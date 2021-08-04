Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российские синхронистки завоевали золото в соревновании дуэтов на Олимпиаде-2020 14:57
Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике 14:53
Экс-президент США Барак Обама отменил масштабное празднование своего 60-летия 14:47
Полярный медведь из-за аномальной жары ушел на юг и ранил документалиста 14:45
Израильская олимпийская сборная извинилась за видео, где они сломали... 14:41
В АТОР не видят предпосылок к закрытию Турции 14:37
В Крыму зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 14:31
Россиянину не засчитали чистую попытку в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 14:27
Фассбендер и Викандер впервые стали родителями 14:27
IT-специалисты назвали ненавистный им язык программирования 14:25
Политика

«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве

Мосгоризбирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в Госдуму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»
«Яблочник» Лев Шлосберг, исключенный из списков на выборы в Псковской области из-за связей с ФБК**, зарегистрирован на выборы в Госдуму. Сам политик отрицает связь с организацией, признанной экстремисткой, и намерен обжаловать решение региональной комиссии, которое в «Яблоке» назвали «абсурдом». По мнению юриста, Шлосберга, скорее, снимут и с федеральных выборов.

Кандидат в Госдуму

Лидер партии «Яблоко» в Псковской области Лев Шлосберг примет участие в выборах в Государственную думу. Зампред горизбиркома Дмитрий Реут подтвердил РИА «Новости», что Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты по одномандатному округу №207 (Ховринскому) в Москве.

«Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207», — заявил Реут.

О планах Шлосберга по поводу выдвижения в Госдуму стало известно еще в апреле. Накануне политик в своем Telegram-канале написал, что его зарегистрировали и выдали удостоверение кандидата. Причем произошло это за три часа до того, как избирательная комиссия Псковской области исключила Шлосберга из единого списка кандидатов «Яблока» в Псковское областное Собрание депутатов.

Почему сняли в области

3 августа Шлосберг, а также его однопартиец Николай Кузьмин и еще один член «Яблока» были сняты с выборов в областное законодательное собрание по решению территориального избиркома. Поводом к этому стала якобы причастность Шлосберга к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*, признанной в июле Мосгорсудом экстремисткой, а также включенной Минюстом в реестр иноагентов. В мотивировке избиркома Псковской области говорится, что в ходе проверки сведений о кандидатах установлена их «причастность к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», а именно — участие в акции, организованной общественным движением «Штаб Навального». Не уточняется, о чем конкретно идет речь.

«Это странная ситуация — приняты принципиально противоречащие одно другому решения [о регистрации в ГД и снятии с выборов в облсобрание] избирательных комиссий. Мы надеемся, что решение псковского избиркома будет отменено», — сообщил Шлосберг.

Парламентарий также отрицает свою связь с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Я никогда не имел к нему [ФБК*] отношения. Не был ни членом, ни участником, не работал в структурных подразделениях. Что там нашли или придумали в избирательной комиссии Псковской области, мы узнаем, когда увидим текст постановления. Он нам пока не выдан. Когда он будет получен на руки, он будет проанализирован и абсолютно точно будет обжалован. Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК*, ни в каком виде», — заявил кандидат в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Решение о снятии с псковских выборов Шлосберг пообещал обжаловать. Он уточнил, что еще сохраняет шансы участвовать в них, поскольку сроки позволяют это сделать — день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

«Я абсолютно уверен, что решение, принятое окружной комиссией в Москве, абсолютно законно и обоснованно. И я думаю, что избирательная комиссия Псковской области ошиблась. Я считаю, что ошибка должна быть исправлена, и это решение должно быть отменено. Поэтому, безусловно, решение будет обжаловано», — добавил он в эфире «Эхо Москвы».

В самом «Яблоке» считают, что решение о снятии Шлосберга с выборов в Пскове вызвано политическими причинами.

«Видимо, задача комиссии в Пскове состоит в том, чтобы «Яблока» и Шлосберга не было в законодательном собрании Псковской области. Надеемся, что ЦИК этот абсурд исправит», — заявил «Газете.Ru» депутат Мосгордумы Максим Круглов, добавив, что Шлосберга «либо снимут и в Москве [с выборов], либо восстановят в области».

Политический юрист Роман Смирнов скептически оценивает шансы Шлосберга принять участие в выборах — что в Пскове, что в Москве. Он рассказал «Газете.Ru», что ответы по данным кандидатов избирательные комиссии могут получать в разные сроки — то есть в Псков, например, он пришел раньше, чем в Москву, с учетом чего по поводу «яблочника» были приняты два противоречащих друг другу решения.

В связи с этим нельзя исключать, что со столичных выборов Шлосберга в итоге тоже снимут.

