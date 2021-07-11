Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Дух неонацистской сегрегации»: в России осудили позицию Франции по вакцинам

Захарова обвинила госсекретаря МИД Франции за «дискриминационные высказывания» о вакцинах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА «Новости»
Представитель МИД России Мария Захарова осудила «дискриминационные высказывания» госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, критиковавшего другие государства ЕС за признание вакцинированным граждан других стран, привившихся препаратами из России и Китая. Захарова назвала дипломата «пропагандистом» и заявила, что позиция Франции «возрождает в Европе дух неонацистской сегрегации».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания одного из ее представителей по поводу допуска некоторыми странами Евросоюза на свою территорию иностранных граждан, привитых от COVID-19 вакцинами, произведенными в России и Китае, заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Ее слова стали ответом на недавнее заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, ранее выразившего сожаление в связи с тем, что Греция, в отличие от большинства государств ЕС, признает вакцинированными тех, кто привился сыворотками не из общего портфеля закупок Евросоюза. В настоящий момент ЕС признает только вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

«Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами. Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских стран ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств. — «Газета.Ru»). Большая часть европейских стран, в том числе и Франция, признают только эти четыре вакцины. <...> Во Францию нельзя попасть с санитарным пропуском, если у тебя российская или китайская прививка, не потому, что мы дискриминируем ту или иную страну, а потому что мы считаем надежными только те четыре вакцины», — сказал Бон эфире радиостанции Europe 1.

По мнению России, МИД Франции не имеет права диктовать другим странам и народам, какими вакцинами им прививаться.

«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговаривать по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также предположила, что французскому внешнеполитическому ведомству «обидно за свою державу» из-за того, что страна не разработала собственной вакцины против COVID-19.

В настоящий момент во Франции фармацевтический гигант Sanofi разрабатывает такой препарат и обещает представить его к декабрю 2021-го.

«Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки», — считает Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что, в отличие от Бона, глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени назвала «Спутник V» эффективным препаратом.

«Просто она не пропагандист, как Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», — заключила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал неприемлемой для демократического общества дискриминацию вакцин по политическим причинам. Китайские власти также выступили категорически против «политизации вопросов, связанных с вакцинами».

Россия подала документы на одобрение «Спутника V» в ЕС еще в январе, однако вакцина пока так и не была признана ЕМА. Франция, в свою очередь, стала первой страной Евросоюза, публично призвавшей партнеров отказаться от признания вакцин из России и Китая, несмотря на то что часть государств ЕС выступает за то, чтобы разрешить впускать в страны вакцинированных препаратами, не входящими в перечень одобренных Европейским агентством лекарственных средств.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку