«Провальный проект»: почему вступление в ЕС остается для Украины недостижимой мечтой

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон дал понять, что у Украины не должно быть надежд на вступление в Евросоюз. «Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в ЕС. — «Газета.Ru»). Я не думаю, что это серьезная перспектива», — сказал Бон.

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Такое заявление он сделал в преддверии встречи украинского президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже 16 апреля.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что

это заявление французской стороны призвано сбить высокую планку, которую Зеленский мог бы поставить в диалоге с Макроном относительно поддержки Парижа в части вступления Украины в ЕС и НАТО.

Это не первое заявление со стороны ЕС, призванное охладить пыл Киева. Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер ранее говорила, что Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству на сегодняшний день не предусмотрены.

Отказы в адрес Украины со стороны Европы, к слову, связаны не только с ее вступлением в Евросоюз. Все чаще звучат заявления, которые дают понять, что европейская сторона в целом не собирается поддерживать Украину в некоторых вопросах. Так, в частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отмечал, что наращивание Россией военной силы у украинских границ не станет поводом для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», чего бы хотелось Киеву.

«Это (остановка стройки — «Газета.Ru») не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот», — заявил глава МИД Германии 14 апреля.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что «Северный поток — 2» будет достроен, так как Германия заинтересована в этом. «Транзит газа через Украину контролируется американцами и по их команде всегда может быть закрыт. Таким образом, в руках США находится мощный инструмент влияния на европейские страны. Когда будет построен «Северный поток — 2», этот ключ от энергоресурсов, идущих из России, из американских рук перейдет в немецкие и немцы будут контролировать этот поток. Поэтому так сильно упирается Германия», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Еще одним ударом по Украине стал отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приехать с визитом в Киев на День Независимости и первый саммит «Крымской платформы».

Соответствующее приглашение ей направлял сам Зеленский. Отказ в ЕК объяснили «слишком плотным графиком», хотя в конце августа Брюссель и институции Евросоюза будут закрыты на летние каникулы.

Как полагает Жарихин, в Европе понимают, что «Крымская платформа» — это не просто конференция, а некая провокация против России, поэтому разумно предпочитают уклониться от участия в ней.

Тем не менее Зеленский полон оптимизма и 15 апреля вновь заявил, что Украина продолжит говорить о плане действий по обретению членства (ПДЧ) в НАТО и «маршрутного листа» в ЕС.

«Пришло время для конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня важнее всего», — написал президент Украины в своем Twitter.

Эксперты, однако, сходятся во мнении, что Евросоюз в Украине совершенно не заинтересован.

Как обращает внимание Руслан Бортник, сегодня у Украины шансов вступить в ЕС или НАТО меньше, чем в 2008 году, когда вопрос предоставления Украине ПДЧ рассматривался на Бухарестском саммите НАТО. Из-за плохого состояния экономики и войны на востоке, отсутствия качественного эффекта от проводимых реформ сегодня Украина еще менее интересна и менее способна приблизиться к европейским или евроатлантическим структурам, убежден эксперт.

«В то же время Запад никогда финально не откажет Украине. Официального жесткого однозначного отказа она не услышит. Такой отказ ударил бы по прозападным настроениям внутри украинского общества, возможно, привел бы к политическому перевороту, развороту, например, на Восток. Поэтому Запад будет пытаться сохранять украинскую европерспективу, в то же время говоря, что реальной возможности присоединения к этим организациям нет», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии «Газете.Ru» обратил внимание, что Западу нет смысла оказывать поддержку Украине, так как это — провальный проект.

По его словам, на Западе понимают, что Украина доставит больше хлопот и проблем.

«К тому же нужно понимать, что любое вступление в ЕС какой-либо страны сейчас станет скандальным из-за отношений Брюсселя и Анкары. Анкара — старейший кандидат на вступление в Евросоюз. И понятно, что не может идти речи о вступлении Украины, пока не решен вопрос с Турцией», — подчеркнул Суздальцев.

Более того, как напомнил Владимир Жарихин, Украине вступление в ЕС никогда и не обещали. «Неоднократно и до 2014 года, и после в ЕС говорили, что никаких шансов у Украины на вступление в ЕС в обозримом будущем нет. Украинские власти об этом знали. Они изображали, что ассоциация с ЕС — это первый шаг к вступлению в него, хотя на самом деле это не так», — констатировал он.