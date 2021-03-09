«Залог независимости»: в Киеве предложили сделать английский государственным языком

Английский язык должен стать вторым государственным языком Украины, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, именно этот международный язык будет гарантировать независимость страны.

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«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации», — сказал он на форуме «Украина 30». Слова чиновника приводит «Страна.ua».

Данилов добавил, что русский язык — это остатки прошлого из СССР, так как во времена Советского Союза, по его мнению, проходила тотальная русификация всех союзных государств. Сейчас же Москва транслирует свое мнение постсоветским странам именно на русском языке.

«Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — заключил Данилов.

Пытаясь «защититься» от России, украинские власти ограничили использование русского языка на территории Украины. С 16 января в силу вступили новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — власти запретили говорить по-русски сотрудникам украинских предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, сайты украинских компаний также должны быть оформлены по-украински. Но есть исключение: клиент может потребовать, чтобы его обслужили на другом языке.

Закон был подписан еще предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Документ обязует органы государственной власти и компании, которые относятся к общественным сферам, осуществлять деятельность исключительно на украинском языке. Практически сразу на государственный язык были переведены реклама, делопроизводство, надписи и афиши, обслуживание пассажиров, проведение спортивных мероприятий.

Другие нормы вводились постепенно. Например, русскоязычные школы перешли на обучение на украинском языке с 1 сентября прошлого года. Обучение на русском языке может проводиться только для учеников начальной школы. С пятого класса не менее 80% образовательных программ составлены на украинском языке.

С середины января этого года украинский язык в обязательном порядке должны использовать при обслуживании клиентов сотрудники магазинов, кафе, парикмахерских и других заведений сферы услуг. Помимо этого, на государственном языке должна быть вся информация в меню, на ценниках, в билетах, инструкциях и т.д.

Во время предвыборной компании Владимир Зеленский заявлял о намерении пересмотреть подход к языковой проблеме в стране — политика Порошенко относительно использования государственного языка приводила к конфликтам в обществе.

Но такая риторика не привела к конкретным шагам. После победы Зеленский отметил, что не видит языковой проблемы в стране.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что глава государства не решился изменить политику, которую наметил его предшественник, так как опасался конфликта с правыми силами Украины. «Во власти продолжают работать множество людей из тех, кто эту политику Порошенко придумывал. Зеленский просто ничего не поменял, поэтому Украина продолжает развиваться в этой парадигме, хотя для президента это проблема, так как бьет по его электоральным позициям», — отмечал он в комментарии «Газете.Ru».