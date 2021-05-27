«Могут не предъявить обвинений»: в Совфеде высказались о возможных действиях РФ по делу Сапеги

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что дальнейшие действия России в ситуации с задержанием Софьи Сапеги в Белоруссии будут зависеть от того, какие именно обвинения будут ей предъявлены и насколько они будут объективными.

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«Если она участвовала в антигосударственной деятельности, направленной на свержение законной власти, изменение государственного строя — то, на мой взгляд, здесь уже ничего не зависит от гражданства. Понятно, что должно быть детальное расследование и судебное разбирательство. Россия может предоставить адвоката для защиты гражданки Сапеги, мы можем требовать ее экстрадиции, допустим, уже после окончания расследования. А оно может закончиться тем, чем никаких обвинений против нее предъявлено не будет», — отметил Цеков.

«Но я уверен, что мы не будем оказывать давление на Белоруссию, доказывая, что она невиновна. Мы сами пока не знаем — виновна она, не виновна, в чем она участвовала, что конкретно она делала», — говорит сенатор.

Первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в лучшем случае Сапега будет отбывать наказание на территории России, если белорусский суд все же сочтет ее виновной.

«Если ей будут предъявлены обвинения, и Белоруссия будет настаивать на том, чтобы следствие велось на территории Белоруссии, то Россия будет просто оказывать консульскую поддержку. А вот после суда в случае обвинительного приговора, можно будет поставить вопрос об отбывании наказания на территории России. Но если она на самом деле нарушила белорусский закон, то это не освобождает ее от преследования там. Она там постоянно живет, у нее был вид на жительство», — объясняет Джабаров.

При этом сенатор предлагает не сравнивать дело Сапеги с ситуацией по задержанию 32 российских россиян в Белоруссии из якобы частной военной компании Вагнер в августе 2020 и скорым их освобождением, так как тогда вскрылась «чудовищная иезуитсткая операция украинских спецслужб и они были оправданы».

Пробить белорусскую «стену»

В МИД России, отвечая на вопросы «Газеты.Ru», заявили, что российские консульские сотрудники всегда оказывают поддержку гражданам, попавшим в сложные ситуации за рубежом. Это правило, по словам дипломатов, распространяется и на дело Софьи Сапеги. В частности, 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и порекомендовал адвоката. 25 мая же консул встретился с самой россиянкой в СИЗО КГБ Белоруссии, на которой она не высказывала никаких жалоб. Как сообщает ТАСС, еще одна встреча дипломатов с родителями задержанной состоялась 26 мая.

Граждане РФ, которым в прошлом пришлось столкнуться с задержаниями со стороны белорусских властей, рассказали «Газете.Ru», что высоко оценивают помощь российских дипломатов.

Военный корреспондент Семен Пегов, который был задержан в Минске в августе 2020 года отметил, что в его случае консульский отдел «сделал просто нереальную работу», чтобы вытащить из-под стражи.

«У нас принято ругать дипломатов за пассивность. Но Белоруссия — это, однозначно, не тот случай. По крайней мере в том, что касается оказания помощи в случае задержания. Наш консульский отдел также делал очень много для наших «33 богатырей» (речь идет о задержанных в июле 2020 года гражданах, которых Лукашенко называл бойцами из ЧВК Вагнер. — «Газеты.Ru»). Это просто факт. Не всегда это афишировалось, но ребята в консульском отделе с июля по конец августа спали реально не больше трех часов в сутки. Об этом никто не напишет. Уверен, что в ситуации с Сапегой они также делают все возможное и даже больше», — рассказал журналист.

«Другое дело — условная «стена» с белорусской стороны. Иногда консулы просто-напросто не в состоянии ее пробить — не потому что не хотят, а потому что сам официальный Минск действует соответствующим образом. Там все не просто у наших консулов в Минске, поверьте. Вот они сегодня на передовой», — говорит Пегов.

Оказавшийся в аналогичной ситуации в августе 2020 в Белоруссии другой российский журналист Никита Телиженко согласен с коллегой в вопросе оценки работы российского консульства.

«Меня нашли буквально в течение суток и вывезли. Консулу, приехавшему за мной, — огромное уважение, что он вывез меня из Белоруссии. В момент, когда консулы приехали за мной, я находился в Жодино в прогулочном дворике и ждал распределения по камерам. В полдесятого появился полковник, мне выдали вещи, оформили депортацию и выслали из Белоруссии. Консул довез меня до границы, до Смоленска, помог нам с гостиницей. Я могу только выразить благодарность. Правда, на выезде из страны машину с дипломатическими номерами остановили сотрудники полиции и предупредили, что впереди животные и нужно быть максимально острожным. Это было нужно им, чтобы удостовериться, где я. Они просто заглянули в салон и пожелали доброго пути», — рассказывает он.

По словам журналиста, ситуация с задержанием Софьи Сапеги его удивляет. Он допускает, что повлиять на ситуацию могла недавняя смена посла — в марте Дмитрия Мезенцева на этом посту сменил Евгений Лукьянов, который был до этого послом в Латвии.

«Может, из-за этого отношение могло измениться. Но у меня не было никаких сомнений, что за мной приедут и вытащат», — говорит Телиженко.

«Русская служба Би-би-си» утверждает, что белорусские власти подозревают Сапегу, как и ее молодого человека Романа Протасевича, летевшего тем же рейсом, сразу по трем статьям УК Беларуси — об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также о разжигании социальной вражды из-за, предположительно, администрирования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков.

До этого в сети появился ролик, где россиянка призналась в этом на камеру.

По данным источников «Би-би-си», девушка сначала отказывалась давать показания, но начала делать это из-за работы следователя, который «искусно ее разговорил психологическими приемами».

По первому обвинению максимальное наказание составляет до 3 лет лишения свободы, по второму — 15 лет, а по третьему — до 12 лет.