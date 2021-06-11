«Не спи во время саммита»: Трамп дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему главе государства Джо Байдену не уснуть на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут 16 июня.

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«Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему [Путину] мои наилучшие пожелания», — отметил Трамп, который во время предвыборной кампании в 2020 году неоднократно называл своего соперника «сонный Джо».

В преддверии саммита Россия — США Трамп стал более активен в СМИ. Ранее он дал своему преемнику еще одно напутствие. По мнению Трампа, США находятся в ущербном положении «без уважения» России.

«В качестве президента у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», — отметил он в своем распространенном заявлении.

Помимо этого, Трамп нелестно высказался о Демократической партии США. Тем не менее он пожелал «удачи Байдену в общении с президентом Путиным».

Несколькими днями ранее экс-глава США заявил, что над Джо Байденом «открыто насмехаются» представители Китая на переговорах, а также российский президент. «Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», — отметил он на съезде Республиканской партии.

Встреча Байдена и Путина

Саммит глав России и США назначен на 16 июня. Он пройдет в Женеве на вилле «Ла Гранж». «Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — отмечается в сообщении федерального департамента иностранных дел страны в Twitter.

По заявлению жены Байдена, президент США даже «чересчур готов» к саммиту. Джилл Байден заметила, что ее супруг хорошо подготовился к своему первому зарубежному турне в качестве главы государства. «Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», — отметила она.

Перед встречей с Путин Байден примет участие во встрече лидеров «Большой семерки», встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе.

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Как заметили в Белом доме, европейское турне глава США начинает с «позиции силы». Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон рассматривает встречу Байдена и Путина «как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей». «Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — подчеркнул он.

Салливан добавил, что президентам нужно проработать многие темы, в частности для того, чтобы «лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия», а также «чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса».

Ожидается, что президенты затронут вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Российские дипломаты неоднократно отмечали, что отношения России и США зашли в тупик, главное — найти из него выход. При этом последний полноформатный саммит глав двух стран проходил в 2018 году, тогда Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом.