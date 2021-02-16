«Меня это жутко бесит»: как Украина перешла на мову

С 16 января на украинский язык была полностью переведена вся сфера услуг на Украине.

То есть все, кто обслуживает клиентов, — продавцы, официанты, парикмахеры и другие — теперь должны обращаться к ним только на государственном языке.

Информация в меню ресторанов, на ценниках магазинов, в билетах, инструкциях тоже должна быть представлена на украинском языке.

Реклама

Если для западной Украины с введением такой нормы ничего не изменилось, то центральной и восточной частям страны пришлось приспосабливаться к нововведению, и этот процесс не везде проходит гладко.

Артур работает в «Макдоналдсе» в одном из городов на востоке Украины. Он признает, что вопрос языка всегда был проблемным для его страны. Сам он с рождения разговаривал исключительно на русском языке и учился в русскоязычной школе, поэтому при общении на государственном языке он испытывает затруднения, хотя понимает, что знать его нужно.

По его словам, большинству посетителей безразлично, на каком языке сотрудник принимает у них заказ, хотя иногда «попадаются ярые патриоты, которые требуют полноценного диалога на родном языке».

«До введения этого закона многие посетители иногда задавали вопрос «Чому Ви приймаете на мові країни агрессора?» (Почему вы принимаете (заказ) на языке страны-агрессора? — «Газета.Ru»). В этот момент я сразу переходил незаметно на украинский язык, чтобы не начать конфликт и впоследствии не получить жалобу», — сказал Артур.

Как рассказывает молодой человек, из-за языковых вопросов на его памяти было очень много конфликтов и жалоб. Он отметил, что жалобы в его работе — довольно болезненная тема, так как после их попадания в центральный офис и составления акта начинается расследование причины. «После этого хорошие люди на высшей ступени иерархии ресторана должны правильно отвечать на эту жалобу и решать ее в официальной форме», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

При этом не все специалисты перешли на украинский «по умолчанию». Как говорит нотариус Анна, у нее на работе сотрудники еще продолжают говорить на русском языке, но по просьбе переходят на государственный (хотя закон предусматривает обратную опцию).

Несмотря на то что она и ее коллеги знают украинский, по ее признанию, очень хорошо, говорить на нем сложно.

«С одной стороны, я понимаю и поддерживаю это нововведение, поскольку это государственный язык. С другой стороны, меня это жутко бесит! Почему меня заставляют говорить на украинском, если я всю жизнь говорю на русском? Считаю это нарушением ст. 10 конституции Украины», — сказала она «Газете.Ru».

Десятая статья украинской конституции посвящена языку. В ней закреплено, что государственный язык — украинский. При этом в ней отмечается, что в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков нацменьшинств.

В свою очередь, Александр, который два года работал в колл-центре «ПриватБанка», считает нововведение об украинском в сфере услуг глупым, потому что среднестатистический клиент — русскоговорящий, который совершенно не понимает украинский.

По его словам, ранее сотрудники банка, услышав, что клиент говорит на суржике (смесь русского и украинского языка), обычно спрашивали его, на каком языке ему было бы удобнее говорить. Затем, как рассказывает Александр, с клиентами начали общаться только на украинском языке и переходили на русский только по их просьбе.

Вопрос об удобном для общения языке был исключен из скрипта-шаблона и задать его стало нельзя, а за нарушение запрета могли снять баллы в системе оценивания диалога, что входило в рейтинг оператора как оценка качества, пояснил бывший сотрудник банка.

«Я уволился в декабре и уже на тот момент мы, ссылаясь на законодательство, отказывали клиенту в переходе на русский. Это, понятное дело, вызывало массу негатива и некоторые клиенты оставляли жалобы на отказ в обслуживании. Самое смешное, что банк их принимал и жалобы шли в минус оператору, так как все сказывалось на рейтинге», — рассказал Александр «Газете.Ru».

Он признался, что и ему самому было непросто переходить на общение на украинском, так как сам он родом из Полтавской области, где в ходу именно суржик.

С трудом дается само построение предложения, поэтому, как говорит Александр, порой приходилось «на пальцах» объяснять клиенту способ решения вопроса.

«Иногда звонит русскоговорящий клиент, слышит, что оператор говорит на украинском, и сам пытается что-то на нем выдать. Хотя мне привычнее было бы, чтоб он продолжил на русском», — сказал молодой человек.

Не только для него использование украинского языка стало серьезным препятствием в реализации своих рабочих обязанностей. Риелтор Анна Гирич рассказала в своем Facebook, что ее рекламу часто «банят» за использование в ней русского языка. В связи с этим она обратила внимание, что далеко не каждый в стране знает украинский язык, и поэтому призвала предоставлять бесплатных педагогов, которые бы обучали ему.

Далеко не всегда вопросы языка на Украине заканчиваются безобидно. Например, одесский магазин по доставке блюд еврейской кухни «Артель «У Машковичей» сначала пережил нападки со стороны националистов за написание рекламы на суржике, а затем и вовсе был закрыт после поступавших угроз. Известная в Киеве закусочная Bistro Bistro сгорела, а ее владелец Ян Монастырский после случившегося получал не только слова поддержки, но и злорадства.

Он также попал в немилость из-за рекламы в Facebook на русском языке.

«Жертвой» нововведений стала и кассир из супермаркета Novus в Киеве, которая якобы отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Клиентка после этого написала гневный пост в своем Facebook, а позже ей сообщили, что обслуживавшая ее кассир была уволена. При этом украинские наблюдатели отметили, что в доказательство отказа перейти на государственный язык был приложен лишь чек, подтверждающий факт покупки в конкретном супермаркете. Кроме того, как пишут СМИ, сеть Novus уже давно стала мишенью для националистически настроенной части населения за работу в российском Крыму.

О законе

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Эта инициатива определяет украинский язык как обязательный для органов государственной власти и общественных сфер.

Его положения внедряются в жизнь украинского общества постепенно.

Некоторые из них начали действовать практически сразу после подписания. Речь идет о переходе на украинский рекламы, делопроизводства, надписей и афиш, обслуживания пассажиров и проведения спортивных мероприятий. Кроме того, политиков обязали в публичном пространстве говорить на государственном языке. Театральная сфера «украинизируется» в июле этого года, а штрафы за повторное нарушение закона введут с 2022 года, поэтому переход на украинский сферы услуг — далеко не последний шаг в рамках данного закона.