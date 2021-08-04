«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве

«Яблочник» Лев Шлосберг, исключенный из списков на выборы в Псковской области из-за связей с ФБК * *, зарегистрирован на выборы в Госдуму. Сам политик отрицает связь с организацией, признанной экстремисткой, и намерен обжаловать решение региональной комиссии, которое в «Яблоке» назвали «абсурдом». По мнению юриста, Шлосберга, скорее, снимут и с федеральных выборов.

Кандидат в Госдуму

Лидер партии «Яблоко» в Псковской области Лев Шлосберг примет участие в выборах в Государственную думу. Зампред горизбиркома Дмитрий Реут подтвердил РИА «Новости», что Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты по одномандатному округу №207 (Ховринскому) в Москве.

«Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207», — заявил Реут.

О планах Шлосберга по поводу выдвижения в Госдуму стало известно еще в апреле. Накануне политик в своем Telegram-канале написал, что его зарегистрировали и выдали удостоверение кандидата. Причем произошло это за три часа до того, как избирательная комиссия Псковской области исключила Шлосберга из единого списка кандидатов «Яблока» в Псковское областное Собрание депутатов.

Почему сняли в области

3 августа Шлосберг, а также его однопартиец Николай Кузьмин и еще один член «Яблока» были сняты с выборов в областное законодательное собрание по решению территориального избиркома. Поводом к этому стала якобы причастность Шлосберга к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*, признанной в июле Мосгорсудом экстремисткой, а также включенной Минюстом в реестр иноагентов. В мотивировке избиркома Псковской области говорится, что в ходе проверки сведений о кандидатах установлена их «причастность к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», а именно — участие в акции, организованной общественным движением «Штаб Навального». Не уточняется, о чем конкретно идет речь.

«Это странная ситуация — приняты принципиально противоречащие одно другому решения [о регистрации в ГД и снятии с выборов в облсобрание] избирательных комиссий. Мы надеемся, что решение псковского избиркома будет отменено», — сообщил Шлосберг.

Парламентарий также отрицает свою связь с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Я никогда не имел к нему [ФБК*] отношения. Не был ни членом, ни участником, не работал в структурных подразделениях. Что там нашли или придумали в избирательной комиссии Псковской области, мы узнаем, когда увидим текст постановления. Он нам пока не выдан. Когда он будет получен на руки, он будет проанализирован и абсолютно точно будет обжалован. Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК*, ни в каком виде», — заявил кандидат в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Решение о снятии с псковских выборов Шлосберг пообещал обжаловать. Он уточнил, что еще сохраняет шансы участвовать в них, поскольку сроки позволяют это сделать — день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

«Я абсолютно уверен, что решение, принятое окружной комиссией в Москве, абсолютно законно и обоснованно. И я думаю, что избирательная комиссия Псковской области ошиблась. Я считаю, что ошибка должна быть исправлена, и это решение должно быть отменено. Поэтому, безусловно, решение будет обжаловано», — добавил он в эфире «Эхо Москвы».

В самом «Яблоке» считают, что решение о снятии Шлосберга с выборов в Пскове вызвано политическими причинами.

«Видимо, задача комиссии в Пскове состоит в том, чтобы «Яблока» и Шлосберга не было в законодательном собрании Псковской области. Надеемся, что ЦИК этот абсурд исправит», — заявил «Газете.Ru» депутат Мосгордумы Максим Круглов, добавив, что Шлосберга «либо снимут и в Москве [с выборов], либо восстановят в области».

Политический юрист Роман Смирнов скептически оценивает шансы Шлосберга принять участие в выборах — что в Пскове, что в Москве. Он рассказал «Газете.Ru», что ответы по данным кандидатов избирательные комиссии могут получать в разные сроки — то есть в Псков, например, он пришел раньше, чем в Москву, с учетом чего по поводу «яблочника» были приняты два противоречащих друг другу решения.

В связи с этим нельзя исключать, что со столичных выборов Шлосберга в итоге тоже снимут.

«Чисто гипотетически ответ в Москву еще может прийти, и тогда будет стоять вопрос об отмене решения комиссии. Это, как минимум, нужно будет делать через вышестоящую комиссию или через суд. Я думаю, что больше шансов, что Шлосберга еще снимут и в Москве. Практика в отказе на основании связей с ФБК* уже есть во многих регионах, и вряд ли на федеральном уровне будет по-другому. Просто тогда будет чуть другая процедура, так как Шлосберг в Москве уже зарегистрированный кандидат», — пояснил юрист.

Чем знаменит Лев Шлосберг

58-летний Лев Шлосберг по образованию историк, в структуре «Яблока» находится с 1994 года. Широко известен парламентарий стал после публикации расследования о гибели российских солдат-контрактников в 2014-м — в материале высказывалось предположение о том, что десантники могли быть убиты в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, воюя на стороне ополченцев. По официальной версии, солдаты погибли «при невыясненных обстоятельствах», их похороны прошли в закрытом режиме в Выбутах. Вскоре после этого на Шлосберга было совершено нападение. «Яблоко», как и сам политик, связывали этот инцидент со статьей про военных.

В 2015-м Шлосберг был лишен депутатских полномочий после включения Центра социального проектирования «Возрождение»* в список иноагентов, которым «яблочник» руководил. Политик заявил, что мандата его лишили незаконно, и назвал это «политическим заказом». На следующий год Шлосберг избрался на второй депутатский срок.

Существует вероятность, что под акцией, из-за участия в которой Шлосберга сняли с выборов 2021 года, имеется в виду протест в поддержку Алексея Навального 23 января в Пскове.

Тогда политик предложил протестующим пройти в гайд-парк, где люди могут собираться без уведомления властей, однако полицейские стали вытеснять людей, несмотря на просьбу Шлосберга пустить их. Вскоре «яблочник» был задержан правоохранительными органами без объяснения причин. В его отношении было возбуждено административное дело об «организации несогласованного публичного мероприятия» — суд признал парламентария виновным и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.