Борьба с вестернизацией: о чем говорится в новой Стратегии национальной безопасности

3 июля вступает в силу обновленный указ «О Стратегии национальной безопасности РФ», подписанный Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Предыдущая редакция стратегии была утверждена президентом в 2015 году и сегодня потеряла силу. Корректироваться стратегия должна каждые шесть лет.

В общем положении документа сказано, что настоящая стратегия — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальное приоритеты страны, а также цели и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу.

Ее главной целью остается обеспечение повышения качества жизни, сплоченности и единства общества и конкурентоспособности на мировой арене.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в мае пояснил в интервью «Российской газете», что принимаемая стратегия не является полностью новым документом, а представляет собой обновленную версию. Он отметил, что нововведения были необходимы на фоне изменений внутренней и внешней обстановки и характера угроз: в частности, по его словам, нарастают противоречия со стороны Запада и усиливаются недружественные действия против России.

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Так, главной направленностью стратегии становится сбережение народа России. Еще одним стратегическим приоритетом определена кибербезопасность страны. Это обосновывается ростом числа хакерских атак на российские ресурсы и вмешательств во внутренние дела государства, указано в документе.

«Реализация государственной политики в области национальной безопасности способствует повышению внутренней стабильности, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, необходимого для укрепления ее роли как одного из влиятельных центров мира», — говорится в тексте стратегии.

Кроме того, акцент делается и на борьбе с фальсификацией истории, а также с попытками внедрения чужих идеалов в сферы образования, культуры и религии, в том числе путем «вестернизации» и информационно-психологических диверсий. Нынешняя стратегия призвана обеспечить защиту российских духовно-нравственных ценностей и культуры. Патрушев подчеркивал, что стратегия заключается, помимо прочего, в подавлении русофобских настроений. По сути, эти тезисы излагаются и в документе.

Выделяется в стратегии стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. При этом подчеркивается правомерность мер по предотвращению потенциальных угроз извне суверенитету и территориальной целостности страны.

Реализация политики сдерживания имеет «жизненно важное значение».

«Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри России», — сказано в документе.

В числе экономических приоритетов перечислены такие пункты, как сокращение использования доллара и производство отечественных вакцин.

В список приоритетов также вошло развитие стратегического партнерства с отдельными странами — Китаем и Индией. Это сотрудничество, как уточняется в стратегии, особенно важно во внешней политике, так как оно должно способствовать созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе стабильности и безопасности на внеблоковой основе.

Что касается отношений с США, то, как говорится в новой редакции стратегии, Вашингтон отдал предпочтение последовательному курсу на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями. Отмечается, что возможное размещение вооружений Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе несет непосредственную угрозу стабильности и безопасности.

Проект разрабатывался представителями различных ведомств и министерств, а также деятелями науки и культуры около года и был одобрен Советом безопасности в мае.