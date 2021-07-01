В Евросоюзе объяснили, почему не заинтересованы в разрыве экономических связей с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, потому что это приведет к сближению Москвы с Пекином. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, передает ТАСС.

«Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны», — сказал он.

Он добавил, что возможное сближение России и Китая не отвечает интересам ЕС, так как это может стать началом создания «самого большого экономического блока в мире».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он и Еврокомиссия по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы будут работать над новыми санкциями против России.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.