Поклонская дала совет Киеву после слов Путина об Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала Киеву совет после того, как президент России Владимир Путин накануне заявил передаче Украины под внешнее управление. Об этом сообщает Ura.ru.

Она согласилась со словами главы государства.

«То, что власти Украины находятся под внешним управлением, абсолютно точно. Политика направлена не на созидание украинского народа, а на разрушение всего украинского и главное — против всего российского», — считает Поклонская.

По мнению депутата, высказывания Путина об Украине должны быть услышаны Киевом, который должен «сделать соответствующие выводы».

«Но думаю, вряд ли найдутся политики в Киеве, которые смогут истинно отстаивать интересы собственной страны и пойти вопреки заокеанским кормильцам или признать очевидные вещи, о которых говорит Владимир Путин», — сказала Поклонская.

Она также отметила, что у России и Украины «одни корни, одна история и одна победа». По словам политика, россияне и украинцы являются «одним народом», но «со своими особенностями, обычаями, традициями».

30 июня Путин в ходе прямой линии усомнился в целесообразности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что прежде чем встречаться с украинским лидером, нужно понять, о чем вообще разговаривать, поскольку тот отдал руководство своей страной «под полное внешнее управление», и вопросы решаются «в Вашингтоне и Берлине».