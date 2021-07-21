article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы 00:27
Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал соотечественников за незнание истории 00:21
Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе 00:14
Индонезиец пытался притвориться своей женой, чтобы сесть в самолет 00:10
В аргентинских паспортах будут указывать «третий пол» 00:08
Тихановская попросила у США денег 21.07.2021, 23:53
СМИ назвали «подарком Путину» компромисс ФРГ и США... 21.07.2021, 23:43
Эксперты заявили, что мошенники берут кредиты через госуслуги от имени... 21.07.2021, 23:34
Водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом... 21.07.2021, 23:34
США готовы вводить новые санкции против участников «Северного потока... 21.07.2021, 23:31
Политика

«Россию заставляют кормить Украину». США и ФРГ договорились по «Северному потоку — 2».

Германия и США опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»
США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

Гарантии для Украины

МИД Германии обнародовал совместное заявление США и ФРГ по газопроводу «Северный поток — 2». Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана принять меры для ограничения российских экспортных возможностей, в том числе применить санкции, причем как на национальном, но и на общеевропейском уровне.

Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия
В случае если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины, ФРГ и США задействуют...
20 июля 23:11

«Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на десять лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — указано в заявлении. Заниматься решением этого вопроса будет назначенный Берлином спецпосланник.

ФРГ также обязалась создать для Украины «зеленый фонд» для поддержания энергетического перехода страны, ее энергоэффективности и энергобезопасности. Берлин внесет первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

Высокопоставленный американский чиновник ранее говорил Bloomberg, что формулировки в документе намеренно сделали двусмысленными: Вашингтон не хочет, чтобы Россия заранее придумала план действий.

Одной из мер, по его словам, может стать ограничение поставок газа из России в Германию.

«Подход Запада к этому вопросу основывается на том, чтобы заставить Россию кормить Украину, потому что самому Западу не хочется этого делать», — сказал «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев.

«То есть нас объявляют агрессорами и заставляют платить контрибуцию. Как будто Украина победила», — добавил эксперт.

«Заявление грозное, но, если разобраться, оно отсрочено на 3,5 года», — отметил со своей стороны замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что сегодня Россия и Украина связаны вполне определенным договором, который предполагает прокачку не менее 40 млрд кубометров газа в год.

«Поэтому в ближайшие 3,5 года какие бы санкции США ни собирались вводить, результата от этого не будет: есть договор, и он должен выполняться обеими сторонами», — сообщил эксперт «Газете.Ru», подчеркнув, что по завершении этого срока оснований для введения каких-либо санкций у Берлина и Вашингтона может и не быть.

Отношения США и Украины ухудшатся

Способы разрешения спора по «Северному потоку — 2» на прошлой неделе обсуждали на переговорах канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Меркель заявляла, что стороны по-разному оценивают проект.

Борьба США с «Северным потоком — 2» начала оборачиваться для них все более конфликтной ситуацией с их главным союзником в Европе — Германией, обратил внимание Владимир Жарихин.

А поскольку Байден решил восстанавливать отношения с Европой, они ограничили свои претензии к этому проекту, пояснил эксперт.

«Северный поток — 2» не критиковать. США предупредили Украину о последствиях
Враждебная риторика Украины в отношении «Северного потока — 2» не устраивает США...
21 июля 12:32

После того, как в СМИ появились сообщения о сделке США и Германии, которая будет означать, что США не станут препятствовать заключительному этапу строительства трубопровода, Politico со ссылкой на источник написало, что официальные лица Соединенных Штатов попросили украинских коллег воздержаться от выражения публичной критики этой сделки. Они также посоветовали не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с американским конгрессом.

Представители Белого дома предупредили, что критика предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, писало издание.

Но главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев убежден, что в долгосрочной перспективе отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшатся в любом случае. Для Вашингтона, по мнению специалиста, сегодня более важны отношения с Германией, особенно после выхода Великобритании из ЕС.

«Никаких сверхбольших рычагов давления у США на Германию нет. Поэтому

немцы сегодня усилили свои позиции, они прекрасно понимают, что могут во многом говорить на равных с США. В этих условиях Вашингтон вынужден жертвовать своими отношениями с Киевом», — пояснил эксперт.

По его мнению, Германия и США устали от постоянных претензий и просьб со стороны Киева. Он допустил, что у Вашингтона тоже созрела идея немного подавить на Киев и показать, что свои проблемы Украина должна решать сама за свой собственный счет.

«Усталость от Украины накапливается и переходит из количества в качество.

Украина слишком многое себе позволяла и слишком часто напоминала о себе. Есть основания думать, что она теперь меньше будет стоять на радарах политики и станет по-своему более ручной по отношению к Вашингтону», — подчеркнул Владимир Васильев.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
«Не жалко ли мне Безбородову? Я занимаюсь сейчас здоровьем своего сына»
Стас Пьеха — об изгнании Ирины Безбородовой из дома
«Русских наказали, эпопея закончилась»: глава WADA — об улучшении ситуации с допингом
Витольд Банька рассказал об уничтожении системы поддержки допинга в России
Тихановская попросила у США денег
Вайнштейн отрицает свою вину в сексуальном насилии
Зеленский рассказал, чего ждет от разговора с Байденом
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Новости и материалы
Невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы
Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал соотечественников за незнание истории
Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе
Индонезиец пытался притвориться своей женой, чтобы сесть в самолет
В аргентинских паспортах будут указывать «третий пол»
СМИ назвали «подарком Путину» компромисс ФРГ и США по «Северному потоку — 2»
Эксперты заявили, что мошенники берут кредиты через госуслуги от имени россиян
Водитель грузовика потерял сознание и врезался в жилой дом под Новгородом
США готовы вводить новые санкции против участников «Северного потока — 2»
Кремль: переговоры по транзиту газа через Украину носят коммерческий характер
Глава WADA заявил, что его организация хотела для России четырехлетней дисквалификации
Песков сообщил об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского
Украина и Польша раскритиковали политику ФРГ и США в отношении «Северного потока – 2»
Лукашенко заявил о «красных линиях» в отношениях России и Белоруссии
Полузащитник ЦСКА может перейти в «Монако» за €30 млн
Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины»
Глава WADA заявил, что в России больше нет допинг-поддержки со стороны правительства
Доступ к социальной сети Clubhouse получили все желающие
Все новости
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения
Что известно о массовом увольнении артистов из Театра Ермоловой
«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину
Эксперты рассказали, как таксисты и дальнобойщики будут обманывать телемедицину
«Не теряйте веру в Европу»: школьник из Австрии написал письмо Путину
В Кремле пока не ознакомились с письмом 10-летнего австрийского мальчика
«Это такой долгострой»: МКС прирастет «Наукой»
Модуль «Наука» с опозданием в 12 лет отправился к МКС
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях