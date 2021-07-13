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Политика

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену

Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова

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Арсен Аваков и Денис Монастырский (коллаж)

Арсен Аваков и Денис Монастырский (коллаж)

РИА «Новости»/moden.ua/facebook.com
Украинские СМИ после того, как глава МВД страны Арсен Аваков подал в отставку, опубликовали несколько версий причины его ухода. Согласно первой, президент Украины был против встречи украинских чиновников с прибывшим американским дипломатом Джорджем Кентом, однако Аваков все-таки встретился с Кентом. Вторая версия гласит, что сам американец предложил Авакову уйти с поста, так как Вашингтон считает его главным «тормозом проведения реформ» против коррупции. Тем временем в Раде ждут возвращения Авакова, но уже в другой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил кандидатуру на пост Министра внутренних дел вместо Арсена Авакова — главу Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

«Монастырский ранее считался человеком Авакова. Но в последнее время переориентировался на офис президента», — сказал источник «Страны.ua» в пропрезидентской партии «Слуга народа».

Сам же Монастырский заметил, что, соглашаясь на предложение Зеленского, идет на большую жертву. Его кандидатура будет рассмотрена 16 июля.

Аваков направил заявление об отставке вечером 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства, прикрепив скан-копию документа.

«Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» — написал он. При этом отставку Авакова должен еще принять украинский парламент.

Арсен Аваков — один из самых влиятельных людей Украины. Он занимал пост главы МВД при двух президентах — с 2014 года. При этом еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Но тогда против его ухода с должности выступил Зеленский.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что есть две версии, почему Аваков так резко решил уйти с должности. Причем обе они связаны со встречей Авакова с новым главой посольства США на Украине Джорджем Кентом. Аваков сделал это первым среди всех украинских чиновников, подчеркивает СМИ.

Согласно первой версии, президент Украины увидел в этой встрече угрозу сепаратной игры влиятельного министра с американцами. «Страна.ua» отмечает, что Аваков давно следует своей, отдельной от президента, линии, например, по таким вопросам, как санкции СНБО.

Кроме того, Зеленский якобы тревожно отнесся к приезду Кента, так как он именно он считается идеологом создания в 2015-2016 годах инфраструктуры американского влияния на Украине через антикоррупционные органы.

Считается, что визит Кента означает сигнал о том, что американские власти недовольны проведение антикоррупционных реформ. А то, что он приехал в Киев перед поездкой Зеленского в Вашингтон, указывает на решительность американцев.

Из-за обеспокоенности Зеленский даже, как отмечает «Страна.ua» со ссылкой на источники в кругах политической элиты, запретил чиновникам и депутатам фракции «Слуги народа» встречаться с американским представителем без разрешения офиса президента.

Поэтому, как предполагается, после встречи Авакова с Кентом Зеленский якобы поставил вопрос ребром. «То есть Зе показывает, что в стране главный он, а не Кент», — сказал источник украинского издания.

Вторая версия — Кент попросил Авакова покинуть пост министра. Такое мнение якобы выразили несколько депутатов Рады. По их мнению, американские «антикоррупционные активисты» считают Авакова «тормозом реформ». Они также уверены, что он лоббирует сохранение влияния олигархов на Украине.

«Поэтому, пообещав спокойную старость, Кент дал совет Авакову написать «по собственному», — приводит «Страна.ua» слова анонимного источника.

Издание также указывает, что на эту новость позитивно отреагировал Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Там отметили, что в случае правдивости второй версии «проблем с голосованием за нее [отставку Авакова] в Верховной Раде не будет».

«Как не будет и проблем с дальнейшим поведением министра: он просто спокойно будет стоять в сторонке. До тех пор пока ситуация не поменяется таким образом, что он снова сможет войти в большую игру. Если же верна первая версия, то варианты могут быть очень разные. В том числе и на улицах Киева», — уверены в центре.

В Верховной раде тем временем предположили, что отставка Авакова может негативно сказаться на Зеленском. Вернее, на его борьбе с противниками.

«Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, число которых растет, как снежный ком, каждый день, а значит — досрочные выборы. И там снова… только в новой роли, мы увидим Авакова. До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» — заявил нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В России высказали еще одну версию. Возможно, Аваков подал в отставку, чтобы его попросили остаться. «Я думаю, это может быть игра», — приводит Lenta.ru слова члена Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

По его мнению, украинский чиновник считает себя «промежуточным звеном между нормальными людьми, украинцами, и крайними националистами», поэтому заявление об уходе могло быть «показательной позицией».

Еще одна возможная причина — собранный на Авакова компромат. Цеков полагает, что информацию о министре могли собрать по просьбе президента Украины, которому не нравится самостоятельность Авакова.

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