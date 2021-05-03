Резня в Донбассе: Пушилин назвал итог отказа от Минских соглашений

Достижение мира между ЛДНР и Киевом «практически невозможно» без прямого диалога между сторонами. Однако украинские власти и президент Владимир Зеленский боятся «получить пулю в спину от радикалов», если пойдут на переговоры, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова передает «РИА Новости».

По его мнению, слова Зеленского о необходимости изменения ряда пунктов Минских соглашений скорее говорят о желании Киева вовсе отказаться от взятых на себя обязательств по этому документу. Позиция Зеленского при этом ничуть не отличается от позиции его предшественника – экс-президента Петра Порошенко, также заявлявшего о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Пушилин также заявил, что отказ от этого договора и попытки украинской стороны установить контроль над границей с РФ закончатся «резней в Донбассе» — в этом Донецк «убежден», отметил он.

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23 апреля советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса. «Никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже»», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день российский лидер Владимир Путин «фактически дезавуировал» Минские соглашения, так как он сказал, что Украина должна вести диалог «с республиками «ЛНР/ДНР», которые в России раньше никогда не признавали. Арестович добавил, что он понимает, что это скорее всего была оговорка, однако она оставляет Минские соглашения в подвешенном состоянии. Поэтому если к этому начать придираться, то это явно является словесным выходом из данных соглашений.

За день до этого Владимир Путин заявил, отвечая на предложение украинского главы встретиться и обсудить ситуацию в Донбассе, что говорить Киев должен в первую очередь с народными республиками.

«Если речь идет о проблемах Донбасса, тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — подчеркнул президент РФ. Напомним, официально Москва считает ЛДНР частью Украины и не признает республики самостоятельными государствами.

Вскоре после ответа Путина на приглашение «встретиться на линии разграничения» (которое, кстати, приняли главы ЛНР и ДНР), украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Financial Times, что «минский формат» необходимо либо отменить полностью, либо существенно изменить.

«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост главы Украины]. «Минский процесс» должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — отметил Зеленский.

В ответ на заявление Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такое высказывание — «тревожный сигнал», уже не первый за последние годы. «Это <…> лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — отметил представитель Кремля.

В то же время Украина считает, что это Россия отказывается от Минских соглашений. При этом Кремль и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что именно Минские соглашения – единственно приемлемый формат урегулирования конфликта в регионе. Поддерживают Минские соглашения также США и страны Евросоюза.