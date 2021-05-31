Астрофизик не исключил, что разведка США приняла за НЛО российские беспилотники

Неопознанные летающие объекты (НЛО), сведения о которых есть у властей США, на самом деле могут быть российскими или китайскими беспилотниками. Об этом написал в газете The New York Times американский астрофизик Адам Фрэнк.

Он в своей статье заявил, что с «большим интересом» прочитает доклад разведки. Также ученый отметил, что свидетельства об НЛО следует изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки».

«Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и, таким образом, раскрывать потенциал нашей электронной разведки», — говорится в публикации Фрэнка.

Соединенные Штаты использовали подобную стратегию для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.

Ранее стало известно, что гендиректор национальной разведки США и Пентагон должны представить несекретный отчет об исследованиях НЛО, а также о стратегии американского правительства по данному вопросу.