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Политика

«Северный поток — 2» не критиковать. США предупредили Украину о последствиях

Вашингтон призвал Киев воздержаться от критики «Северного потока — 2»

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Jens Buettner/AP
Враждебная риторика Украины в отношении «Северного потока — 2» не устраивает США, которые близки к договоренности с Германией об отказе противодействовать строительству трубопровода. Официальные лица Вашингтона, как пишут американские СМИ, уже попросили Киев отказаться от критики и требований препятствовать запуску СП-2. В противном случае это может угрожать отношениям Украины и Соединенных Штатов.

Украину просят не вмешиваться

О напряженных переговорах США и Украины по вопросу «Северного потока — 2» пишет Politico. Причиной тому стали сообщения американских СМИ, анонсировавшие готовящуюся сделку между Вашингтоном и Берлином, которая, как предполагается, будет означать, что США не станут препятствовать заключительному этапу строительства трубопровода.

Так, по сведениям источника Politico, официальные лица Соединенных Штатов попросили украинских коллег воздержаться от выражения публичной критики относительно сделки с Германией и не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с американским конгрессом.

«Они [представители Белого дома] указали, что критика предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом», — отмечается в материале издания.

В то же время ресурс акцентирует внимание на том, что высокопоставленный чиновник администрации президента США отказался сообщать подробности переговоров, однако подчеркнул, что ситуация «более сложная», чем сообщалось.

Президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова со своей стороны критически оценила действия США по «Северному потоку — 2». Она выразила мнение, что Россия «получает огромную награду» от готовящейся сделки — этот факт она назвала «несбалансированным и несправедливым».

Когда ждать сделку

Накануне Wall Street Journal сообщил, что о договоренности по «Северному потоку — 2» США и Германия могут объявить уже 21 июля.

Ожидается, что соглашение предотвратит введение очередных санкций США в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, тем самым «Северный поток — 2», который к настоящему моменту готов почти на 98%, сможет быть завершен.

Reuters также добавляет, что Берлин и Вашингтон планируют внести «большой вклад» в повышение энергобезопасности Украины. Иными словами, Германия и США, договариваясь об отказе от санкций против «Северного потока — 2», одним из обязательств сделки согласовали увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые возможные негативные последствия от трубопровода.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз, комментируя предстоящую сделку Вашингтона и Берлина, заметил, что эта договоренность — «катастрофа для США и геополитическая победа России».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что компромисс США и Германии не означает, что санкции против «Северного потока — 2» не будут введены позднее.

«Такая договоренность — это в большей степени победа Германии, чем Соединенных Штатов. Поскольку есть позиция канцлера Меркель, она не пошла на уступки, эту позицию удалось защитить, и фактически от своих изначальных планов отказались США, а не Германия», — приводит РИА «Новости» слова политика, отметившего, что со стороны Вашингтона сделка может говорить о победе Байдена в вопросе восстановления доверительных отношений с Берлином.

Спор по «Северному потоку — 2»

Новый трубопровод, который будет доставлять газ по Балтийскому морю из России в Германию, должен был быть завершен еще в 2019-м году. Тогда же Вашингтон, заинтересованный в поставках своего СПГ в Евросоюз, наложил ограничительные меры на Nord Stream 2 AG и Вернига. Своими силами достраивать трубопровод был вынужден «Газпром», из-за чего сдача проекта существенно затянулась.

В последний день президентского срока Дональда Трампа США расширили санкции против «Северного потока — 2». Несмотря на заверения уже нынешней администрации президента Джо Байдена о том, что они выступают категорически против трубопровода и попытаются воспрепятствовать его строительству, Вашингтон в мае снял санкции, подготовленные Трампом. Байден впоследствии объяснил свое решение тем, что меры против трубопровода, когда он практически достроен, стали бы «контрпродуктивными».

Fox News поясняет, что препятствование завершению проекта навредило бы Германии, и одной из мотивировок США было как раз то, что Вашингтон не хочет рисковать отношениями с Берлином.

Канцлер Ангела Меркель в свою очередь ранее выступила за скорейший запуск «Северного потока — 2», поскольку, согласно данным Минэкономики Германии, страна ощущает острую необходимость в российском газе. Тем не менее она предупредила, что Россия может попасть под санкции Евросоюза, если нарушит соглашение о продолжении транзита газа через Украину. В этой связи на встрече в Белом доме Байден и Меркель, как писал Reuters, поручил своим командам подумать о совместных практических мерах, если действия России представляют угрозу — в частности, партнерам США в лице Украины и других союзников в Восточной Европе.

«Мы [Германия и США] абсолютно едины в убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для угрозы своим соседям», — резюмировала Меркель, отметившая, что Украина «должна оставаться транзитной страной».

Киев в ответ на отмену санкций против СП-2 потребовал разъяснений от Вашингтона, а президент Владимир Зеленский заявил, что действия США «не направлены на поддержку Украины», и он был «неприятно» удивлен решением администрации Белого дома. Позднее глава государства призвал «давить на Москву» и организовать переговоры по «Северному потоку — 2» в «нормандском формате», то есть включить этот вопрос в повестку по Донбассу.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что СП-2 не имеет ничего общего с «нормандским форматом», поскольку это политическая площадка, а трубопровод — коммерческий проект, реализуемый совместно с европейскими партнерами.

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