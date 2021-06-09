«Мы не знаем, враги ли это»: как в США пытаются раскрыть секрет НЛО

Экс-директор засекреченной программы сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах», которая ранее действовала в Пентагоне, Луис Элизондо заявил, что неопознанные летающие объекты (НЛО) напрямую воздействовали на американские ядерные установки. Как он сообщил в интервью газете The Washington Post, «неизвестные воздушные явления» (НВЯ) вмешивались и фактически «отключали» ядерный потенциал страны».

При этом в других странах такие явления фактически запускали работу ядерных реакторов, утверждает Элизондо.

Он указал на достаточное количество данных для доказательства того, что у НЛО есть интерес к ядерным технологиям США и возможность вмешиваться в их работу. Элизондо при этом отметил, что ВМС от такого вмешательства не застрахованы.

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Космические догадки

Американская разведка к 25 июня представит Конгрессу США незасекреченную версию доклада на эту тему. Экс-директор засекреченной программы Пентагона, комментируя документ, обратил внимание на содержащееся в отчете утверждение о том, что НВЯ разработаны не Россией, не Китаем и не США. Как он полагает, в докладе отметят, что существует порядка 100 случаев наблюдения НЛО. Причем они, по его словам, достаточно убедительны, чтобы потребовать дальнейшего тщательного изучения этого феномена.

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Эти объекты отличает от американских разработок гиперзвуковая скорость, способность мгновенно менять направление движения, а также малая заметность и возможность не только летать в атмосфере на малых и больших высотах, но и потенциально в вакууме, то есть в космосе и даже под водой. Элизондо обратил внимание, что НВЯ может оказаться существенно опережающей разработки США технологией противника. В таком случае 180 дней на расследование будет недостаточно, отметил он.

Происхождение этих объектов остается неизвестным для Вашингтона: у американцев нет доказательств, что это технологии из космоса, но и опровергнуть такую теорию они не могут, сказал экс-руководитель программы по сбору данных об НЛО.

Несколькими днями ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, ознакомившихся с правительственным докладом на эту тему, писала, что большая часть из примерно 120 инцидентов с НЛО не связана с испытаниями американских передовых технологий, то есть летчики действительно видели нечто необъяснимое.

Как отметили источники издания, исходя из выводов доклада, в США не готовы полностью исключить теорию о том, что наблюдаемые военными явления могут быть космическими кораблями пришельцев. Авторы документа не могут объяснить некоторые явления, например, ускорение объектов, их способность быстро менять направление и погружаться в воду. Версия о метеорологическом характере подобных явлений тоже вызывает сомнения у разведки США.

Этой темой заинтересовались даже в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), о чем сообщил его глава Билл Нельсон телеканалу CNN. По его словам, никому из высокопоставленных чиновников космической отрасли не известно, что за объекты видели летчики американского ВМФ.

НЛО не доказывают, что Землю посетили инопланетяне, но такую возможность нельзя исключать, отметил чиновник.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать», — подчеркнул он.

Нельсон не стал организовывать специальную целевую группу, чтобы расследовать эти явления, но поручил научным сотрудникам изучать по этой теме любые вопросы, которые они сочтут необходимыми. НАСА не взаимодействует по этой теме напрямую с Пентагоном, но при достижении сотрудниками успехов в идентификации объектов «Пентагон будет об этом знать».

Как власти США изучали НЛО

Бывший президент США Барак Обама в мае в эфире программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на телеканале CBS сообщил, что у американских властей есть снимки воздушных явлений, природа которых до сих пор остается неясной.

Эту тему начали активно обсуждать в США с конца 2017 года, когда стало известно о действовавшей в Пентагоне ранее засекреченной программе сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В период 2007-2012 годов на нее выделили $22 млн. На начальном этапе программа была подконтрольна разведуправлению Пентагона. В рамках нее специалисты исследовали летающие объекты, движение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики. В частности, они изучали овальный предмет, который два истребителя F/A-18F ВМС США в 2004 году преследовали у берегов Калифорнии.

Проект запустили после заявления основателя компании Bigelow Aerospace Боба Бигелоу о посещении Земли инопланетянами, но в итоге его закрыли, по официальным данным, из-за «экономии бюджетных средств».

В апреле прошлого года американское военное ведомство обнародовало три видеозаписи ВМС США, сделанных в 2004 и 2015 году, на которых были запечатлены «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные». В ведомстве уточнили, что данные попали в открытый доступ в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 году», но в итоге военные сами решили обнародовать кадры, чтобы доказать их подлинность.

Исследовать вопрос НЛО в США начали еще в начале 1950-х годов в рамках проекта ВВС «Синяя книга», призванного исследовать поступающие сообщения о загадочных явлениях и разобраться в этом феномене. В 1952 году два американских истребителя пытались догнать четыре светящихся объекта в небе над Вашингтоном, после чего в штаб «Синей книги» позвонил президент Гарри Трумэн, потребовавший выяснить обстоятельства произошедшего. Собственное расследование даже запустило Центральное разведывательное управление.

«Синюю книгу» закрыли в 1969 году. В докладе по итогам его работы появление неопознанных летающих объектов объясняли оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями. То есть отмечалось, что это не представляло никакой опасности для США.