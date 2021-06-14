«Жесткий соперник» и «опытный политик»: Байден и Путин обменялись характеристиками

Байден — о Путине

«Я встречал Путина, он умный и жесткий. Я считаю, что он достойный соперник», — сказал президент США Джо Байден в день выхода большого интервью российского коллеги Владимира Путина американскому каналу NBC.

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Журналисты попросили Байдена оценить реакцию Путина на скандальное высказывание, в котором американский лидер согласился с тем, что его российский коллега — «убийца». В ответ Байден посмеялся, замялся и ответил: «Я верю, он в прошлом по сути признал, что он сделал бы определенные вещи, или сделал их. Когда меня спросили, я ответил честно. Не думаю, что это имеет большое значение в свете предстоящей встречи. Я надеюсь, Путин придет к выводу, что есть интерес, в том числе его собственный, в перемене восприятия его со стороны мира».

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Заявление Байдена о том, что он считает Путина «убийцей», вызвало международный скандал. В том же интервью глава Белого дома пояснил, что «неплохо знает» своего российского коллегу, а тот «знает его».

Личной встречи после недавних выборов главы США между Байденом и Путиным еще не было, она пройдет 16 июня в Женеве. Назревающие вопросы они решали пока только по телефону. При этом Байден характеризовал такие переговоры как «откровенные и уважительные».

Путин — о Байдене

Российский президент, в свою очередь, считает американского коллегу человеком, с которым может работать. В интервью телеканалу NBC, опубликованному 15 июня, Путин заявил, что Байден «кардинальным образом отличается» от его предшественника Дональда Трампа. Байден, как минимум, «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

«Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек», — сказал Путин в разговоре с американским журналистом.

Вместе с тем глава России выразил надежду, что на ближайших переговорах в Женеве «не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения».

О том, что Байден «опытный политик», Путин говорил и сразу после избрания демократа на пост президента США. Но тогда добавил: «Но следует помнить, что короля делает свита».

Саммит Россия-США

Очная встреча президентов России и США запланирована на 16 июня. По мнению Байдена, она «соответствует» моменту. Глава Белого дома также заметил, что во время саммита НАТО главы стран-участниц альянса выразили ему свою благодарность за то, что он встретится с Путиным именно сейчас.

При этом президент России ранее признавался, что не ожидает от саммита ничего, что «могло бы всех поразить своими результатами», хотя надеется, что переговоры пройдут «в позитивном ключе».

Жена Джо Байдена Джил ранее подчеркивала, что ее муж «чересчур готов» к встрече с российским коллегой.

В США видят в этом саммите «жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей», объяснял советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Основная задача американской стороны — понять стратегию России в отношениях с США и «попытаться урегулировать разногласия».