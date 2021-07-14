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Политика

«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду

На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий

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Reuters
Более тысячи бывших силовиков и военных пенсионеров попытались штурмом взять здания Рады. Их агрессия оправдалась: правительство пообещало направить 5,3 млрд гривен на погашение задолженности по пенсиям. Однако эксперты сомневаются, что этих средств будет достаточно для урегулирования ситуации.

В центре Киева прошла всеукраинская массовая акция ветеранов-пенсионеров всех силовых структур Украины. Сотни протестующих с плакатами подошли к зданию парламента с единственным требованием — пересмотра пенсий. С точки зрения демонстрантов, они получают в два-три раза меньше, чем им полагается по украинским законам, а власти это нарушение игнорируют.

Демонстранты призывали ее спикера Дмитрия Разумкова выйти для объяснения ситуации. Получив отказ, они предприняли попытку штурма здания, чтобы лично переговорить с председателем парламента. Однако путь им преградили силы правоохранительных органов, применившие слезоточивый газ.

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По информации издания «Страна.ua», некоторым участникам протеста все же удалось прорваться в Раду, но дожидаться их возвращения основная масса демонстрантов не стала, направившись к следующей точке — зданию правительства Украины.

Кабмин в этот день готовился к очередному заседанию. Бывшие силовики и военные требовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны, министру внутренних дел, командующему Нацгвардией, председателю ГСЧС и руководителям других силовых ведомств немедленно подписать приказы о выплате им пенсий в полном объеме.

Многолетний протест

Борьба бывших военных и силовиков за пенсии на Украине продолжается уже не первый год, протесты и демонстрации проходят как минимум с 2019 года. Согласно закону, пенсии ветеранов должны автоматически подниматься вместе с зарплатами силовиков. В украинском МВД зарплаты подняли еще в 2018 году, но пенсии пересчитаны не были. Когда же их все-таки пересчитали, выплаты надбавок пенсионерам стали делать маленькими частями, фактически в рассрочку. Более того, многим пенсионерам не зачли надбавки за работу в условиях риска, коэффициенты за звание или выслугу лет.

В итоге минимальные пенсионные выплаты для военных составили в районе 2-2,7 тыс. гривен (около $73-90).

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Рады Владимир Олейник, причины у протеста две — не выдают деньги и продолжают перечислять средства по старой схеме. По его словам, многие протестующие имеют на руках решение суда о том, что власти сделали перерасчет незаконно.

«Понятно, что денег нет, бюджет абсолютно дефицитный, Зеленский везде по всему миру просит деньги. В таких условиях они режут социалку, где пенсии, медицина и образование. Поэтому люди и вышли на улицы, они спрашивают у власти, как на такую нищенскую пенсию можно жить», — пояснил экс-депутат.

В то же время глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что в стране в силу разных причин возникли диспропорции в начислении пенсий разным профессиональным группам.

«Даже людям одной профессиональной группы, которые уходят на пенсию в разное время. Получилось так, что те, кто уходят в последние годы, получают больше, чем люди, которые ушли на пенсию 10-15 лет назад. У пенсионеров-силовиков эта проблема также обостряется тем, что им в свое время не проиндексировали пенсию», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Собственно, о диспропорции говорят и в кабмине Украины, объясняя ее перерасчетом пенсий бывшим военным в 2018 году. По версии правительства страны, выплаты экс-силовикам не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма. Как итог: диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.

Решения нет

Ответов власти за эти годы на протесты пенсионеров было немало, в Верховной раде до сих пор есть ряд законов по военным пенсиям, но пока они находятся на рассмотрении. По словам Владимира Фесенко из Центра «Пента», вопрос на самом деле решается, так как президент публично дал поручение кабмину.

«Однако организации, которые объединяют пенсионеров, в том числе из МВД Украины, видимо, решили снова о себе напомнить. Они требуют решить этот вопрос как можно быстрее, желательно до летних каникул и, возможно, в законодательном порядке», — добавил эксперт.

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В итоге кабмин Украины услышал протестующих, стоявших у стен здания правительства, и выпустил решение по военным пенсиям. Так, украинские власти решили выделить из бюджета 5,3 млрд гривен (около $194 млн) для уволенных с военной службы. В частности, в постановлении говорится о ежемесячной доплате в размере 2 тыс. гривен (около $74) почти 400 тыс. бывших военнослужащих, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским и другим лицам.

Согласно решению кабмина, минимальная пенсия для силовиков и участников боевых действий теперь составит 3 854 грн ($140). И еще более 40 тыс. человек получат надбавку к пенсии в размере 700 гривен ($25).

С точки зрения экс-депутата Рады Владимира Олейника, обещанных 5,3 млрд гривен вряд ли хватит. Более того, есть большая разница между тем, чтобы пообещать, и тем, чтобы дать средства.

«К протестам бывших военных могут подтянуться и другие слои населения, потому что уже недовольны учителя, медики и другие. Сейчас в стране очень высокий уровень инфляции, растут цены и тарифы — пенсия у многих ниже, чем приходят платежки. Поэтому к осени может быть настоящий бунт, если ничего не поменяется», — резюмировал Олейник.

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