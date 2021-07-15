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Политика

«Человек президента»: кто займет место Авакова

Верховная рада приняла отставку главы МВД Авакова

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Владимир Зеленский предложил Дениса Монастырского на пост главы МВД Украины взамен ушедшего в отставку Арсена Авакова. Партия «Слуга народа» уже заявила о готовности проголосовать за кандидата от президента. Эксперты называют монастырского компромиссной фигурой, поскольку он связан и с Зеленским, и с командой Авакова.

Верховная рада 15 июля одобрила отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, занимавшего этот пост с 2014 года. Соответствующее заявление главы МВД поддержали более 290 депутатов, в том числе 229 — из президентской партии «Слуга народа». Из оппозиции в пользу ухода министра выступили «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко и представители партии «Голос».

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Как заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сегодня, 15 июля, партия проведет голосование по кандидатуре Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины. По его словам, депутаты от фракции соберутся в перерыве между заседаниями парламента.

«Мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру», — добавил Арахамия, не исключив, что претендента поддержит большинство членов Рады.

Нового кандидата на пост главы МВД Украины предложил президент страны Владимир Зеленский. Как заявил сам Монастырский, глава государства предложил ему занять эту должность утром 13 июля. По его словам, это самый сложный выбор в его жизни, и он идет «на большую жертву».

Юрист Зеленского

Возможный будущий глава МВД Украины по образованию юрист, на заре своей карьеры он преподавал в Хмельницком институте управления и права имени Л.Юзькова, а затем оказывал юридические услуги компании Hillmont Partners. Эта фирма, в частности, представляла интересы компании «Киноквартал», входящей в группу компаний «Квартал 95» — одним из ее сооснователей выступал Зеленский.

Что касается политической деятельности Монастырского, то он выступал помощником-консультантом у двух депутатов: Виталия Олуйко в начале 2000-х и Антона Геращенко с 2014 по 2019 год. Последний в данный момент занимает пост замминистра внутренних дел Украины.

Собственно, в 2019 году Монастырский и сам попал в Раду от президентской партии «Слуга народа», возглавив в парламенте комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Как депутат он отметился рядом спорных инициатив, например, выступал за предоставление полиции и СБУ доступа к данным о действиях пользователей интернете, а также призывал создать базу ДНК жителей Украины, опять-таки с доступом для правоохранительных органов.

Как пишет портал «Страна.ua», изначально появление Монастырского в рядах партии Зеленского связывали с протекцией Авакова, в частности из-за его работы с Антоном Геращенко, которого считают одним из близких соратников министра. Однако, по версии издания, впоследствии Монастырский показал себя в большей степени человеком офиса президента Владимира Зеленского.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также указывают на определенную лояльность кандидата на пост главы МВД Украины Зеленскому, но называют его компромиссным вариантом в текущей ситуации. Так, глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что Монастырский может обеспечить неконфликтный транзит власти в украинское МВД.

«Монастырский — человек, представляющий президентскую команду. Он влиятельный депутат и представляет президентскую партию. Монастырский знаком с ведомством, так как возглавляет профильный комитет в Раде и демонстрирует полную лояльность офису президента, который и был главной движущей силой в отставке Авакова», — указал эксперт.

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Некоторые украинские СМИ действительно пишут, что в последнее время фигура Авакова стала не слишком удобной для руководства Украины, поскольку экс-глава МВД имел ряд контактов с послом США в Киеве Джорджем Кентом. Так, Аваков первым встретился с представителем американской дипмиссии после его прибытия на Украину. Предполагается, что Зеленский увидел в этом угрозу сепаратной игры влиятельного министра с Вашингтоном.

С точки зрения Фесенко, кандидат Зеленского является приемлемым вариантом и для команды Авакова. По его мнению, тут играет важную роль фактор, что до депутатства Монастырский был помощником Геращенко, одного из ближайших соратников уходящего главы МВД.

«То есть его фигура приемлема для обеих сторон — офиса президента и команды уходящего главы МВД. На первых порах Монастырский будет нуждаться в поддержке, из-за чего резко возрастет влияние офиса президента на ведомство.

Однако ему также понадобиться и поддержка Авакова. Возможно, для этого Геращенко останется на должности замминистра внутренних дел», — добавил эксперт.

В то же время директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что Монастырский — профессиональный юрист, человек с не особо крутым характером и не обладает серьезным опытом в МВД.

«Он фигурировал в списках кандидатов на должность главы МВД еще год назад, в данном случае его можно рассматривать как определенный компромисс с харьковской командой Авакова. Поскольку Монастырский длительное время был помощником замминистра внутренних дел Антона Геращенко, который является одним из ближайших сподвижников Авакова. А также он один из немногих оставшихся в Раде профессиональных юристов Зеленского из нового захода (новой команды, пришедшей в 2019 году. — «Газета.Ru»). Вероятно, его назначение объясняется как раз этим», — подчеркнул эксперт.

Проблемы с «улицей»

Официальное голосование в Раде по кандидатуре Монастырского в качестве нового министра внутренних дел Украины ожидается 16 июля. Местные СМИ сходятся на том, что одной из главных проблем пересменки станет то, как на это отреагирует так называемая «улица», а именно — националистические движения. Считается, что экс-глава МВД имел определенное влияние на различные группы и тем самым контролировал ситуацию.

Однако по версии Владимира Фесенко из центра «Пента» влияние Авакова на «улицу» сильно преувеличено. Хотя, по его словам, у экс-главы МВД действительно были серьезные связи с руководителем «Нацкорпуса» Андреем Билецким — эта украинская партия считается ультраправой и националистической, ее сторонники нередко устраивают различные протестные демонстрации.

«Сказать, что Аваков контролировал «улицу», нельзя. Он влиял на ситуацию, но преувеличивать это влияние не стоит. Поэтому не стоит ожидать каких-то переворотов или бунтов в пользу Авакова (из-за его ухода из МВД). Более того, Аваков сам подчеркнуто демонстрирует лояльность президенту Зеленскому, — пояснил Фесенко.

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С этим отчасти согласен и Руслан Бортник из Института анализа и менеджмента политики, по его мнению, контроль Авакова над различными националистическими движениями несколько преувеличен.

«Если бы назначение Монастырского происходило год-два назад, то он бы не смог совладать с «улицей». Однако сейчас ситуация меняется, меняется отношение Запада к Украине и отношения между Западом и Россией — возможно, взят курс на некую демилитаризацию и их прагматизацию.

Поэтому деятельность праворадикальных групп снизилась, а влияние западных партеров, которые стояли за рядом радикальных движений, меняется и играет стабилизирующую роль», — добавил эксперт.

С точки зрения Бортника, на сегодняшний день условия для смены Авакова в какой-то мере безопасные, поэтому кандидатура Монастырского, скорее всего, не сможет спровоцировать кризиса. Но, по словам эксперта, это во многом будет зависеть от баланса между Россией и США, а также того, как именно ушел глава МВД — принудительно или хотя бы добровольно-принудительно.

«Условия, действительно, поменялись, и, в принципе, «улица» зависима от некоторых внешних и внутренних групп — если с ними отставка Авакова согласована, то «улица» не будет дестабилизирована и не станет в ближайшее время создавать серьезных проблем. В целом, время покажет, но пока однозначно прогнозировать, что Монастырский не удержит контроль над «улицей» и после этого начнется политическая дестабилизация, не стоит», — резюмировал эксперт.

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