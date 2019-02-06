«Потеря лица»: как японцы мечтают о российских Курилах

С 1981 года 7 февраля в Японии отмечается как День северных территорий. Эта дата выбрана не случайно — в этот день в 1855 году между Российской империей и Японией был заключен Симодский трактат, устанавливавший границу между двумя державами по проливу Фриза. Таким образом, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи попадали под юрисдикцию Японии.

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Однако уже более 70 лет эти острова — часть России. Этой осенью вопрос территориальных притязаний Токио к Москве снова оказался в центре внимания двух стран. Активизировались переговоры между сторонами по поводу заключения мирного договора и разрешения территориальных споров. К счастью, или к сожалению, пока эти переговоры к каким-либо конкретным результатам не привели.

Проблема Северных территорий особенно важна для жителей и правительства префектуры Хоккайдо, в состав которой могли бы входить спорные острова. На Хоккайдо в 2003 году даже был образован «комитет по проблеме Северных территорий». И все же, проблема эта не местечковая, и активно обсуждается на национальном уровне.

На загруженном перекрестке напротив главного железнодорожного вокзала Токио, недалеко от императорской резиденции, можно увидеть большой билборд с призывом «помнить о Северных территориях».

«Газета.Ru»

Текст на рекламном щите гласит, что «сохранение памяти о Северных территориях — первый шаг по возвращению четырех утраченных островов». Размещение этого баннера финансируется тем самым «комитетом по проблеме Северных территорий». И сколько подобных билбордов развешано по всей Японии — остается только догадываться.

Сама проблема спорных островов проистекает из итогов Второй мировой войны. После ее окончания СССР по соглашению со странами антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции должен был получить все Курильские острова и Южный Сахалин за вступление в войну против Японии.

В 1951 году Япония, подписав Сан-Францисский мирный договор, потеряла суверенитет над Курилами и Южным Сахалином, однако Советский Союз не подписал договор, поскольку в нем не было четко прописано, что территории переходят под его суверенитет.

Через несколько лет СССР, пытаясь наладить отношения с Японией, предложил вернуть острова Хабомаи и Шикотан, при условии, что на них не будут размещены военные базы иностранных государств. Кроме того, Япония должна была признать советский суверенитет над островами Итуруп и Кунашир.

Тогда японское правительство было не против, однако заключению соглашения помешали США, заявив, что если Токио официально признает Итуруп и Кунашир советскими, то временно оккупированная Окинава с архипелагом Рюккю будут объявлены территориями США.

При этом накануне, японский телеканал NHK даже сообщил, что советские власти уже разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи. На телеканале утверждают, что в распоряжение журналистов попал документ ЦК КПСС под названием «Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений». В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться «благоприятно», то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

Переговоры сорвались, но в 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой объявляли о прекращении состояния войны. Также в ней Советский Союз обещал передать два острова после заключения мирного договора. Однако к этому моменту Токио стал требовать уже возвращения всех южно-курильских островов.

При этом в середине 60-х годов население Японии особо не волновала проблема Курильских островов. По результатам опросов даже среди жителей Хоккайдо 40% респондентов не могли точно определить, какие именно острова являются «Северными территориями»; более половины не знали, как и чем Япония аргументирует свою позицию; и только 10% говорили, что «Северные территории» представляют серьезный интерес среди других международных вопросов, прямо или косвенно связанных с Японией.

Когда Либерально-демократическая партия пришла к власти, ее представители многое сделали для того, чтобы проблема «Северных территорий» стала актуальной темой внутренней политики.

В 1969 было создано квазигосударственное агентство «Ассоциация по контрмерам по проблеме Северных территорий», главной целью которого являлось распространение и популяризация официальной точки зрения страны среди населения. В 2003 году оно было преобразовано в тот самый «Комитет по проблеме Северных территорий».

Сегодня притязания Японии на Южные Курилы настолько прочно закрепились в национальном сознании, что их отражение легко заметить даже в бытовых ситуациях.

Если вы посетите выставку в Токийском Национальном музее, то в зале посвященном древнему искусству, на стене с периодизацией японской, китайской и корейской истории вы заметите карту японского архипелага, на которой Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи обозначены как территории страны восходящего солнца.

По мнению некоторых японцев, вся история с Южными Курилами по итогам Второй мировой войны была «несправедливой», но ситуация на в настоящее время не лучше. «После поражения у Японии их просто отобрали, на островах жили люди, которым пришлось в спешном порядке уезжать — это было не очень справедливо, они даже не могли приезжать туда время от времени. С другой стороны, сейчас там живут россияне, и нельзя их тоже просто взять и выгнать», — говорит корреспонденту «Газеты.Ru» 35-летний сотрудник крупной японской компании Танака Акито.

«Ситуация на сегодняшний день тупиковая, было бы хорошо вернуться к варианту возвращения Шикотана и островов Хабомаи, как предлагал СССР в 50-х,

но никто из политиков не захочет брать на себя ответственность за это решение, поскольку это будет равноценно «потере лица»,

— отмечает 46-летний банковский работник Хидэо Вада.

При этом далеко не все жители японской столицы с охотой делятся своим мнением об этой ситуации: многие, узнав, что общаются с журналистом из России, вежливо отказывались продолжать беседу и спешили по своим делам.

