Предложил встретиться: Байден позвонил Путину

13 апреля по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Этот звонок между двумя лидерами стал вторым с момента вступления Байдена в должность.

Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Как заявили в пресс-службе Белого дома, в рамках переговоров предлагается обсудить весь спектр проблем, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.

Помимо просьбы о встрече, американский лидер также подтвердил свой курс на построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США.

Реклама

«Стороны обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по вопросам контроля над вооружениями по договору о СНВ. Президент Байден также ясно дал понять, что США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов — в ответ на действия России: кибератаки и вмешательство в выборы», — говорится в сообщении Белого дома.

При этом отдельно американский президент выделил поддержку Вашингтона в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Более того, в разговоре с Путиным Байден выразил озабоченность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи» в Крыму и призвал Москву снизить напряженность.

В Кремле факт беседы глав России и США подтвердили. Согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля. С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — указали в Кремле.

В пресс-службе главы государства также подтвердили предложение Байдена о личной встрече на высшем уровне в обозримой перспективе, и отметили заинтересованность американского лидера в нормализации положения дел на двустороннем треке. Более того, президент США проявил интерес в налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы», — подчеркнули в Кремле.

«Тупиковые отношения»

Путин и Байден пообщались на фоне не самой лучшей ситуации в отношениях двух стран. К примеру, заявления о «вмешательстве России» в американские выборы 2020 года уже не раз звучали в Вашингтоне, хотя Москва не раз отвергала какие-либо обвинения в этом.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что США завершили анализ «враждебных действий» Москвы и теперь всерьез рассматривают возможность введения санкций в отношении российских чиновников или высылку сотрудников дипмиссии России с американской территории.

Москва на эту информацию реагировала достаточно жестко, пообещав принять зеркальные меры в случае появления новых ограничений.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе заявил, что Вашингтон следует тупиковому, или, скорее, «тупому подходу» в отношениях с Россией, поскольку санкционная политика не приносит никаких результатов.

К слову, в Кремле с оценкой главы МИД РФ, в целом, согласились. Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, непредсказуемость и агрессивность политического курса США в отношении России позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания.

Однако, несмотря на недружественный характер действий США в отношении России, Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с Вашингтоном, подчеркивал Песков.

При этом непосредственно взаимодействие двух лидеров находилось под вопросом после того, как в марте президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». В Москве тогда предложили Вашингтону провести открытую беседу двух лидеров в формате онлайн, дабы «продолжить дискуссию», но администрация Байдена фактически отказалось от встречи сославшись на загруженный график.

Негативный фон

Впрочем, также стоит отметить, что сам диалог двух лидеров состоялся на фоне ряда событий в международной повестке, которые существенно осложняются двусторонний диалог. Во-первых, обострение конфликта в Донбассе, к чему Вашингтон активно пытается привязать усиление российских войск у границ Украины, несмотря на то что военные находятся на территории России, и их размещение в той или иной части страны — суверенное право государства, на что не раз указывали в Кремле.

Во-вторых, в преддверии беседы Путина и Байдена со стороны Минобороны России появилась информация об усилении войск уже США и НАТО у российских границ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, альянс сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике.

«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — добавил глава Минобороны.

Объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021, подчеркнул Шойгу, ежегодно в Европе проводится до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность.

И, наконец, в-третьих, на днях появилась информация о готовности команды Байдена взять в Совет по нацбезопасности США нового директора по вопросам России. По версии источников портала Axios, этот пост может занять директор Института Кеннана при Уилсоновском центре Мэттью Рожански.

Издание отдельно отмечает, что его возможное назначение вызывает определенные опасения у консерваторов в американской администрации. По факту среди «ястребов» кандидатура Рожански считается слишком мягкой, что может подорвать курс Байдена на противостояние Москве. При этом на данный момент неизвестно, принял ли Белый дом решение по новому советнику президента по России или еще нет.