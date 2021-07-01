В Кремле ответили на слова Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой

Флаг России и дальше будет развеваться над Государственной думой РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

«У нас общая часть истории, сказал президент Украины. У нас не часть истории — у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы — это один народ, абсолютно один народ, это одна общность. И здесь, наверное, нет смысла нам продолжать обсуждение, тут все очевидно для нас», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что ненависть украинцев к русским может негативно сказаться на них самих.

«Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны», — пояснил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление российского коллеги Владимира Путина, заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. По его словам, если бы это было так, то в Москве ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг.

Подобную риторику озвучил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он считает украинцев и русских двумя разными народами, которые могли бы жить в духе добрососедства, «если бы не Россия».

30 июня президент Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». А также пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.

В Кремле позднее подтвердили, что работа над статьей ведется, а место ее публикации будет определено позднее.