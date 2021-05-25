Небо захлопнулось: Белоруссии запретят летать в Европу

В ходе первого дня саммита глав государств Евросоюза, который начал свою работу 24 мая в Брюсселе, изначально планировалось сфокусировать внимание на отношениях с Россией, но в последний момент повестка кардинально изменилась. Основной темой встречи стала ситуация в Белоруссии после инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair. В ходе переговоров участники саммита решили установить для белорусских авиакомпаний запрет на осуществление рейсов в аэропорты ЕС.

Более того, им нельзя будет даже совершать полеты над территорией Евросоюза.

Помимо этого, по итогам встречи европейским перевозчикам рекомендовали отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, следует из принятого вечером 24 мая итогового заявления. Однако это решение пока не вступает в силу — его предстоит согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров.

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Саммит глав государств Евросоюза также обратился к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с призывом провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии. Участники встречи пообещали ввести новые санкции против Минска в ускоренном порядке.

«Саммит поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответствующих санкционных режимов», — указано в заявлении.

Причиной этих решений и столь резкой смены повестки саммита стал инцидент, который произошел 23 мая в национальном аэропорту Минска.

Самолет Ryanair выполнял рейс из Афин в Вильнюс, но совершил вынужденную посадку в белорусской столице по личному распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что решение было принято из-за сообщения палестинского движения «ХАМАС», в котором содержались угрозы взорвать бомбу на борту лайнера. «ХАМАС» это отрицает. На борту самолета взрывных устройств не нашли.

После посадки самолета в Белоруссии местные силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. По его словам, в Белоруссии его ждет смертная казнь. По данным TUT.by, его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и создании экстремистского формирования. По белорусскому законодательству, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Помимо него, задержана была его девушка София Сапега.

Саммит лидеров стран ЕС после переговоров призвал немедленно освободить молодых людей.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз изложил позицию Минска по вопросу происходивших на минувших выходных событиях в его стране: он подчеркнул, что действия властей при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, и Минск готов принять экспертов для исключения любого рода инсинуаций.

Кроме того, главы ЕС выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой дипломатов из Минска. Латвия и Белоруссия 24 мая объявили о взаимной высылке почти полного состава дипломатического корпуса. Первым о высылке объявил Минск. Это стало ответом на скандал с установкой в центре Риги, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, вместо официального флага Белоруссии бело-красно-белого знамени — символа оппозиционного движения.

Отношения с Россией

Несмотря на то что основное внимание было приковано к белорусской повестке, Россия также стала одной из тем встречи глав государств Евросоюза. Лидеры 27 стран поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне.

Кроме того, Евросовет подтвердил свою приверженность пяти принципам в отношениях между ЕС и Россией и напомнил, что доклад Борреля должен их учитывать, отмечается в заявлении, принятом по итогам «стратегической дискуссии по России».

Речь идет о пяти принципах, установленных еще в 2016 году, которые включают в себя следование минским соглашениям для урегулирования конфликта на востоке Украины, установление тесных контактов Евросоюза со странами СНГ, взаимодействие с российской стороной по вопросам, которые представляют взаимный интерес, а также противодействие Москве в тех сферах, где у сторон есть разногласия.

Само заявление по итогам «стратегической дискуссии по России» состоит из пяти коротких пунктов, в которых говорится, что Евросовет «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами» сообщества. Евросовет также подтвердил единство и солидарность перед лицом подобных действий и поддержку восточных партнеров.

Помимо этого, главы государств ЕС выразили солидарность с Чехией на фоне дипломатического скандала с Россией. Европейские лидеры поддержали ее действия по отношению к Москве.

В ЕС также пообещали продолжить координацию с партнерами-единомышленниками в отношении России.

Конфиденциальное заседание

Участники заседания руководителей государств и правительств Евросоюза в ходе переговоров не использовали электронные устройства, чтобы обеспечить конфиденциальность, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

Саммит Евросоюза внепланово созвал председатель Евросовета Шарль Мишель для стратегического обсуждения отношений с Россией.

Лидеры ЕС постоянно откладывали этот вопрос, считая его слишком щепетильным для онлайн-формата (именно в таком режиме собирались подобные мероприятия весь 2020 год из-за действующих ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19). Как ожидается, одной только этой встречей Брюссель не ограничится.

Второй и последний день заседания лидеров сообщества посвятят обсуждению проблемам пандемии и климатических изменений. Лидеры стран ЕС, как ожидается, примут политическое решение о начале внедрения сертификатов о вакцинации для спасения летнего туристического сезона в Евросоюзе.