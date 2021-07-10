Казаков возьмут в Росгвардию

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом в субботу, 10 июля, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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Чайка отметил, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. С этой инициативой полпред обратился к президенту, и глава государства, по его словам, поддержал предложение.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков», — цитирует Чайку РИА «Новости».

О максимальной интеграции российского казачества в систему госуправления и госслужбы как об одном из приоритетов Чайка говорил на заседании профильного Совета при президенте, состоявшемся 24 июня.

«Очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту», — рассказал тогда Чайка.

Он отметил, что подобный опыт впоследствии может быть распространен по всей стране.

Чем сейчас занимаются казаки

В патрулировании населенных пунктов казаки уже активно участвуют на юге России. Они оказывают содействие правоохранительным органам, оперативным службам и местным властям. Так, около 500 казаков Кубанского и Черноморского казачьих войск пришли на помощь пострадавшим от стихии жителям Краснодарского края. Сейчас они продолжают расчищать территории.

Действуют казаки не только в «родных» регионах. Весной прошлого года более 1 тыс. дружинников из казачьих сообществ присоединились к патрулирующим улицы сотрудникам полиции, Росгвардии и МЧС в Московской области. Они проводили совместные рейды в населенных пунктах, сохраняя порядок в Подмосковье во время действия режима самоизоляции.

Не все так гладко

Не обходится и без инцидентов. 18 июня в Ставрополе представитель казачьего патруля устроил драку с молодыми людьми, которые катались на спортивных велосипедах. Он набросился на них, оскорблял и попытался отобрать транспортное средство. В руководстве казачьей дружины позднее заявили, что мужчину накажут за превышение полномочий – впрочем, об увольнении речь не идет, провинившийся просто выплатит административный штраф.

В свою очередь в Екатеринбурге осенью 2020 года одновременно проходили фестивали семейных ценностей «Скрепа» и «Неделя гордости ЛГБТ». Тогда неизвестные казаки вышли патрулировать улицы. Сообщалось, что они высказывали горожанам претензии из-за яркой одежды и необычной внешности. Ни одна официальная казачья организация ответственность за патрулирование улиц на себя не взяла. Отметим, что в Свердловской области существуют ячейки и отделения сразу двух казачьих войск — Уральского и Оренбургского.

«Реестровые» казаки назвали дружинников «ряжеными» и попросили полицию проверить их действия.

Летом прошлого года широкую известность получил схиигумен Сергий, который захватил Среднеуральский монастырь, выгнал оттуда настоятельницу и назвал штурм единственным способом прогнать его. Для охраны монастыря тогда были привлечены казаки.

Кого берут в казаки

Попасть в уже имеющиеся казачьи подразделения могут граждане РФ, достигшие 18 лет, «добровольно изъявившие желание и по своим деловым и моральным качествам способные содействовать органам местного и общественного самоуправления в обеспечении охраны правопорядка и предупреждения правонарушений».

Казачьи подразделения осуществляют свои функции, используя сложившиеся формы и методы несения службы, в том числе путем выставления постов, патрулирования с использованием технических средств (автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства), конного патрулирования.

Особая миссия

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» отток русскоязычного населения назван одной из основных проблем региона, а его прекращение и возвращение русского населения — стратегической задачей государства. И особую роль в стабилизации региона играет казачество, отмечают в Институте ВЦИОМ.

В то же время возрождение казачества связано с рядом проблем, констатируют социологи. Манифестация этнических форм культуры казачества в современном обществе не носит системного характера.

«Фактически уже более 20 лет казаки восстанавливают на Северном Кавказе традиционные рекреативные механизмы войсковой жизни, находясь в положении альтернативных структур власти», — подчеркивают эксперты.