«Позиции совпадают»: объединятся ли КПРФ и «Справедливая Россия»

Незваный гость

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Захар Прилепин и двое его однопартийцев Николай Стариков и Николай Новичков неожиданно пришли на съезд КПРФ в подмосковном Рождествено. Известно, что справедливороссы хотели поприветствовать депутатов и предложить разработать и подписать 19 августа (30-летняя годовщина ГКЧП) меморандум о сотрудничестве.

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«Мы не просто так приехали, а с чаем, угощениями — не с пустыми руками, короче. Но на съезд попасть не удалось. Жаль, конечно», — написал Прилепин в своем Telegram-канале, добавив, что у него был хороший разговор по телефону с Геннадием Зюгановым.

В разговоре с «Газетой.Ru» Захар Прилепин заявил, что его «никто не выгонял со съезда». «Мы зашли на съезд и находились там, общались с журналистами, коллегами и товарищами. Это продолжалось, пока мне не позвонил Зюганов и не сказал: «Захар, решение о выступающих принималось коллегиально. Сейчас за 5 минут до съезда мы такое решение не можем принять». Он даже не просил меня уехать, ничего такого. Мы, конечно, сами решили уехать. При этом там есть один господин, которого я не видел. [Первый зампред ЦК КПРФ Юрий] Афонин, по-моему, его фамилия? Он уверяет, что кого-то там выгнал. Я даже не видел этого человека, и, естественно, выгнать он не в состоянии. Так что пусть чуть коллега по левой оппозиции поаккуратней выбирает слова», — сказал писатель и политик.

По словам Прилепина, Зюганов согласился обсудить планы сторон и готов подумать о коалиции. При этом один из лидеров «Справедливой России — За Правду» уверен, что в КПРФ понимают невозможность простого поглощения их партии.

«Он взрослый человек и понимает, что такая огромная команда не может никуда просто вливаться. Мы предлагаем подписать меморандум о сотрудничестве. При этом, конечно, мы прекрасно осознаем значение Геннадия Андреевича в новейшей истории. Мы крайне тщательно и крайне открыто подойдем ко всей этой истории, если они согласятся. И, конечно, их условия будут приоритетными. Но ни о каком слиянии и речи быть не может, и оно невозможно. Речь идет про коалицию в Госдуме и стратегически — про объединение», — говорит Прилепин.

При этом острую критику Зюганова в адрес другого лидера «Справедливой России» — Сергея Миронова — Прилепин объясняет политической риторикой, «которая имеет свои законы».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил, что «видел, как Прилепин пришел», но не выгонял его.

«Понимаете, Захар Прилепин участвует в выборах от другой политической партии. Блоки и коалиции у нас не предусмотрены законодательно. Поэтому я считаю, что это была попытка на авторитете КПРФ, во много раз более мощной политической силы, чем «Справедливая Россия», сделать себе пиар.

Всех тех, кого мы приглашаем и с кем мы идем на выборы — Николай Платошкин и движение «За новый социализм», Сергей и Анастасия Удальцовы, «Трудовая Россия», всего 56 общественных организаций — получили приглашения. А Захар Прилепин приехал, какой-то манифест собирался подписывать, о какой-то коалиции говорил», — удивился Афонин.

Коалиция уже есть

Зампред коммунистов добавил, что в партии не сомневаются в высоком результате на выборах. «Если «Справедливая Россия» преодолеет 5% барьер, то будем смотреть и обсуждать. Мы и так уже вместе голосовали по целому ряду вопросов. Но слово «коалиция» я при этом не говорю», — подчеркнул Афонин. После этого он вспомнил, что бывший заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков называл «Справедливую Россию» второй партией власти и об их межпартийном соглашении с «Единой Россией» и поддержке при выдвижении в президенты Дмитрия Медведева.

Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что лучшее, что могли бы сделать коммунисты на своем съезде, — принять решение о вступлении «в нашу коалицию социалистов-патриотов, которую мы создали в феврале этого года». «Ни для кого не секрет, что объединение социально-ориентированных партий я предлагаю Геннадию Зюганову уже более 10 лет. Но руководство КПРФ отказалось от этого и упустило исторический шанс», — сказал Миронов.

Он добавил, что вместе стороны смогли бы создать крупнейшую депутатскую фракцию в Государственной думе и законодательных собраниях в регионах, что позволило бы успешнее «противостоять наступлению либерального тоталитаризма» и вести работу по выводу страны из кризиса.

«К сожалению, то, что посланников нашей партии КПРФ не пустила на свое мероприятие — для меня не стало неожиданностью. Объединение — это то, чего хотят рядовые коммунисты. Но это невозможно при нынешнем руководстве КПРФ. Мы по-прежнему открыты к сотрудничеству со всеми лево-патриотическими силами, в том числе и с КПРФ. Дверь закрывать не собираемся», — заверил Миронов.

Геннадий Зюганов, выступая перед прессой на съезде заявил, что Прилепину «надо было идти в наш блок, и мы бы его приняли». «Это его политическая ошибка идти вместе с Мироновым и Семигиным... (…) Если он готов выполнять наши «десять шагов», тогда ему надо выходить оттуда, приходить в КПРФ», — сказал лидер коммунистов.

Секретарь президиума Центрального совета СРЗП Валерий Гартунг в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что фактически коалиция между КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме давно существует.

«У нас по многим вопросам совпадают позиции и мы консолидировано выступаем. Просто посмотрите практику последнего созыва — больше всего совпадений у нас именно с КПРФ. Например, при обращении в Конституционный суд. Обе партии понимают, что у нас по одиночке не набирается по 90 депутатов, так что где-то они просят поддержать, где-то мы. Это обычная практика, ничего нового Прилепин здесь не сказал. У нас завтра будет заседание президиума, и если он внесет какой-то вопрос в повестку, мы его обсудим. И, кстати, Миронов тоже неоднократно говорил о том, что оппозиционные партии должны объединяться в дальнейшем, это неизбежно», — объяснил Гартунг.

Левый, еще левее

Члены КПРФ 24 июня собрались на второй этап 18-го съезда, чтобы утвердить кандидатов и программу на выборы в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. Он прошел под лозунгом «За СССР!», при этом последняя аббревиатура расшифровывается как Сильная, Справедливая, Социалистическая Россия.

Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин, Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Партия КПРФ в предвыборной программе выступает за суверенную экономику России, для чего, по их мнению, надо вывести Центробанк из-под «влияния США», и национализацию земельного фонда.

Также коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать НДС, увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей, запретить регистрацию российских юрлиц в оффшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах.

Кроме того, Зюганов пообещал в случае прихода к власти отменить закон о повышении пенсионного возраста, назвав его грабительским решением.

Партия «Справедливая Россия — За Правду» представила свой проект предвыборного документа еще раньше, его должны утвердить на съезде 26 июня. В нем содержатся ряд аналогичных пунктов — о национализации ключевых отраслей, необходимости повышения затрат государства на медицину и образование до уровня 7% ВВП по каждому из этих направлений, увеличение налоговой нагрузки на сверхбогатых, отмену пенсионной реформы и увеличении МРОТ до 31 тысячи рублей. Ряд экспертов, например, политолог Константин Калачев в разговоре с «Газетой.Ru» выражали мнение, что при грамотной раскрутке социальной повестки часть избирателей могут переметнуться от КПРФ к СРЗП.