«Ни тепло, ни жарко»: что в мире пишут о встрече Путина и Байдена

«Личные интересы»

«Никто не смотрел друг на друга с восхищением, но никто никого и не называл «убийцей», — пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер. Долгожданная встреча не была ни теплой, ни жаркой — так он оценивает саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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«Изучив подробный список споров, эти двое завершили примерно трехчасовую встречу без намека на разрешение [противоречий] и без каких-либо признаков [установления] личной связи, которая могла бы преодолеть пропасть, открывшуюся между нашими странами», — отметил автор статьи.

Отказ от совместной пресс-конференции, считает Бейкер, также указывает на, мягко говоря, прохладу в отношениях Москвы и Вашингтона. Впрочем, признает он, такие выступления стали нормой еще в 1989 году, когда на Мальте проходили переговоры президента США Джорджа Буша-старшего и главы СССР Михаила Горбачева.

«Если Байден и избежал разрыва с Путиным, это только начало этой последней главы в российско-американских отношениях. Вопрос только в том, что будет дальше»,

— резюмирует Бейкер.

«Стратегия пессимизма»

За свою 40-летнюю политическую карьеру Байден видел, как президенты США пытались изменить отношения с Россией, но им этого не удавалось, пишет журналист The Washington Post Джон Хадсон. С его точки зрения, нынешний глава Белого дома решил не повторять ошибки своих предшественников.

«Байден не будет делать никаких попыток перезагрузить отношения, и его пессимизм будет определять его действия. Чтобы не завышать ожиданий, [помощники Байдена заранее] преуменьшали вероятность даже скромных достижений», — пишет Хадсон.

Несмотря на это, Байден вышел после саммита «с приятным сюрпризом» — заявлением о постепенном прогрессе по ряду вопросов, констатирует журналист.

«Учитывая огромное количество споров между Москвой и Вашингтоном, вероятно, страны, несмотря на успехи в Женеве, в ближайшие месяцы вернутся к взаимной критике, но с более сильным дипломатическим присутствием в каждой столице и планами на будущие обсуждения », — подчеркнул Хадсон.

«Ничего подобного Трампу»

Команда Байдена, планируя встречу с Путиным, поставила главной целью избежать того, что произошло во время и сразу после аналогичного саммита тогдашнего президента Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году. Трамп сразу после встречи с российским лидером вышел к журналистам, чтобы заявить, что он поверил Путину, а не данным американской разведки по поводу якобы вмешательства Москвы в американские выборы — 2016, считает обозреватель CNN Кевин Липтак.

«Байден говорил о сферах, в которых он противостоял Путину, включая вмешательство в выборы и права человека, которые Трамп часто преуменьшал или вообще игнорировал на своих встречах с российским лидером.

Тем не менее, при всех различиях было одно сходство. По завершении пресс-конференции и в аэропорту Женевы Байден не согласился с тем, как репортеры описывают его поездку», — отметил журналист.

Президент США раскритиковал журналистов за то, что они задавали только негативные вопросы относительно завершившихся переговоров. В частности, спрашивали, уверен ли он, что «Путин может измениться», продолжил Липтак. Такие действия, считает обозреватель CNN, больше похоже на поведение Трампа.

При этом журналист уверен, что Байден взял на себя смелость описать Россию и США как две великие державы, и это существенно отличается от подхода предыдущих глав Белого дома, которые преуменьшали положение Москвы. Здесь Липтак напомнил, что Барак Обама, например, и вовсе называл Россию «региональной державой».

Однако, продолжил обозреватель CNN, чтобы «не поднимать статус [России] на мировой арене», США отказались от совместной пресс-конференции.

«Испытание для Байдена»

Оценить итоги встречи президента США с главой «враждебного государства» можно по тому, что оппонент (то есть президент России) в итоге скажет о главе Белого дома, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal. По версии издания, переговоры двух лидеров, судя по всему, были откровенным и вежливым обсуждением стратегических разногласий между двумя странами.

«Байден произвел заметный и долгожданный контраст с Трампом в вопросах прав человека, осудив тюремное заключение Алексея Навального. Но при этом он не походил на идеалиста-крестоносца, заявив Путину, что новая «холодная война» с Россией «не в чьих-либо интересах», — пишет WSJ.

Россия — не тот экзистенциальный соперник, которым Советский Союз был в период холодной войны, но амбиции Москвы в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с интересами США, утверждается в статье.

«На эти угрозы необходимо дать твердый ответ. Итогом саммита будет то, успешно ли г-н Байден доставил это послание», — резюмирует американская газета.

«Надежда союзников США»

Обозреватель европейской редакции Politico Дэвид Херзенхорн называет прошедший саммит «спектаклем «Назад в будущее», где Байден и Путин воссоздают дипломатию времен «холодной войны». Однако, продолжает он, для всего мира встреча подарила луч надежды — «США и Россия разговаривают, давая надежду, что два президента действительно могут вести дела».

«Если Вашингтон, наконец, сможет снова начать работать с Москвой, возможно, так же будет и с остальным Западом, особенно со странами Евросоюза.

Встреча принесла мало конкретных результатов, и главный из них — совместное заявление о стратегической стабильности, в котором подтвердили принцип Рейгана-Горбачева, «что ядерную войну нельзя выиграть» — напоминает атмосферу 1985 года», — указывает журналист.

Учитывая, что отношения между Россией и США, особенно в последнее десятилетие, были настолько ужасными, перевод стрелок назад, к более обнадеживающей точке 36-летней давности, уже был воспринят как достижение, отметил Херзенхорн. Также обращает на себя внимание отсутствие на встрече явных признаков агрессии, неуважения или презрения.

«Президенты обозначили ряд ожесточенных разногласий, особенно по вопросам кибератак и прав человека. Но они были достаточно сердечны, и, кажется, можно заключить, что их первая встреча на высшем уровне не будет для них последней», — резюмировал журналист.