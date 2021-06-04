«Растаскивают голоса»: как КПРФ и «Справедливая Россия» делят избирателей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что все конкуренты коммунистов, в том числе партия «Справедливая Россия — За Правду» (СР-ЗП), перенимают элементы их программы. Так политик прокомментировал публикацию основных положений предвыборной программы партии Сергея Миронова и Захара Прилепина.

Реклама

«В последнее время все, начиная от президента, партии власти и их помощников — жириновцы, справедливцы, — пытаются полностью передрать наши основные позиции.

Чтобы растащить наши голоса, они разбирают наши привлекательные предложения», — заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ считает, что некоторые из этих предложений — о бюджете развития, росте социальных расходов на образование, культуру и здравоохранение — СРЗП вряд ли поддержат на самом деле: «На словах они за это, но голосовать за такой бюджет они не хотят».

«Чтобы сформировать такой бюджет, надо принять три важнейших решения. Первое — о национализации стратегических отраслей и всей минерально-сырьевой базы. Я не знаю, о какой национализации они [«Справедливая Россия»] говорят, они снова хотят обойтись мелочью всякой. Ничего из этого не выйдет. Они выполняют установки, которые им дают из Кремля», — возмутился коммунист.

По его словам, предвыборная программа «Справедливой России» — «это просто попытка еще раз одурачить наших граждан».

Зюганов не считает, что схожесть программ двух партий можно считать поводом для объединения усилий и создания коалиции.

«Ведь подобное объединение уже было, от всего этого мало толка. Прежде чем КПРФ с кем-то объединяться в коалицию, надо сначала договориться, на чем мы будем объединяться. Миронова всегда могут позвать в Кремль и напомнить, что он должен выполнять их команды, и на этом вся коалиция сразу закончится. Им никто не позволит объединяться, они не самостоятельны. Я глубоко сожалею, что Захар Прилепин попал в эту команду. Но он потом все поймет», — сказал лидер КПРФ.

Что говорится в программе «Справедливой России»

Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) представила проект предвыборного документа 3 июня.

Справедливороссы предлагают ввести понятие «cправедливый базовый доход», который, как заявляли ранее в партии, должен составлять 10 тысяч рублей в месяц. Предлагается также повысить прожиточный минимум, МРОТ и пенсии до одинакового уровня в 31 тысячу рублей. Кроме того, в программе содержатся пункты о национализации ключевых отраслей, необходимости повышения затрат государства на медицину и образование до уровня 7% ВВП по каждому из этих направлений.

Экономическая часть включает увеличение налоговой нагрузки на сверхбогатых, отмену пенсионной реформы, составление Госплана 2.0 и плана развития страны и даже возврат утерянных после распада СССР вкладов граждан.

В СРЗП намерены добиваться введения смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов, а коррупцию приравнять к государственной измене. В культурной сфере партийцы предлагают увеличить госфинансирование, повысить оплату труда и создать общественные советы на телевидении.

Прилепин на пресс-конференции акцентировал внимание на пункте о пересмотре демографической политики: в программе будет указано об освобождении от налогов семей, имеющих детей, обеспечении их жильем и погашении государством ипотечных кредитов при рождении трех и более детей.

Позиция по внешнеполитическим вопросам сформулирована в программе СР-ЗП не так жестко, как это анонсировал в марте замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков. В частности, он говорил, что туда попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха, однако сейчас партия хочет добиваться лишь признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На это обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Конечно, интересно, что из программы пропала та внешнеполитическая проблематика, которую качал Захар Прилепин, например, присоединить Нагорный Карабах, ЛНР и ДНР. А в целом это стандартная левопопулистская программа, которое может быть ориентирована для игры на поле и КПРФ, так и ЛДПР», — сказал эксперт.

Политолог Констатин Калачев в разговоре с Газетой.Ru выразил мнение, что при грамотной раскрутке такой социальной повестки часть избирателей действительно могут переметнуться к СРЗП от КПРФ.

«Но вопрос даже больше не в программе, а в возможности превратить ее в простые слоганы и донести ее до людей. Нужно, чтобы программа не осталась вещью в себе», — отметил Калачев.

Впрочем, с ним не согласен политолог Аббас Галлямов: «У КПРФ очень устойчивый базовый избиратель, и его не оттянет никто — ни «Коммунисты России», ни «Справедливая Россия».

По его словам, борьба развернется за колеблющихся граждан из числа тех, кто разочаровался в «Единой России» и не знает, за кого теперь голосовать. «Этот электорат уже можно назвать протестным, и потому, они, скорее всего, примкнут к наиболее ярким критикам властей. В этом смысле «Справедливой России» верят гораздо меньше, чем КПРФ. Последним есть что предъявить избирателям, например, они голосовали против поправок в Конституцию, недавно голосовали против ужесточения законодательства об экстремизме. За протестного избирателя, наверное, может побороться и «Яблоко. А у «Справедливой России» и ЛДПР только слова», — считает политолог.

По мнению Галлямова, главной проблемой СРЗП остается то, что у нее нет своего базового избирателя.

«Сначала они попадали в Думу благодаря своему минимальному антирейтингу, а не своим достоинствам. Но сейчас не 2011 год, на этом выехать не получится. С точки зрения протестного избирателя эта партия уже практически ничем не отличается от «Единой России», — подчеркнул эксперт.

Итоговый вариант программы партии перед выборами в Госдуму 2021 года будет утвержден на партийном съезде 26 июня.