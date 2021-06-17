«Разногласия остаются»: как на Украине отреагировали на саммит Путина и Байдена

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что украинское руководство восприняло сигналы о необходимости соблюдать минские соглашения, которые были посланы по итогам встречи лидеров США и России.

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«Эти сигналы были достаточно четкими и однозначными. Это должно позитивно сказаться на мирном процессе, который ждет вся страна. В публичной плоскости было видно, что позиция у Путина и Байдена едина», — сказал политик.

В своем официальном заявлении ОПЗЖ приветствует начало прямого диалога между Владимиром Путиным и Джо Байденом. «Согласованная позиция [президентов США и России] и последовательная международная поддержка дает надежду на приближение мира в Украине и восстановление единства страны», — уверены в оппозиционной партии.

Украинский оптимизм

Однако в экспертной среде не разделяют точку зрения украинской оппозиции. Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что прошедший саммит напрямую никак не повлияет на судьбу Украины.

«На саммите обсуждались две украинские темы — конфликт на Донбассе и перспективы Украины в НАТО. Стало понятно, что по обоим темам между США и Россией есть принципиально отличные позиции. Каких-либо договоренностей, компромиссов не в нашу сторону [Украины] быть просто не может», — говорит украинский политолог «Газете.Ru».

Фесенко акцентировал внимание на том, что Байден высказался прямо в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в одном ряду с другими темами, по которым США не будут идти на уступки.

«Простой пример. Оба говорили о Минских соглашениях. Но Путин сказал, я цитирую, «мне показалось, что Байден меня понял» (на самом деле фраза Путина звучала так: «насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения», — прим. «Газеты.Ru»). Байден же сказал, что мы обсудили минские соглашения, но есть различия. Позиция США по минским соглашениям ближе к нам не только в сравнении с Россией, но даже с Германией и Францией», — провел анализ Фесенко.

Позиции США и России о возможном вступлении Украины в НАТО также принципиально расходятся, так как Путин на пресс-конференции заявил, что обсуждать нечего, считает украинский политолог. Он также напомнил, что накануне саммита Байден отверг связь конфликта в Донбассе с перспективами членства Киева в Североатлантическом альянсе.

«Значит, у Украины есть шанс на вступление, пусть не завтра или послезавтра. Там есть свои условия, но речь идет о конкретных шагах, которые нужно проделать. США, в отличие от ряда европейских стран, всегда положительно относились к перспективам вступления Украины в НАТО», — полон оптимизма Фесенко.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru» считает, что что по итогам саммита Россия и США попытаются перезагрузить переговорный формат по Украине.

«Например, ожидаем вместо переговоров Нуланд-Карасин — Нуланд-Козак, которые будут генерировать новый план а-ля «план Мореля» (документ 2015 года, который предусматривает проведение выборов на неподконтрольных Украине отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе — прим. «Газеты.Ru»). Конечно, все это будет влиять на Украину.

Кроме того, общая смена парадигмы отношений между США и Россией, их прагматизация будет вести к деэскалации на Украине, хотя и в более отдаленной перспективе. Таково общее настроение. Но вчера было понятно, что разногласия остаются», — говорит Борник.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее также прокомментировал встречу Путина и Байдена.

«Конкретные результаты сводятся фактически к тому, что в Вашингтон и Москву вернутся послы, а по остальным вопросам максимум договорились о консультациях и продолжении диалога», — заявил он изданию «Страна.ua». Такое развитие событий, по мнению Подоляка, не совпало с предполагаемым российским сценарием. Он добавил, что Байден мог дать шанс Путину «вернуться к более предсказуемому поведению».

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко от пропрезидентской партии «Слуга народа» также считает, что США вернулись к более активным действиям в «противодействии деструктивным действиям России», передает издание «Українские Новины».

«Президент США, как я думаю, сформулировал Путину свое послание и дал ясно понять, что США не намерены терпеть пренебрежение Россией правилами международной жизни и нормами международного права. Одним словом, США вернулись к более активной внешней политике в Европе», — заключил он. Мережко также не увидел серьезных точек соприкосновения между Байденом и Путиным.

При этом Подоляк в комментарии изданию УНИАН не упустил момента сделать укор бывшему президенту Петру Порошенко.

«Россия устами своего президента впервые недвусмысленно заявила, что господин Порошенко обеспечил составление крайне выгодного России соглашения и она категорически не заинтересована в тех проукраинских изменениях к «Минску», на которых настаивает Владимир Зеленский», — сказал председатель комитета Рады.

Что было сказано на саммите

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве заявили, что базисом для деэскалации гражданской войны в Донбассе должны оставаться Минские соглашения. Однако стороны не стали подробно останавливаться на трактовках документа, которые значительно отличаются между Москвой и Киевом.

Путин еще раз на пресс-конференции напомнил, что Москва взяла на себя только одно обязательство — способствовать реализации минских соглашений. «Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заверил Путин.

Он также напомнил, что в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как Киев намерен реализовывать Минские соглашения. В документе, в частности, было оговорено внесение изменений в конституцию для политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему.

«Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию, для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так прописано», — сказал Путин. — Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс, это первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов».

По его словам, такие шаги противоречат минским соглашениям, одобренным в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанным Контактной группой, куда входили представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями», — снова объяснил российскую позицию Путин.

В состав российской делегации входил главный переговорщик Дмитрий Козак. По его словам, «если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки». По словам Козака, стороны обсуждали Украину довольно детально.

Тем не менее, Байден на пресс-конференции по итогам саммита говорил о конфликте в Донбассе расплывчатыми формулировками.

«Мы договорились продолжить дипломатическую работу, связанную с минскими соглашениями», — сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что, конечно, «расхождения были».