Какие компенсации Украина хочет получить от Запада из-за «Северного потока — 2»

Украина должна получить компенсацию из-за достройки газопровода «Северный поток — 2», заявила украинская вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это должен быть пакет энергетических решений, гарантии сохранения транзита. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что у Киева непомерные аппетиты, а Западу не с руки решать проблемы украинцев.

Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» желание властей Украины добиваться компенсации за газопровод «Северный поток — 2». По его словам, «коллективному Западу уже не с руки» решать проблемы Киева.

«У Киева — непомерные аппетиты, и удовлетворить их финансовые фантазии — значит мощно ударить по своей экономике. <…> Карты у Киева заведомо битые, платить мы им за СП-1 и СП-2 не собираемся, давать какие-то гарантии стране, которая не способна выполнять любые договоры — бесполезно», — подчеркнул парламентарий.

Бальбек добавил, что Россия строила «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» для диверсификации и исключения рисков при транзите через Украину.

«Да, пусть какая-то часть газа идет через украинскую трубу, но основные газовые потоки пойдут по дну Балтийского моря. <…> И на Крым [Киеву] вращать глазами не стоит, чтобы нам не пришлось обеспечивать свою территориальную целостность. Таким образом, по всем фронтам у Киева [наблюдается] затишье», — добавил он.

Ранее вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев должен получить возмещение убытков из-за достройки СП-2.

«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», — сказала чиновница.

По ее словам, также Киев должен получить «гарантии, а не договоренности территориальной целостности и суверенитета». Наконец, Евросоюз должен выполнить обязательства по интеграции газовых и электроэнергетических рынков в соответствии с соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

Стефанишина добавила, что Киев направил запрос о компенсациях в Еврокомиссию более полугода назад, но ответа до сих пор нет.

Накануне ее выступления Германия и США сделали совместное заявление, выразив приверженность поддержке Украины, энергобезопасности Европы и защите климата. В документе формулируются условия для работы «Северного потока — 2». Во-первых, после 2024 года России стоит продолжать транзит газа через украинскую ГТС. Во-вторых, Берлин берет на себя обязательства по обеспечению пролонгации российско-украинского договора о транзите газа.

22 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделка с США по СП-2 лежит в интересах Украины.

«Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям», — сказала она.

По словам Меркель, у них есть большой список задач. «Например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения. Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены», — отметила она.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня резко отреагировал на возмущение Киева и беспокойство Вашингтона, Брюсселя и Берлина в связи с тем, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Москва может сократить транзит газа через территорию Украины еще сильнее и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд в год.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?» — сказал Путин.

Он отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Российский президент также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимости транзита газа. В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м, указал президент России.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.