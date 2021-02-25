«Пусть застрелят меня на площади»: Никол Пашинян теряет власть

Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как он уволил первого замначальника генерального штаба Тирана Хачатряна.

Реклама

Армянский лидер назвал происходящее попыткой военного переворота, вывел сторонников на улицы и выступил с обращением на площади Республики, где находится здание правительства.

«Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении — это попытка военного переворота, и народ не позволит этого. <…> Мой приказ всем офицерам, генералам ВС — занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа», — сказал Пашинян.

close Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Hayk Baghdasaryan/Photolure/AP

Премьер-министр заверил, что не планирует бежать из страны, а также сообщил, что не намерен больше проводить внеочередные выборы.

«После войны я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади», — сказал Пашинян.

По словам премьера, многие генералы и офицеры подписали документ с требованием о его отставке под давлением вышестоящих чинов. Однако военное руководство страны повторно выступило со своим требованием, заверив, что никакого давления оказано не было, и изложенная в заявлении позиция является «четкой и осознанной».

В Ереване проходят протесты, которые, как утверждает оппозиция, продлятся до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Протестующие перекрыли проспект Маршала Баграмяна, где располагается резиденция премьера и здание парламента. На площади перед парламентом развернуты палатки.

close Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания... Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Заседание законодательного органа провалилось — правящая партия премьер-министра «Мой шаг» попросту не пришла на него. Лидеры оппозиции создали делегацию для встречи с президентом Арменом Саркисяном.

Премьер-министр призвал оппозицию прекратить протесты и начать диалог. Однако противники Пашиняна проявили то же упорство и бескомпромиссность, что и он несколько лет назад, когда находился по другую сторону баррикад. Оппозиция отказывается вести переговоры о чем-либо, кроме отставки премьер-министра.

Раскол элит

23 февраля издание 1in.am опубликовало интервью с Николом Пашиняном, в котором он раскритиковал российские «Искандеры», заявив, что они плохо показали себя во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер-министр сказал, что ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%». На уточняющий вопрос журналиста, бывает ли так, Пашинян ответил: «Не знаю. Может, оружие 80-х».

Ракетные комплексы не могли «взорваться на 10%», к тому же, на вооружение частей и соединений Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск российской армии комплекс «Искандер» начал поступать начиная с 2006 года.

Позже Yerevan.Today обратился к первому заместителю начальника генерального штаба, генералу Тирану Хачатряну с просьбой прокомментировать слова премьера. Как сообщали армянские СМИ, Хачатрян в ответ рассмеялся и заявил, что «делать выводы с поверхностными оценками несерьезно», и попросил «не формировать неправильные представления» об «Искандерах».

25 февраля президент Армении отправил первого заместителя начальника Генштаба в отставку по предложению премьер-министра. Военное руководство страны восприняло этот шаг негативно. В заявлении говорится, что решение об отставке Хачатряна является «недальновидным», принятым «без учета национальных и государственных интересов» страны и основанным «только на личных и амбициозных чувствах».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы», — говорится в заявлении Генштаба вооруженных сил страны.

Действия военного руководства Армении придали протестным настроениям новый импульс. Что самое главное — ситуация, в которой оказался премьер-министр после подписания соглашения, стала намного серьезнее, и игнорировать ее Пашиняну будет гораздо сложнее, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» армянский политолог, экономист Грант Микаэлян.

«На данный момент, если учесть тех, кто уже требовал его отставки, у него возможности слишком ограничены, чтобы чего-то добиться. <…> Заявление было коллективное. И это не заявление, скажем, части армии, это по сути заявление всей армии. В таких условиях человек, то есть нынешний премьер, отставку которого требовали нынешний и бывший президенты, адвокаты, учителя, ученые и так далее, не сможет просто сохраниться у власти, хотя не факт, что эта ситуация разрешится быстро», — отмечает политолог.

Никол Пашинян отреагировал моментально, выведя своих сторонников на улицы, пройдя с ними до площади Республики и выступив с заявлением. Также он принял решение об отставке главы Генштаба, однако президент Армен Саркисян не стал подписывать этот документ.

close Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

«Я поговорил сегодня с президентом Армении. Если он не подписывает мое предложение об увольнении Гаспаряна, то, что, он присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», — сказал он.

Директор Институт Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с «Газетой.Ru» констатирует, что новый виток конфликта в Армении стал результатом раскола элит, который достиг своего пика после отставки первого заместителя начальника Генштаба.

«Понятно, что раскола не могло не быть. Ту часть государственных элит, которую представляли безопасность — генералы, попросту говоря — понятно, что после войны у них были очень специфические взгляды на то, что произошло. И противоречия конкретно с теми генералами, которые были уволены за последние часы — не новость. <…> В любом случае, после того, что произойдет сегодня или завтра, это будет ослабленная власть, если, конечно, Пашинян удержится. Это будет видимый раскол в элитах, это будет удар по возможности власти удерживать под своим контролем армию», — уверен эксперт.

Что привело к обострению ситуации

«Переход власти должен быть плавным. Я надеюсь, лидеры правящей Республиканской партии примут и осознают победу «бархатной революции». «Бархатная революция» была бескровной и должна оставаться бескровной», — так говорил лидер оппозиции Никол Пашинян 23 апреля 2018 года, выступая с трибуны на митинге после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

Пашинян утверждал, что именно он настоял на немедленной отставке премьера. В этот день к оппозиционному шествию присоединились армянские военные, а вопрос смены власти был окончательно решен. Никол Пашинян вскоре занял кресло премьер-министра. В своих публичных заявлениях о карабахском вопросе он утверждал, что «готовность Армении к уступкам будет означать слабость».

Последующие годы своего правления Пашинян пользовался достаточно высоким уровнем поддержки среди населения. Еще летом 2020 года его рейтинг превышал 80% — премьер претендовал на звание самого популярного лидера в истории независимой Армении. Ситуация изменилась после того, как 27 сентября на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики началась война.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий, по условиям которого Ереван передал Баку значительную часть Нагорного Карабаха, а также семь районов входившими в Азербайджанскую ССР. По сути, взамен Армения не получила ничего, кроме прекращения войны, за время которой она потеряла свыше 2,5 тыс. человек.

В Армении подписание соглашения восприняли болезненно, сразу после того, как об этом стало известно, в стране начались протесты под лозунгом «Никол — предатель».

За отставку Пашиняна высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Все бывшие главы независимой Армении, а также действующий президент Армен Саркисян призвали премьера покинуть пост. К этому же призвал глава армянской апостольской церкви Гарегин II.

25 февраля к требованиям присоединился и Генштаб вооруженных сил Армении. Этому событию как раз предшествовал конфликт между премьер-министром и военным руководством страны, вылившийся в публичное поле.