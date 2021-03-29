«Будем работать так, чтобы было не стыдно»: ЦИК выбрала руководство

Элла Памфилова вновь стала главой Центризбиркома России, заняв место председателя ЦИК по результатам тайного голосования. Выборы руководства комиссии прошли в рамках первого заседания нового состава Центризбиркома.

«Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем», — сказала Памфилова после оглашения результатов тайного голосования.

Помимо Памфиловой в голосовании участвовал Александр Курдюмов, делегированный в ЦИК по квоте Госдумы от ЛДПР. Как заявил председатель счетной комиссии ЦИК Евгений Шевченко, за Памфилову проголосовали 14 членов нового состава Центризбиркома, в пользу Курдюмова проголосовал только один человек.

Реклама

Конкуренция в ЦИК

Кандидатуру Памфиловой, которая возглавляет ЦИК с 2016 года, предложила член комиссии Людмила Маркина. Курдюмов же сам предложил свою кандидатуру на должность председателя Центризбиркома. Выступая перед своими коллегами, он пообещал выполнять работу честно и качественно.

«Я являюсь представителем оппозиционной партии, которая имеет крепкий авторитет в России — это ЛДПР. Имею обширный опыт работы с людьми, государственными структурами РФ. Многократно проходил выборную кампанию <...> — около 20 кампаний я прошел», — указал Курдюмов.

В свою очередь, Памфилова рассказала коллегам о главной задаче ЦИК на данный момент, по ее мнению, она заключается в продолжении работы по повышению доверия россиян к выборам. С ее точки зрения, за последние пять лет Центризбиркому удалось создать огромный задел на будущее.

«Если мои коллеги мне доверят, будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель — легитимность выборов, признание выборов нашими гражданами», — отметила Памфилова, также добавив, что это касается не только подсчета голосов, но и остальных аспектов выборного процесса, в том числе регистрации и допуска кандидатов.

Кроме того, она указала на развитие цифровых технологий в избирательных процессах, назвав это средством для очеловечивания избирательной системы, поскольку цифровизация в большей степени обеспечивает прозрачность процессов.

К слову, о важности отношения россиян к результатам выборов говорится и в приветственном слове президента России Владимира Путина, направленном членам ЦИК по случаю первого организационного заседания комиссии.

«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — отмечается в сообщении.

При этом касательно выборов председателя ЦИК стоит отметить один момент. После выдвижения кандидатуры Курдюмова на этот пост, его коллега Николай Левичев посоветовал ему взять самоотвод, поскольку он не имел поддержки со стороны других членов комиссии, а его выдвижение может расцениваться как сигнал о разногласиях с позицией предыдущего состава Центризбиркома. Однако выдвижения Курдюмова поддержала сама Памфилова, заявив, что не боится конкуренции в борьбе за пост председателя.

Старый новый состав

Избрание нового главы ЦИК стало не единственной темой первого организационного заседания комиссии.

Члены Центризбиркома выбрали главу счетной комиссии — им выбран Евгений Шевченко, заместителя председателя — на позиции остался Николай Булаев, занимавший этот пост с 2016 года, и секретаря — им стала экс-сотрудница администрации президента России Наталья Бударина.

При этом в голосовании за пост зампреда ЦИК вновь участвовал Курдюмов, однако опять получил лишь один голос в свою пользу. Булаев набрал 13 голосов, еще один бюллетень был признан недействительным, поскольку отметка была поставлена за обоих кандидатов.

Новый состав комиссии состоит из 15 членов, а срок его полномочий составляет пять лет. По квоте президента в ЦИК вошла Памфилова, Бударина, Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов и декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов.

Со стороны Совфеда в комиссии присутствуют представители прошлого состава комиссии — Булаев, Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и бывшая глава Красногорска Эльмира Хаймурзина. От Госдумы в состав попали депутат от «Единой России» Константин Мазуревский, Курдюмов из ЛДПР и три бывший члена ЦИК — Евгений Колюшин, Николай Левичев и Антон Лопатин.

Состав комиссии обновился наполовину, в новый ЦИК не вошли экс-секретарь Центризбиркома Майя Гришина, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин, назначенные в 2016 году от Совфеда. Также в новом составе не оказалось Валерия Гальченко, Сергея Сироткина, Валерия Крюкова, назначенных пять лет назад от Госдумы. Кроме того, в новом составе нет Александра Кинева и Евгения Орлова, вошедших в прошлый состав ЦИК по квоте президента.