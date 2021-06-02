«Не подставим вторую щеку»: Россия может ответить на санкции против СП-2

Более 20 представителей Республиканской партии обратились к администрации США с просьбой отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream 2 AG. Такое послание конгрессмены направили госсекретарю Энтони Блинкену.

Законодатели убеждены, что завершение строительства газопровода предоставит России возможность проводить дестабилизирующую политику в Европе.

Республиканцы в своем послании раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за то, что она немедленно отменила введенные ранее санкции. Как они отметили, это противоречит неоднократно звучавшему из Белого дома несогласию с достройкой газопровода и показывает, что администрация США ценит интересы ФРГ выше остальной Европы.

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К тому же республиканцы напомнили администрации, что реализация «Северного потока — 2» не соответствует ее задачам в сфере климата, поскольку от российского газа «происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии», а зависимость Европы от него только увеличивается. Санкции против газопровода они назвали критически важными.

«Мы просим, чтобы вы немедленно отменили эти решения и использовали данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», — говорится в послании.

Как сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в зависимости от того, будут ли введены санкции и какими они будут,

российский парламент тоже будет принимать определенные решения и делать «что-то не очень удобное либо для тех политиков, которые к этому призывают, либо для структур, которые за это отвечают».

Как отметил депутат, пока неизвестно, в какой форме может быть дан ответ со стороны России, но он напомнил, что Москва всегда стремится отвечать адекватно и «не подставляет вторую щеку».

Чепа назвал попытку ввести санкции против проекта газопровода одной из мер заинтересованных людей, направленной на то, чтобы каким-либо образом повлиять на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Те люди, которые не хотят, чтобы ситуация в какой-то степени нормализовалась, делают все, чтобы эта встреча либо не состоялась, либо чтобы какие-то вопросы не поднимались и не решались. И чтобы результат этой встречи был преуменьшен», — сказал он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в ходе встречи на высшем уровне будут обсуждаться многие вопросы, в том числе и ситуация вокруг «Северного потока — 2». Он назвал позицию Конгресса в данном случае второстепенной. Сенатор выразил мнение, что очень многое будет зависеть от исхода переговоров президентов двух стран: в какой мере американские власти будут противодействовать строительству «Северного потока — 2» и в какой мере исполнительная ветвь власти (президент) будет убеждать законодательную (Конгресс) согласиться с ее позицией.

«Конгресс, безусловно, влиятельный орган в США, поэтому он оказывает влияние на подготовку к встрече на высшем уровне. Конгресс транслирует состояние американского общества. К сожалению, в Америке сейчас есть очень серьезные негативные элементы по отношению даже к названию, этикетке «Россия». Поэтому, конечно, это будет фактором влияния, но не единственным», — сказал Лукин.

Шансы на введение санкций в отношении «Северного потока — 2» есть, так как в Конгрессе существует консенсус о том, что этому проекту необходимо противодействовать, и это может привести даже к принятию соответствующего закона демократами,

сказал «Газете.Ru» замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Как он отметил, в этом случае многое упирается в вопрос об американо-германских отношениях и аргумент о том, что введение подобных санкций Конгрессом может ударить по ним, может стать очень весомым в том числе для демократов.

«Если администрация убедит демократических конгрессменов, что принятие законов, которые бы вводили санкции против Германии, германских компаний — это большее из зол по сравнению с противодействием «Северному потоку — 2», то в этом случае шансы на принятие такого закона снизятся», — сказал эксперт.

По его словам, если какой-то закон и будет принят, то это произойдет уже после европейского турне Байдена. Как полагает Дмитрий Суслов, по этому вопросу будут достаточно длительные консультации в Конгрессе и в этой связи газопровод все же будет достроен.

В «Газпроме», которому принадлежит проект «Северный поток — 2», от комментариев по поводу возможного повторного введения санкций против газопровода со стороны США категорически отказались.

«Как вы ни обращайтесь, мы ничего комментировать не будем», — сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.