Разведка США не убедила Белый дом в отсутствии НЛО

Представители американской разведки не обнаружили никаких доказательств того, что атмосферные явления, свидетелями которых были летчики ВМС в последние годы, являются космическими кораблями пришельцев, но все еще не могут объяснить необычные движения, которые вводили в заблуждение ученых и военных. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что в отчете спецслужб указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов, произошедших за последние 20 лет, не были вызваны какой-либо американской военной или другой передовой правительственной технологией США. Это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства.

Как пишет издание, ознакомившиеся с документом сотрудники администрации пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян

Ожидается, что рассекреченная полная версия доклада будет представлена в Конгрессе 25 июня.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал в эфире шоу Джеймса Кордена, что в секретных архивах Пентагона хранятся кадры неопознанных летающих объектов. По его словам, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с НЛО и доказательствами существования жизни за пределами Земли.

В мае сообщалось, что Пентагон планирует отчитаться по поводу сообщений про НЛО. Проверку проведут в течение мая и июня, после требования Конгресса США предоставить «несекретные» отчеты об НЛО от Национальной разведки США и других оборонных ведомств.