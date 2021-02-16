«Зажал в углу»: украинский экс-депутат подрался из-за русского языка

Экс-депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей устроил в кафе конфликт, переросший в драку с применением ножа. Причиной послужил тот факт, что официантка общалась с посетителями заведения на русском языке, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД.

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Инцидент произошел 14 февраля. Гелевей и его ранее судимый знакомый зашли в кафе, расположенное в центре Киева, и затеяли перепалку с сотрудницей, которая разговаривала с клиентом не на государственном языке. По словам очевидцев, они были «с явными признаками алкогольного опьянения».

За девушку вступился другой клиент кафе. В результате между тремя мужчинами завязалась драка. Издание сообщает, что бывший депутат и его товарищ, вооруженный ножом, «зажали своего противника в углу и нанесли ему резаные раны».

Потерпевшему была оказана медицинская помощь, а полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего украинского парламентария допросили и отпустили, его знакомого задержали.

С 16 января на Украине действует норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая работников сферы обслуживания использовать при общении с клиентами только украинский язык. Нарушение влечет за собой штраф. Правда, документ допускает, что сотрудники могут перейти на другой язык по просьбе клиента.

Сам закон был принят еще в 2019 году. Он предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Кроме того, он предполагает введение экзаменов для чиновников. Проверка направлена на определение уровня знания украинского.

Только за первую неделю действия нормы, которую приняли в середине января, языковой омбудсмен получил более 200 жалоб на сотрудников сферы обслуживания, которые обращались к клиентам по-русски. К 13 февраля эта цифра увеличилась в три раза.

На своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что большинство обращений содержат недовольство граждан тем, что у сайтов интернет-магазинов или у сайтов о предоставлении услуг нет украинской версии.

В части жалоб, как уточнил Креминь, говорится о «нарушении прав, препятствии и ограничении в пользовании государственным языком в сфере обслуживания». Помимо этого, к нему поступили данные о том, что депутаты местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье используют русский язык.

Наиболее бдительными оказались жители столицы Украины и Киевской области.

В России этот закон и новую норму расценивают как притеснение русского языка на Украине.

«Происходящее же на Украине — это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, Киев «сознательно игнорирует свою конституцию», лишь бы угодить Вашингтону. «Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам», — подчеркнул он.

Секретарь российского Совбеза заметил, что русский «был и остается» основным языком, на котором «говорит и думает многонациональный народ Украины».

«Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский», — отметил он.