемы, и что данный вопрос — личное решение российского президента.

«Это и есть основная проблема — непонимание внутренних позиций в России в этом плане», — отметил эксперт.

Первоначально, когда Суга только вступил в должность, он всячески подчеркивал преемственность своего курса по отношению к политике Абэ, но затем стало понятно, что новый премьер как минимум будет уделять меньше внимания России, поскольку стратегия Абэ закончилась ничем, сказал «Газете.Ru» преподаватель МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов. Он отметил, что сейчас уже понятно, что никаких усилий в направлении сближения с Россией при Суге не будет.

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня отношения России и Японии находятся в «охлажденном состоянии» и в ближайшее время заметных ухудшений в них не будет, как, впрочем, и улучшений.

«Мне не кажется, что развитие отношений Японии и России будет катастрофическим. Если мы посмотрим на японские доктринальные документы, то увидим, что там обозначены две угрозы для Японии: КНДР и Китай. России в этом списке нет. Я не думаю, что сейчас риторика скатится до того, чтобы Россию назвали угрозой, но опасность такая есть», — обратил внимание Владимир Нелидов.

Поездка Мишустина и гнев японской прессы

Повод для дискуссии дала публикация в японской газете Asahi, авторы которой утверждают, что в период пребывания на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ страна провалила внешнюю политику в отношении России.

Как отметили в издании, переговоры о совместном сотрудничестве двух стран и о передаче Японии Курильских островов — Хабомаи, Шикотана, Кунашира и Итурупа — при Абэ зашли в тупик, несмотря на его многочисленные обещания.

В материале напомнили, как бывший премьер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году гордо заявлял о достижении успехов в вопросе совместного сотрудничества двух стран. Абэ утверждал, что Путин продемонстрировал свое согласие вести на Курилах совместную экономическую деятельность.

Издание назвало это «необоснованным оптимистическим умозаключением», так как в действительности согласие России изначально заключалось в том, что при осуществлении деятельности на Курильских островах должны соблюдаться российские законы. Москва говорила об этом открыто, но в Токио предпочли закрыть глаза на этот неудобный для них момент, отметили журналисты.

Публикация в издании связана с поездкой на Курилы главы правительства России Михаила Мишустина, который во время встречи с представителями местных рыбопромышленных предприятий сообщил, что сейчас обсуждается возможность введения на этой территории режима свободной таможенной зоны, а также освобождения от налогов работающих на островах предпринимателей и инвесторов. По мнению главы кабмина, на Курилах следует сохранить пониженную ставку страховых взносов, а специальный экономический режим на островах привлечет туда зарубежных партнеров, в том числе Японию.

Постоянный замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой Мишустина на Курилы вызвал в МИД посла России Михаила Галузина и выразил ему протест, на что Москва ответила зеркально, подчеркнув, что глава правительства посещает те регионы России, которые считает необходимым.

Автора статьи в японском издании ожидаемо возмутила позиция России, которая предлагает экономическое сотрудничество на Курилах не только Японии, но и другим государствам.

Поскольку Токио исходит из того, что оспариваемые ей четыре острова Курильской гряды — это «исконная японская территория», он настаивает на особых условиях, при которых к гражданам страны и островному бизнесу не применялись бы определенные законы России.

В газете данную ситуацию использовали как иллюстрацию проваленной Абэ политики и возложили обязанность по ее пересмотру на правительство нового японского премьера Ёсихидэ Суга.