Не Курилами едиными

Примечательно, что помимо Дня Северных территорий, у Японии есть «праздники», в которые страна вспоминает и о других утраченных землях, право на обладание которыми оспаривается до сих пор.

Например, 22 февраля в японской префектуре Симане отмечают День Такэсимы. Японцы вспоминают об островах Лианкур, суверенитет над которыми Токио оспаривает с Сеулом, де-факто управляющим ими со времен окончания Второй мировой войны.

Соседние страны даже используют разные названия этих островов. Для корейцев они — острова Токто, для японцев — Такэсима.

22 февраля 1905 года, незадолго до аннексии Кореи, Токио присоединил эти острова. Острова считались частью префектуры Симане, а не оккупированного генерал-губернаторства Корея.

Вся суть конфликта на современном этапе заключается в разном толковании факта отказа Японии от суверенитета над колониями. Токио считает, что острова Лианкур колониями никогда и не были. В решении Верховного Командования оккупационных Союзных сил от января 1946 года упоминаются острова Лианкур как территории, которые более неподвластны Японии, но при этом в Сан-Франциском мирном договоре они не упоминаются вообще.

На островах находится небольшой гарнизон береговой охраны Южной Кореи. Сеул ограничивает доступ на острова из «экологических соображений».

Тем не менее они нередко становятся причиной различных дипломатических скандалов между двумя странами. Так, острова изображают на флаге единой Кореи, который с 1991 года используется при совместном выступлении спортсменов КНДР и Южной Кореи и других подобных случаях.

Использование этого флага сильно раздражает японский МИД. Доходит до смешного, когда уважаемые дипломаты ругаются из-за поданного на десерт мангового мусса.

Этот десерт был украшен шоколадом с изображением единой Кореи, включая острова Лианкур, и был подан во время ужина президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейском саммите 27 апреля 2018 года.

Из-за этого глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал посла Южной Кореи в Токио и заявил протест, так как подобные десерты противоречат позиции Японии по данному вопросу. Такой же протест был выражен через дипломатические каналы и посольство Японии в Сеуле.

Еще одна больная для Японии тема — принадлежность архипелага Сенкаку, расположенного в Восточно-Китайском море в 170 км от берегов Тайваня.

Сейчас он находятся под юрисдикцией Японии, но этот факт оспаривается одновременно Китайской Народной Республикой и Тайванем.

14 января 1885 года Япония официально присоединила эти острова к своей территории. До Второй мировой войны на островах проживали японские рыбаки, но к началу 1941 года из-за кризиса в рыболовстве их поселения были заброшены. После капитуляции Японии Сенкаку вместе с Окинавой перешли под юрисдикцию США.

В 1972 году США вернули Японии эти территории. Однако, в 1992 году КНР выразила протест, назвав архипелаг Дяоюйдао, как в КНР называют Сенкаку, «исконно китайскими». Пекин настаивает, что эти острова должны вернуться к Китаю по положению об утрате Японией всех ее завоеванных территорий.

В Японии же подчеркивают, что у КНР появились претензии лишь после того, как ООН провела исследование и обнаружила на архипелаге крупные залежи нефти и газа.

По мнению некоторых японцев, территориальный спор с Китаем из-за Сенкаку более важный и болезненный, чем проблемы с Северными территориями. «Ситуация с Россией и претензиями по четырем Курильским островам более-менее стабильна, однако с Китаем не предугадаешь его последующих действий и это вызывает опасения», — говорит житель Токио Фудзита Такамори.

Однако на более высоком уровне таких опасений в Японии нет, или о них как минимум не говорят, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ и университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков.

«По крайней мере в дипломатических, научных и деловых кругах не выражают опасений, что Пекин примет какое-то принципиальное решение по этому архипелагу. Несмотря на то, что Китай набирает и военный, и политический вес, японский истеблишмент не рассуждает о возможности открытой конфронтации по этому вопросу», — рассказывает Щербаков.

Говоря о сравнении японо-китайского и японо-российского споров, эксперт отмечает существенные различия в этих двух вопросах, в том числе и исторические. «Какая из этих проблем более острая — сказать сложно. Японцы одинаково болезненно воспринимают и вопрос Северных территорий и вопрос Сенкаку, — говорит он. —

В настоящее время проблема Курильских островов из-за возобновившего переговорного процесса вероятно воспринимается японской нацией более драматично».

Так или иначе, у территориальных споров, в которых погрязла Япония, все-таки есть кое-что общее: они вытекают из событий ХХ века.

Изначально завоевав множество островов во время милитаристского периода, Япония потеряла их по итогам Второй мировой войны, но из-за сложности трактовки договоров или оставленных в них «дыр», у Токио все еще остается поле для маневров и попыток оспорить итоги войны.

И тем не менее, несмотря на свойственную японцам глубокую историческую память, есть возможность, что молодое поколение страны восходящего солнца будет готово наконец отпустить прошлое. «Я не понимаю всего это шума из-за таких небольших участков земли в море, которые не особо богаты на ресурсы. Зачем разводить из-за них такие большие споры между двумя соседними странами?» — говорит корреспонденту «Газеты.Ru» Фукуми, студентка Токийского университета иностранных языков.