Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане

«Талибан»* потребовал от турецких войск покинуть территорию Афганистана и пригрозил им атаками. Анкара намерена взять под контроль аэропорт Кабула после ухода американцев, что талибы расценивают как продолжение оккупации. «Газета.Ru» поговорила с российскими сенаторами и экспертами о рисках нового конфликта в Афганистане.

Группировка «Талибан» (запрещена в России) ответила Турции на ее заявление о желании сохранить под контролем кабульский аэропорт после вывода из Афганистана войск США и их союзников. По официальным планам американские военные должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Талибы пообещали «бороться с захватчиками» — любыми иностранными войсками, которые остаются на территории Афганистана, подчеркнув, что это относится и к «турецкой оккупации», сообщает афганский телеканал 1TV.

В движении считают, что решение руководства Турции, которое президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня согласовал с американским коллегой Джо Байденом, нарушает суверенитет Афганистана и противоречит интересам народа. Далее в тексте заявления талибов утверждается, что шаги Анкары создают дополнительные проблемы в отношениях двух мусульманских стран и вызывают ненависть и вражду.

Представители террористической группировки также напомнили о заключенном в 2020 году в Дохе соглашении с США, по которому предусматривается вывод всех иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что страны Средней Азии и Ближнего Востока чувствуют силу «Талибана».

«Если уж талибы фактически победили США, я думаю, что Турция очень хорошо подумает, и, возможно, откажется от вмешательства в дела Афганистана.

Талибы доказали, что это дееспособная военизированная организация. Да, у нас она запрещена и считается террористической. Но если они пойдут на какие-то прямые переговоры с законным правительством, это будет, конечно, на благо страны», — убежден сенатор.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что в парламенте «внимательнейшим образом наблюдают за развитием ситуации в Афганистане». Он добавил, что Москву интересует безопасность стран-членов ОДКБ, об обязательствах перед которым она не забудет при любом развитии ситуации.

О том, что планы Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана нарушают договоренности с талибами, ранее говорил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Талибы рискуют прослыть слабаками»

Глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко выразил мнение, что риски прямых столкновений талибов и турок появятся в будущем, после обозначенной даты 11 сентября.

«Талибы пытались до последнего избежать столкновений с силами стран НАТО, где есть принцип ответа после нападения на одно из государств. Если талибы атакуют турков, то это уже может развязать руки для ответных бомбардировок альянса. Это вряд ли входит в интересы главарей «Талибана», — рассуждает эксперт.

Кроме того, он отметил, что, хотя сейчас наступление талибов продолжается, оно не очень эффективно: ряд ранее захваченных уездов отбили силовики. Кроме того, у представителей радикального движения не хватает ресурсов, чтобы захватить большие города.

«Так что теперь у них проблемы не в том, чтобы захватывать, а в том, чтобы удержать территории. Так что перспектива столкновений с турками вряд ли вызывает у них самих позитив», — подчеркнул Серенко. Само же опубликованное заявление собеседник «Газеты.Ru» считает не прямой угрозой, а предупреждением, так как талибы понимают, что «не стоит плодить дополнительных врагов».

«Но и без внимания совсем оставить это нельзя, так как за ситуацией наблюдают другие заинтересованные стороны. Если талибы не сдержат слово об атаках турок, то вывод войск, например британских, может состояться совсем в другом формате. Например, они могут оставить часть военных, чтобы охранять посольство.

Так что это риск прослыть слабаками в джахадистком обществе. Хотя то, что Анкара согласовала действия только с США, НАТО и афганским правительством, — пощечина талибам», — указал аналитик.

В планы талибов вряд ли входит наносить прямые военные удары по туркам, поскольку их главный приоритет — сражаться с врагами внутри афганского общества, добавил научный сотрудник ИНИОН РАН Георгий Асатрян.

«Талибы вполне могут пойти на то, чтобы кабульский аэропорт отдать Турции, для них это не самый плохой вариант. Но определенные группы в движении под влиянием зарубежных сил могут атаковать турок», — считает эксперт, называя последнее заявление террористов повышением ставок.

По словам Асатряна, талибы едва сумеют нанести какой-нибудь серьезный урон интересам Турции в Афганистане.

«У турок достаточно сильные позиции в этой стране, в разных слоях общества. Я думаю, что турки не уйдут из Афганистана, а аэропорт — это стратегический объект. Талибы будут так или иначе противодействовать этому, пытаясь их убрать оттуда, но это не получится», — считает эксперт.

Оба аналитика напомнили, что основное влияние на талибов оказывает Пакистан, у которого прекрасные отношения с Турцией, что снижает риски ее прямого конфликта с талибами.

«Пакистан — хозяин «Талибана». Если на вас нападает собака в ошейнике на улице, то вы будете разговаривать с хозяином. Так что разговаривать надо с Пакистаном, который через талибов пытается давить на афганское правительство. Но Пакистан и Турция — стратегические союзники, так что эта ситуация никому не нужна», — заключает Серенко.

*Организация запрещена в России.