«Чисто гипотетически ответ в Москву еще может прийти, и тогда будет стоять вопрос об отмене решения комиссии. Это, как минимум, нужно будет делать через вышестоящую комиссию или через суд. Я думаю, что больше шансов, что Шлосберга еще снимут и в Москве. Практика в отказе на основании связей с ФБК* уже есть во многих регионах, и вряд ли на федеральном уровне будет по-другому. Просто тогда будет чуть другая процедура, так как Шлосберг в Москве уже зарегистрированный кандидат», — пояснил юрист.

Чем знаменит Лев Шлосберг

58-летний Лев Шлосберг по образованию историк, в структуре «Яблока» находится с 1994 года. Широко известен парламентарий стал после публикации расследования о гибели российских солдат-контрактников в 2014-м — в материале высказывалось предположение о том, что десантники могли быть убиты в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, воюя на стороне ополченцев. По официальной версии, солдаты погибли «при невыясненных обстоятельствах», их похороны прошли в закрытом режиме в Выбутах. Вскоре после этого на Шлосберга было совершено нападение. «Яблоко», как и сам политик, связывали этот инцидент со статьей про военных.

В 2015-м Шлосберг был лишен депутатских полномочий после включения Центра социального проектирования «Возрождение»* в список иноагентов, которым «яблочник» руководил. Политик заявил, что мандата его лишили незаконно, и назвал это «политическим заказом». На следующий год Шлосберг избрался на второй депутатский срок.

Существует вероятность, что под акцией, из-за участия в которой Шлосберга сняли с выборов 2021 года, имеется в виду протест в поддержку Алексея Навального 23 января в Пскове.

Тогда политик предложил протестующим пройти в гайд-парк, где люди могут собираться без уведомления властей, однако полицейские стали вытеснять людей, несмотря на просьбу Шлосберга пустить их. Вскоре «яблочник» был задержан правоохранительными органами без объяснения причин. В его отношении было возбуждено административное дело об «организации несогласованного публичного мероприятия» — суд признал парламентария виновным и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Живым отсюда не уйду»: как ветеран АТО захватил здание правительства Украины
В Киеве раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
Совершить чудо: россиянки против Бразилии в четвертьфинале. LIVE
Токио-2020. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Бразилия. ОНЛАЙН
Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей
Грымов и Мирзоев не видят смысла в проверках театров на соответствие нацбезопасности
Названа предварительная причина ДТП на Боровском шоссе
Зеленский поручил защитить белорусов, сбегающих на Украину
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки Тимановской
Власти Петербурга пообещали разобраться с водителем, высадившими инвалида из маршрутки
Новости и материалы
Российские синхронистки завоевали золото в соревновании дуэтов на Олимпиаде-2020
Чубайс предрек смену мировых элит из-за революции в энергетике
Экс-президент США Барак Обама отменил масштабное празднование своего 60-летия
Полярный медведь из-за аномальной жары ушел на юг и ранил документалиста
Израильская олимпийская сборная извинилась за видео, где они сломали «антисекс-кровать»
В АТОР не видят предпосылок к закрытию Турции
В Крыму зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса
Россиянину не засчитали чистую попытку в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020
Фассбендер и Викандер впервые стали родителями
IT-специалисты назвали ненавистный им язык программирования
Около 20 млн пчел погибло в Красноярском крае
Юрист допустил, что Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя
Москвичку обокрали из-за «кастинга для клипа Моргенштерна»
В Минпросвещении рассказали о решении проблемы очередей в детских садах
Главврач больницы в Коммунарке похвалил медиков, которые лечат МакSим
Закурившая в самолете россиянка рассказала, что ее избили в полиции
В Госдуме прокомментировали назначение Семина на пост главного тренера «Ростова»
Все новости
«Лучшее, что могло случиться с «Ростовом»: Семин сменил Карпина
Юрий Семин подписал с «Ростовом» двухлетний контракт
«Спутник V» в Европе: Сан-Марино не прорвало блокаду
Лавров рассказал про «агрессивную риторику» в адрес российской вакцины за рубежом
Рискуют головой: каким футболистам грозит слабоумие
Британские ученые призывают запретить играть в футболе головой
От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID-19 в разных странах
Ученые нашли новое средство от COVID-19
«Модуль сам не мог поверить, что состыковался»: раскрыты детали инцидента с «Наукой»
Причины нештатного включения двигателей «Науки» выясняет комиссия
У женщины после родов в подмышке выросла «грудь»
Пациентка из Португалии смогла лактировать подмышкой
Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу
NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2
Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе
В Британии сообщили, что захватчики покинули угнанное в ОАЭ судно
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз
МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов
13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях