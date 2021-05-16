Доверяй, но проверяй: экс-дипломат США Масси обратилась к Путину

Экс-советник главы Белого дома Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.

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По словам бывшего дипломата, она посвятила много лет сближению американского и российского народов. Поэтому 90-летняя Масси хочет остаться в России, чтобы продолжить свою миссию.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — пояснила она.

При этом, Масси не исключила, что в США зазвучат критически замечания в ее адрес из-за такого шага.

«Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor («предатель». — «Газета.Ru»), я человек, который против Америки», — отметила бывшая сотрудница Госдепартамента.

В Кремле уже отреагировали на просьбу Сюзанны Масси.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассмотрят ли власти РФ обращение американки по поводу гражданства.

Масси — дочь швейцарского дипломата. Она родилась в Нью-Йорке, окончила колледж Вассар — частный университет в городе Покипси, который исторически является одним из университетов «Семи сестёр», наиболее престижных женских колледжей в США.

Также Масси училась в Сорбонне и в Институте политических исследований в Париже.

В 1975 году Сюзанна Масси и Роберт К. Масси, бывший тогда ее мужем, в совместной книге «Путешествие» рассказали о своем опыте в качестве родителей больного гемофилией ребенка — Роберта Кинлоха Масси IV — и о существенных различиях между американской и французской системами здравоохранения.

Путешествие состоялось после выхода в 1967 году книги её мужа «Николай и Александра» — биографии последнего императора и императрицы Российской империи, сын которых также страдал гемофилией.

Рейган заинтересовался знаниями Масси, когда прочитал ее книгу «Земля жар-птицы: красота Древней России». В итоге он пригласил ее в Белый дом, и вскоре она стала неформальным посредником между американским лидером и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, а также его администрацией.

Как писали американские СМИ, важность Масси заключалась в том, что ей удалось помочь Рейгану понять русский народ, а также достичь мирного прекращения «холодной войны». При этом именно она научила Рейгана известной русской поговорке «Доверяй, но проверяй».

Масси через письмо Рейгану подавала прошение о назначении ее на должность посла США в Советском союзе. Однако её просьбе была отклонена, так как пост уже был занят.

Сюзанна Масси консультировала Рейгана по вопросам СССР с 1984 по 1988 годы, всего они встретились 21 раз в напряженные годы окончания «холодной войны». Также с ней консультировались многие члены Конгресса и Сената.

С 1985 по 1997 годы Масси работала научным сотрудником Центра Дэвиса (Центр российских и евразийских исследований) Гарвардского университета.

Это один из ведущих исследовательских и образовательных центров мира, специализирующихся на изучении различных аспектов развития России и Евразии, от культуры и истории до экономики и политики.

Дипломат работала над созданием художественных выставок во многих ведущих художественных музеях США и России, включая Эрмитаж, Русский музей, Национальную галерею и музей Метрополитен.

Кроме того, она читала лекции в Соединенных Штатах перед академическими, военными, деловыми, правительственными, религиозными, общественными, гражданскими и культурными группами.

Также Масси входила в состав правления Международной лиги прав человека. В 1991 году она была назначена единственным мирянином в Постоянном епископально-православном координационном комитете, который проводил раз в два года дискуссии в России и США с иерархами церкви, включая Патриарха Алексия II.

Масси участвовала во многих проектах по линиям учебы и работы в Советском Союзе и России в течение 38 лет.

«Ее выдающиеся способности аналитика русской культуры и создания мостов между русским и американским народами были признаны обеими странами. В России о ней сняли документальный фильм, она является лауреатом престижной литературной премии и активным участником обсуждения культурных и социальных проблем Санкт-Петербурга», — говорится на сайте экс-дипломата.

Масси проживает в штате Мэн и по-прежнему регулярно ездит в Россию. В 1990 году она написала книгу «Павловск: Жизнь русского дворца».