«Играть на нервах Москвы»: зачем Байдену Белоруссия

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится с визитом в США. Ее штабу не удалось добиться встречи с президентом Джо Байденом, но при этом запланированы переговоры с госсекретарем и сенаторами. Эта часть программы уже началась, однако проходит в закрытом от журналистов режиме. Эксперты считают, что для Вашингтона вопрос Белоруссии находится на периферии интересов, в том числе — из-за нежелания обострять отношения с Москвой.

В США проходит встреча бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На ней они планируют обсудить поддержку пострадавшим от репрессий белорусам и гражданскому обществу, введение новых санкций и закрытие лазеек в уже действующих. Также на встрече будет присутствовать заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

На 20 июля запланированы переговоры белорусского политика с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и рядом сенаторов.

Перед этим Тихановская заявила The National Interest, что «с помощью Байдена мы победим». Встречи с самим американским президентом у нее не будет, хотя еще в ноябре 2020-го она говорила о приглашении в Вашингтон.

В интервью Тихановская отметила, что надеется на аналог «плана Маршалла» для Белоруссии — по аналогии с американской помощью Европе после войны. Также она требует провести международное расследование в отношении тех, кто «совершал преступления в отношении белорусских граждан».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что сегодня американская позиция по Белоруссии носит двойственный характер.

«Если слишком сильно давить на Белоруссию, то это все больше будет ее сближать с Россией. С другой стороны, играть все время на нервах Москвы — магистральное направление внешней политики США и ослаблять давление нельзя. Америка эту дилемму не решила. Все упирается в одно — насколько прочные позиции [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. Сегодня, по мнению Вашингтона, они весьма прочные, потому что ему помогает Москва, и, возможно, Пекин. С ним придется иметь дело в том или ином виде», — говорит о выводах Вашингтона Васильев.

Кроме того, после встречи президентов США и России в Вашингтоне не очень хотят раздражать Москву еще по одному поводу.

«Разыгрывание белорусской карты в этом смысле бесперспективно, так как усилит лишь раздражение, осложнит отношения, а к сдвигу никакому не приведет. Если с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден еще готов переговариваться, то здесь ситуация считается пока пассивом американской политики», — говорит Васильев.

По этой причине США решили, по сути, переложить белорусский вопрос на европейские страны — Прибалтику, Польшу, считает собеседник «Газеты.Ru». Другим важным фактором для США эксперт указывает, что Белоруссия — сосед и экономический партнер Украины, и никто не хочет получить дополнительную нагрузку в случае прекращения этих отношений.

«Все, что связано с знаком плюс — американцы приписывают себе, а провальные истории пытаются отдать на откуп европейцами. Трамп считал, что Украина нужна Европе, а не США. Такая же логика теперь с Белоруссией, американцы будут в стороне и действовать по ситуации. Если можно будет поймать какие-то плюсы и продать их во внутриполитическом плане, то, может, они и подсуетятся.

Если бы Байден принял Тихановскую, то это было бы выходом на американскую аудиторию. А раз встреча с Блинкеном — значит, проблема сугубо внешнеполитического ведомства», — подчеркивает Васильев второстепенность этой проблемы для Вашингтона.

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Газетой.Ru» согласен, что пропагандистский эффект от поездки Тихановской будет незначительный, так как не удалось организовать встречу с Байденом.

«Часть белорусского сопротивления по-прежнему ориентирована на поддержку Запада и США, которые на самом деле никакой поддержки не оказали. Принятые санкции весьма «дырявые» и не оказывают влияние на белорусскую экономику. Это вызвало большое разочарование. Но сейчас в белорусской оппозиции есть быстрорастущая группа, ориентирующаяся на Россию. Многие считают, что Москва — единственная, кто может изменить ситуацию и разрешить политический кризис», — говорит эксперт.

Тихановская также подтвердила и заинтересованность в диалоге с Россией. «Я не знаю, как можно убедить Кремль поддержать белорусов. Мы не знаем. Но мы приветствуем Россию как одного из посредников, как площадку для круглого стола переговоров, и они могут быть частью урегулирования. Мы просим их не замораживать наш кризис, а стать частью выхода из ситуации, урегулирования этого кризиса. <…> Мы ищем союзников», — сказала она.

По мнению Суздальцева, США также не против того, что Белоруссия находится в зоне российского влияния.

«Путин на встрече в Женеве подтвердил, что мы там, мол, сами разберемся. Вопрос лишь в том, что надо разбираться. Беженцы бегут, диаспоры растут, в том числе в России и на Украине. Ситуация не решается. А у американцев нет глобального интереса», — уверен политолог.

«У нее нет политических талантов»

В интервью «Голосу Америки» Тихановская прямо заявила, что предпочитает, чтобы ее называли «национальным лидером Беларуси».

«Я лидер демократической Беларуси, потому что я тот человек, за которого люди голосовали на последних выборах в августе 2020 года. Режим украл эти выборы у народа и у меня, но я получила мандат от народа, чтобы представлять его внутри страны и на международной арене», — сказала она.

По словам политика, Белоруссия может стать историей успеха, а США, которые ставят задачу продвигать демократические ценности, — ее частью. По этой причине Вашингтон должен «оказать давление на режим» и поддерживать белорусское гражданское общество.

В первый день своего визита Тихановская на площади Свободы встретилась с представителями белорусской диаспорой (пришло около 400 человек).

Тихановская оказалась не тем политиком, на которого можно рассчитывать,

уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Васильев.

«Есть пример Хуана Гуайдо в Венесуэле, который был политиком и лидером, он мог призвать за собой часть народа. У Тихановской, судя по всему, нет больших политических талантов. Запад стоит перед необходимостью найти какого-то другого лидера оппозиции, а толкать на это Тихановскую бесполезно. Она сегодня — лишь символ оппозиции», — уверен Васильев.

Эксперт считает, что США могут «подбросить» несколько миллионов долларов белорусской оппозиции, но больше им ничего и не нужно, так все обеспечивает польско-литовские партнеры.

Суздальцев отмечает, что внутри белорусской оппозиции идет «большая тяжелая игра», в том числе по вопросу распределения денег.

«И в самый разгар этого Тихановская оказывается Вашингтоне. Ей, конечно, обеспечена общая поддержка со стороны США. Но она прилетела одна, а ведь белорусская оппозиция — это и Павел Латушко и Валерий Цепкало и другие известные фигуры. Тихановская сейчас на спаде. Выходившие люди в Минске крайне недовольны ее штабами, к ней отношение ухудшается, она нисходящая политическая фигура. Но она приехала с претензией, что она главная, что вызывает недовольство среди активной белорусской диаспоры. Там тоже повесили ответственность на нее за прошлогодний провал из-за отсутствия стратегии», — заключает Суздальцев.